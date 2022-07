Czego potrzeba do „zielonej zmiany”?

Czy przedsiębiorstwa w Polsce przygotowane są do „zielonej zmiany”? Zdaniem Rafała Baniaka, prezydenta Pracodawców RP, stoją one dziś przed dwoma kluczowymi wyzwaniami. Jest nimi właśnie konieczność zmiany ich funkcjonowania w kierunku bardziej przyjaznym środowisku i transformacji cyfrowej. - Firmy potrzebują ewidentnego wsparcia. Ta rewolucja przemysłowa 4.0 w Polsce się nie wydarzy, jeżeli nie będzie interwencji publicznej i zaangażowania państwa - uważa prezydent Pracodawców RP.

Według niego, jesteśmy spóźnieni dziś, jeżeli chodzi o wdrażanie KPO i w ogóle o uruchomienie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Z kolei, z perspektywy banków faktycznie płynność jest, czyli są środki na inwestycje, brakuje jednak trochę dobrze przygotowanych inwestycji - zwraca uwagę przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska, który wspiera rozwój „zielonych projektów”.

Do 2030 roku gospodarka europejska zmniejszy emisje o 55 proc., a do 2050 stanie się zeroemisyjna w ujęciu netto.

Aby polski przemysł stawał się bardziej konkurencyjny i spełniał unijne wymagania w obszarze ochrony środowiska, polska gospodarka będzie musiała skutecznie przestawić się na nowe tory.

- Jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed nami jest akceleracja dynamiki we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań. Próbując dokonać cyfrowego awansu, początkowo skupialiśmy się na tym, żeby jak najlepiej zaspokoić najpilniejsze potrzeby w tym obszarze. Obecnie mamy dobrą bazę i przestrzeń do tego, żeby skoncentrować się na bardziej zaawansowanych technologiach cyfrowych kluczowych dla przeprowadzenia skutecznej transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 - mówi Kamila Król, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zielone wyzwania dla polskich firm

Szerzej referuje to Rafał Baniak, prezydent Pracodawców RP.

- Mamy dziś 2 kluczowe wyzwania: właśnie Zielony Ład i tutaj jakby programowo jest on dość wyraźnie zarysowany, jeżeli chodzi o podział europejski i transformację cyfrową, gdzie przyjęty jest tak zwany „kompas”, w którym nie ma tak dokładnych wytycznych czy zaleceń – wskazuje Rafał Baniak. Jak zaznacza, wydaje się, że transformacja czy, jak niektórzy mówią, rewolucja i cyfrowa i rewolucja „up-energii”, a więc generalnie rewolucja w przemyśle, jest czymś nieuniknionym, co się już dzieje.

- Te firmy, które na ten poziom się nie załapią, stracą swoje przewagi konkurencyjne, stracą swój udział w rynku i będą się wycofywać. Świadomość po tronie biznesu absolutnie więc obecnie jest - twierdzi prezydent Pracodawców RP.

Potrzeba wsparcia

Zwraca on jednocześnie uwagę, że dzisiaj, zwłaszcza po minionym etapie pandemii i w bardzo trudnym czasie wojny w Ukrainie, firmy potrzebują ewidentnego wsparcia. - Ta rewolucja przemysłowa 4.0 w Polsce się nie wydarzy, jeżeli nie będzie interwencji publicznej - ostrzega Rafał Baniak. Wskazuje on bowiem na konieczność zaangażowania Państwa w tym obszarze. - Na dzisiaj, jako biznes, z niepokojem obserwujemy to, że co najmniej kilkanaście miesięcy jesteśmy spóźnieni, jeżeli chodzi o wdrażanie KPO, jeżeli chodzi o w ogóle uruchomienie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE - zauważa prezydent Pracodawców RP.

Zaznacza, że tu właśnie, przedsiębiorcy, których reprezentuje, oczekiwaliby bardzo sprawnego działania państwa i wreszcie odblokowania tych środków. - To jest taki pierwszy nasz kamień milowy, któryś powinien wydarzyć się, żeby ta rewolucja przemysłowa w biznesie się wydarzyła - oświadcza Rafał Baniak.

Wymuszona zmiana z koniecznym wsparciem

Zieloną zmianę przyśpiesza więc obecna sytuacja.

- Oczywiście wymuszony proces odchodzenia od rosyjskich węglowodorów, mimo że jest trudny, to szansa o tyle, że zmusza gospodarki krajów dotąd zależnych od wygód rosyjskich na przechodzenie na inne rodzaje paliwa - zauważa prezydent Pracodawców RP.

Jest on jednak zdania, że firmy sobie same często nie poradzą, i jest to już odpowiedzialność polityk publicznych, polityk państw, a zwłaszcza wspólnej polityki Komisji Europejskiej co do źródeł alternatywnych, co do paliw z innych kierunków, przy jednoczesnym ogólnym odchodzeniu od węglowodorów na rzecz zielonej energii. - Natomiast tutaj ani pojedyncze przedsiębiorstwa, ani pojedynczy kraj, sam sobie nie poradzi, tutaj potrzebne jest działanie wspólnotowe - twierdzi Rafał Baniak.

Pomoc od sektora bankowego

Bank Ochrony Środowiska to jedna z tych, działających w Polsce, instytucji finansowych, których zadaniem jest pomoc przy realizacji projektów przyjaznych środowisku. Dotyczy ona firm, które w obliczu nowych, „zielonych” wyzwań, przestawić się muszą na nowe tory.

- Wsparcie, oczywiście jest potrzebne na każdym kroku: od takiego prostego czyli wiedzy, którą należy się dzielić, do takiego, które polega na typowym użyciu odpowiednich instrumentów jak gwarancje czy tworzenie właśnie takiego środowiska, gdzie te inwestycje będą łatwiej wykonywalne - takie narzędzia wymienia Łukasz Jasiński, dyrektor zarządzający pionem finansowania Banku Ochrony Środowiska. Dodaje: - Mówimy więc o tym, że z perspektywy banków faktycznie płynność jest, czyli są środki na inwestycje, brakuje trochę dobrze przygotowanych inwestycji, i mam nadzieje, że te inwestycje się pokażą w najbliższym czasie – przyznaje Łukasz Jasiński.

Różne produkty finansowe wspierają „zieloną zmianę”

Zaznacza też, że jego bank ma całą gammę produktów wspierających te inwestycje: poprzez kredyty inwestycyjne, zielone kredyty inwestycyjne, zielony faktoring, kredyty obrotowe. - Ale przede wszystkim jesteśmy bankiem specjalistycznym, to znaczy, że obok tej wiedzy finansowej posiadamy też wiedzę właśnie taką ekologiczną, mamy cały pion inżyniersko-ekologiczny, gdzie mamy zatrudnionych ekologów, którzy pomagają nam w dobrym rozumieniu dobrze przygotowanych projektów – relacjonuje przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska i twierdzi, że klienci mogą właśnie na takie środki liczyć, przychodząc do banku ochrony środowiska. - Spotkają się tam właśnie z tą wiedzą na temat specyficznych inwestycji proekologicznych - wskazuje Łukasz Jasiński.

Unia Europejska zobowiązała się, że jej gospodarka do 2030 zmniejszy emisje o 55 proc., a do 2050 stanie się zeroemisyjna w ujęciu netto. Celowi temu podporządkowała gospodarcze projekty. W ich ramach firmy stać się mają bardziej przyjazne środowisku, a więc przystąpić do „zielonej zmiany”.