Czas pozbyć się złudzeń, Polska musi obniżyć ślad węglowy. Zagranica nie popuści

- Nasz miks energetyczny ma duży udział energii z węgla, w związku z tym ślad węglowy produktów produkowanych w Polsce jest bardzo duży. Zagraniczni partnerzy coraz uważniej patrzą na ten aspekt i będą coraz mocniej wymuszać na polskich przedsiębiorstwach zmiany prowadzące do ograniczenia śladu węglowego - mówi WNP.PL Adam Hirny, dyrektor Departamentu Wsparcia Transformacji Energetycznej w Banku BNP Paribas.

Duże pole do działanń

Trzy programy

Celem tej inicjatywy jest pomoc w walce z problemem wysokiej energochłonności i emisyjności CO2 w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz wsparcie transformacji kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.Działania podejmowane w ramach tego programu przyczynią się również do realizacji celów programu „Czyste Powietrze” uruchomionego przez polski rząd w 2018 r. z myślą o poprawie jakości powietrza w kraju, który jest również jedną z kluczowych zielonych inicjatyw dla banku.- Spodziewam się, że te 675 mln zł zdołamy wykorzystywać przez rok 2022 i 2023 r. Długość trwania programu będzie zależała od tego, jak dynamicznie rozwinie się popyt na ten kredyt. Ceny energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz gazu rosną i w związku z tym przewidujemy większe zapotrzebowanie rynku na inwestycje termomodernizacyjne i wymianę pieców. Może się okazać, że popyt na środki z tego programu będzie bardzo duży i wówczas skończą się wcześniej. Jeżeli do tego dojdzie, to bank jest gotowy zwiększyć własny udział - zapewnia Adam Hirny.Zasoby mieszkaniowe Polski (niemal 13,9 mln lokali mieszkalnych) należą do największych w Europie, przy czym ok. 72 proc. z nich zostało wykonane w oparciu o rozwiązania technologiczne sprzed 1989 r.Około 70 proc. domów jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewanych ciepłem otrzymywanym ze spalania węgla. Jednocześnie większość energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodzi ze spalania węgla. Polska ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników zużycia węgla w przeliczeniu na jednego mieszkańca.PolREFF jest już trzecim tego typu programem realizowanym wspólnie przez Bank BNP Paribas i EBOiR. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem był program PolSEFF realizowany od 2011 r. do 2014 r., a jego celem było wsparcie termomodernizacji budynków oraz poprawy efektywności energetycznej procesów produkcyjnych w małych i średnich firmach. W latach 2014-16 realizowano program Polseff2, który był powieleniem pierwszej edycji, z tą różnicą, że w tym programie uczestniczył również NFOŚiGW.Zapotrzebowanie rynku na inicjatywy i programy wsparcia, jak te realizowane wspólnie z EBOiR jest ogromne, dlatego bank z pewnością będzie angażował się w kolejne projekty prośrodowiskowe.- Analizujemy rynek i chcemy wzmacniać naszą rolę w procesie transformacji energetycznej, kwestią otwartą jest więc rozwój nowych programów i produktów. Jednym z obszarów, w które chcieliśmy się mocno zaangażować jest elektromobilność. Uruchomiony został program Mój Elektryk, który w tej chwili jest kierowany do firm leasingowych, natomiast banki jeszcze w pełni nie zostały w niego włączone. Warto więc ten program zmodyfikować. Oczywiście są potrzebne pewnego rodzaju zmiany systemowe po stronie odpowiednich instytucji jak NFOŚiGW, aby umożliwić sektorowi bankowemu pełną realizację dopłat do samochodów elektrycznych - zapowiada Adam Hirny.