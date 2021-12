Czarnecki: UE musi zareagować na rosnące ceny energii

Unia Europejska musi zareagować na rosnące ceny energii, to sprawa ważna dla ponad 400 milionów Europejczyków. Inaczej zacznie tracić reputację - powiedział europoseł Ryszard Czarnecki (PiS).

Unia Europejska powinna reagować w obecnej sytuacji zgodnie z zasadą pomocniczości, która legła u podstaw Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - powiedział Ryszard Czarnecki.

Zgodnie z nią jeżeli kraj sobie z czymś radzi, to niepotrzebna jest pomoc w Brukseli, jeśli natomiast są jakieś problemy, trzeba na nie reagować zespołowo. W obecnej sytuacji potrzebna jest taka zespołowa reakcja - podkreślił.

Skrytykował też unijne plany polityki klimatycznej. - Harce ekologiczne, które odbywają się kosztem przemysłu, kosztem miejsc pracy, w sposób ewidentny będą przekładały się na rosnące ceny energii - zaznaczył.

Rosnące ceny energii są jednym z tematów trwającego w Brukseli szczytu UE.

"To sprawa, która jest ważna dla ponad 400 milionów Europejczyków. Unia musi pokazać, że reaguje, że działa. Być może powinna zareagować wcześniej. Od wielu miesięcy wielkim problemem, który niepokoi wielu Europejczyków, w tym Polaków, jest właśnie kwestia ceny energii. To musi spotkać się z pewnym planem ze strony Brukseli. Inaczej Unia Europejska zacznie tracić reputację" - wskazał eurodeputowany.

"Unia Europejska powinna reagować w obecnej sytuacji zgodnie z zasadą pomocniczości, która legła u podstaw Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Zgodnie z nią jeżeli kraj sobie z czymś radzi, to niepotrzebna jest pomoc w Brukseli, jeśli natomiast są jakieś problemy, trzeba na nie reagować zespołowo. W obecnej sytuacji potrzebna jest taka zespołowa reakcja" - podkreślił.

Czarnecki skrytykował też unijne plany polityki klimatycznej. "To przykład zderzenia ideologii z rzeczywistością. Harce ekologiczne, które odbywają się kosztem przemysłu, kosztem miejsc pracy, w sposób ewidentny będą przekładały się na rosnące ceny energii. Co z tego, że poprawi to samopoczucie wąskiej grupie skrajnych ekologów, jednak zepsuje humory milionom ludzi. Jeżeli chcemy pewnej stabilności gospodarczej, to pozwalanie na eksperymenty wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa jest drogą dokładnie odwrotną do tego celu. W tej sprawie Polska może szukać sojuszników tam, gdzie zwykle ich nie ma, na przykład jeśli chodzi o francuskich liberałów. Reprezentanci prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Parlamencie Europejskim bardzo mocno atakują plan Timmermansa" - podkreślił.

W artykule opublikowanym w niemieckim dzienniku "Frankfurter Allgemeine Zeitung" premier Mateusz Morawiecki wezwał do reformy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS), argumentując, że niekontrolowany handel emisjami CO2 prowadzi do destabilizacji gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej.

Premier napisał w "FAZ", że podczas czwartkowego szczytu Rady Europejskiej "odbędzie się ważna debata na temat polityki energetycznej i kwestii klimatycznych w ramach dyskusji na temat odbudowy gospodarczej po pandemii". "Rozmowy te mają bezpośredni wpływ na codzienne życie milionów Europejczyków. Chodzi między innymi o tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy i zapewnienie, by rosnące ceny paliw i energii nie zrujnowały gospodarstw domowych milionów rodzin, także w Niemczech" - zaznaczył.

"Jesteśmy świadkami ogromnego kryzysu energetycznego i jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, cenę zapłacą obywatele. Ale to nie oni ponoszą winę za kryzys. Głównym winowajcą jest Rosja i monopolistyczny szantaż ze strony rosyjskiego koncernu Gazprom" - podkreślił premier.