Czarny scenariusz się nie sprawdził. Apator zwiększył zysk

Pomimo pandemii w 2020 r. grupa Apator poprawiła swoje wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 6 proc. i osiągnęły poziom 934,5 mln zł, a zysk netto wzrósł o 14 proc. do poziomu blisko 63 mln zł.

Niewielki wzrost na rynku gazu

Spadki w segmencie Woda i Ciepło

Inwestycje za 100 mln zł

Dobre perspektywy dla segmentu energetyki wiążą się z zapowiedziami spółek energetycznych planujących dalsze zwiększanie udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w swoim miksie, a także z ogłoszoną Polityką Energetyczną Polski 2040 oraz trwającymi pracami nad ustawą Prawo energetyczne.Dokumenty zakładają dalszy wzrost i wsparcie rządu dla udziału OZE w Polsce, cyfryzację sektora energetycznego (w tym rozwój nowoczesnych narzędzi ICT do zarządzania siecią), wdrożenie na szeroką skalę inteligentnego opomiarowania oraz implementację narzędzi dla większej efektywności energetycznej odbiorców energii w kraju.Zdecydowanie wyższa sprzedaż w kraju (wzrost o 41 proc. w skali roku), przy niższym o 6 proc. eksporcie, dała w konsekwencji w 2020 r. łączny wzrost sprzedaży o 3 proc.W segmencie Gazu w pierwszej połowie roku obserwowano dynamiczne wzrosty sprzedaży w związku z realizacją podpisanych w poprzednich okresach dużych kontraktów eksportowych.Natomiast w drugiej części roku nastąpiły spadki sprzedaży, w związku z okresowym wstrzymaniem roll-outów gazomierzy ze względu na pandemię.Na rodzimym rynku Apator Metrix z powodzeniem sprzedawał gazomierze mieszkaniowe z liczydłem mechanicznym, jednocześnie od maja 2020 r. tczewska spółka dostarczała inteligentne gazomierze iSMART dla Polskiej Spółki Gazownictwa w ramach pierwszego większego wdrożenia tego typu rozwiązań na rynku krajowym. Uruchomiono też sprzedaż gazomierzy smart z liczydłem elektronicznym własnej konstrukcji na rynku brytyjskim.Segment Gaz realizuje także długoterminowe kontrakty na dostawę gazomierzy do Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Niderlandów, choć ograniczenia wynikające z pandemii spowodowały spadki zamówień od klientów zagranicznych.Zamówienia te powinny się odbudowywać wraz ze stopniowym opanowywaniem sytuacji epidemicznej w Europie i na świecie. Jednocześnie segment pozyskiwał nowe zamówienia z innych rynków, np. Niemiec, Turcji czy Gruzji. Ponadto w 2020 roku spółki grupy (Apator Elkomtech i Apator Rector) przejęły nowe kompetencje i rozwiązania IT w obszarze zaawansowanych systemów informatycznych dla gazownictwa – grupa Apator planuje dalszy rozwój rozwiązań software’owych dla odbiorców sektora gazowniczego.Ta część biznesu grupy Apator okazała się najbardziej wrażliwa na pandemię, głównie ze względu na ograniczenia wymian wodomierzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz problemy z montażem urządzeń ze względu na restrykcje związane z Covid-19.Spadek sprzedaży segmentu wyniósł 7 proc. w skali roku i dotyczył zarówno kraju, jak i eksportu.W trzecim kwartale 2020 r. pojawiły się jednak pierwsze symptomy ożywienia (zwiększyła się m.in. liczba wymian wodomierzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz zamówienia z części rynków zagranicznych), które było kontynuowane także w ostatnich miesiącach roku 2020.Oprócz wymian legalizacyjnych popyt w tym sektorze wyznacza skala nowych inwestycji mieszkaniowych – dobrym prognostykiem jest wciąż niskie nasycenie rynku mieszkaniowego w Polsce i niskie stopy procentowe zachęcające do inwestowania w nieruchomości.Warto też zauważyć, że segment ten ma duży potencjał rozwoju dzięki wzrostowi znaczenia potrzeby oszczędzania zasobów wodnych i rozwoju urządzeń związanych z precyzyjnym opomiarowaniem oraz racjonalnym zarządzaniem tym cennym zasobem. Apator sukcesywnie rozwija swoją ofertę w tym zakresie.- Pandemia wzmogła proces erozji cenowej, dlatego widzimy konieczność przyśpieszenia po stronie przychodowej i na tym będziemy się koncentrować. Będziemy nadal optymalizować nasze procesy, planujemy zwiększać inwestycje i dalej automatyzować produkcję. W perspektywie najbliższych lat planujemy zwiększyć nakłady inwestycyjne grupy. W 2020 r. ich wartość wyniosła ok. 80 mln zł, zaś na 2021 r. zaplanowane są wydatki na kwotę ponad 100 mln zł. - mówi Mirosław Klepacki.Inwestycje te będą dotyczyły automatyzacji procesów produkcyjnych i zwiększenia skalowalności produkcji, głównie w segmencie Woda i Ciepło oraz Energia Elektryczna, a także rozwoju nowych produktów i usług, zwłaszcza w obszarze rozwiązań dla inteligentnych sieci i OZE.Najważniejszą inwestycją w perspektywie 2021-22 jest niewątpliwie projekt relokacji zakładu produkcyjnego Apator Powogaz. Apator przygotowuje się także do roll’outu smart meteringu w Polsce, zarówno pod kątem oferty i mocy produkcyjnych, jak i zapewnienia skutecznego łańcucha dostaw komponentów.- Budujemy takie moce produkcyjne, które umożliwią nam sprostanie zadaniu, jakim jest roll’out inteligentnych liczników energii w Polsce. Szacujemy, że może on dotyczyć wymian ok. 3,5 mln sztuk liczników rocznie. Czekamy na ogłoszenie przetargów, jesteśmy na nie gotowi. Wymiana liczników na tak dużą skalę będzie dla operatorów ogromnym wyzwaniem i przedsięwzięciem logistycznym. Kluczowym elementem, który zamawiający powinni brać pod uwagę, jest wsparcie na miejscu zespołów inżynierskich i serwisowych dostawcy. Grupa Apator ma tu znaczące wieloletnie doświadczenie i zasoby, w które nadal planujemy inwestować - zapowiada Mirosław Klepacki.Bezpieczna sytuacja finansowa grupy zapewnia terminową spłatę zobowiązań, pozwala na prowadzenie działalności inwestycyjnej, jak również konsekwentne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.W grudniu 2020 roku wypłacono zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,45 zł na akcję. Jednocześnie zarząd rekomenduje wypłatę łącznej dywidendy z zysku netto w kwocie 1,20 zł na akcję. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku i wypłaty drugiej części dywidendy zostanie podjęta podczas ZWZ.