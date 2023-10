Czeka nas nowe rozdanie w energetyce

Źródła odnawialne, sieci, atom. O wyzwaniach w polskiej energetyce, przed którymi stanie nowy rząd, WNP.PL rozmawia z Mariuszem Sworą, byłym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

- Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dojdzie do zwiększenia ambicji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) - ocenia dr hab. Mariusz Swora, prezes URE w latach 2007-2010. Co do szybkich, radykalnych zmian zachowuje jednak sceptycyzm.

Zdaniem Swory dla dalszego rozwoju OZE konieczne jest wzmocnienie sieci. W przypadku energetyki jądrowej spodziewa się kontynuacji, ale podkreśla, że to kierunek pełen wyzwań, bez decyzji inwestycyjnej dla pierwszej elektrowni.

- Na poziomie UE dominuje jednokierunkowa wizja transformacji. Polityka i prawo Unii nadają priorytet OZE, pomijając atom. Biorąc pod uwagę atomowe ambicje wielu państwa członkowskich, to powinno się zmienić - dodaje Mariusz Swora.

Nasz rozmówca odnosi się także do dalszych losów projektu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

W Polsce od lat po każdym kolejnym parlamentarnym rozdaniu politycznym pojawia się pytanie, co nowy rząd zrobi w energetyce. Czy to dlatego, że ten sektor gospodarki jest tak mocno regulowany i upolityczniony?

Mariusz Swora, prezes URE w latach 2007-2010:

- Zainteresowanie rządowymi planami wobec energetyki wynika z tego, że poprzez regulacje państwo ma bardzo duży wpływ na ten sektor, a decyzje rządu i parlamentu dotyczące tej branży mają wpływ na cały rynek i wszystkich odbiorców energii, dla której nie ma substytutu. Stąd jej olbrzymie znaczenie.

Przy tym w UE możliwości swobodnego kreowania przez państwa członkowskie krajowych polityk energetycznych ulegają zawężeniu. To jest skutek kilku procesów trwających już od lat, w tym łączenia rynków energii, co jest pokłosiem wdrażania kolejnych pakietów liberalizacyjnych oraz kodeksów sieciowych i oczywiście polityki klimatycznej, które coraz szerzej i głębiej regulują sprawy energetyki.

Nowy rząd przygotuje nową politykę energetyczną - efekt konsensusu między koalicjantami

Jakie pana zdaniem są najważniejsze wyzwania energetyczne, przed którymi stanie nowy rząd będący pokłosiem wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 r.

- Nowy rząd przede wszystkim będzie musiał przygotować nową politykę energetyczną. Oczywiście ta polityka będzie efektem konsensusu pomiędzy koalicyjnymi partiami, które ten nowy rząd będą tworzyły.

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w porównaniu z polityką ostatnich lat dojdzie do zwiększenia ambicji w zakresie OZE, ale wątpię, czy znajdzie się tutaj przestrzeń do szybkich i radykalnych przewartościowań, choćby ze względu na stan sieci, uwarunkowania regulacyjne i skutki kryzysu.

Zwłaszcza że położenie mocniejszego nacisku na rozwój OZE w Polsce nie będzie oznaczało, że problemy krajowej energetyki nagle znikną. Przeciwnie, z niektórymi z nich przyjdzie się nowemu rządowi zmierzyć już od samego początku.

Na przykład z czym?

- Z punktu widzenia dalszego rozwoju OZE kwestią podstawową jest wzmocnienie sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, ich digitalizacja oraz zapewnienie elastyczności systemu. I na to postawiłbym w pierwszym rzędzie, chcąc doprowadzić do zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym.

Tutaj potrzebne są gigantyczne nakłady, rzędu nawet 500 mld zł do 2040 roku. Takich środków nie są w stanie wygenerować same spółki dystrybucyjne, a dodatkowo, na co wskazuje choćby przykład Niemiec, problematyczna jest akceptacja społeczna dla kolejnych kilometrów nowych sieci.

W związku z tym, chociaż w jakimś stopniu może tutaj pomóc pozyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, to w szczególności należy postawić na budowanie i wykorzystywanie elastyczności systemu, ograniczając fizyczną rozbudowę sieci. Ta elastyczność, wstępnie osadzona we wrześniowej nowelizacji prawa energetycznego, wymaga jeszcze wdrożenia.

O jakie rozwiązania dotyczące elastyczności chodzi?

- W przypadku budowania elastyczności systemu chodzi o te wszystkie usługi, które mogą być świadczone przez agregatora czy odbiorcę na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego. Jest też przestrzeń dla dalszego rozwoju rynku usług DSR-Demand Side Response, czyli odpowiedzi popytu. Trzeba też sięgnąć do magazynowania energii. Z kolei bez wątpienia ograniczeniu fizycznej rozbudowy sieci będzie służył, mam nadzieję, cable pooling.

Polski atom? To kwestia systemu wsparcia dla projektów jądrowych i ich miejsca na rynku

Spośród partii do niedawna opozycyjnych PO nie jest przeciwnikiem energetyki jądrowej. Czy, biorąc pod uwagę różne opcje polityczne, Polska zmierza już wyraźnie w kierunku miksu OZE plus energetyka jądrowa?

- Jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to jest oczywiście kwestia kontynuacji projektów wielkoskalowych i SMR-ów. W dążeniu do energetyki zeroemisyjnej trudno wskazać inne źródło, które efektywnie zastąpiłoby flotę bloków węglowych, stąd też nie spodziewam się tutaj zmian kierunku.

Wśród największych polskich partii politycznych nie ma przeciwników energetyki jądrowej, ale to nie oznacza, że jej wdrożenie nie pozostaje wyzwaniem. W przypadku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej finalnej decyzji inwestycyjnej jeszcze nie ma, choć są zawarte bardzo ważne umowy, toczy się też proces inwestycyjny. Trudno mi tutaj wyobrazić sobie radykalny zwrot.

Do rozwiązania pozostaje kwestia systemu wsparcia dla projektów jądrowych i ich miejsca na rynku. Ważne będzie tutaj w szczególności uczestnictwo w procesach europejskich, gdzie - miejmy nadzieję - uciera się pomiędzy Francją a Niemcami kompromis atomowy, co będzie miało wpływ na inne państwa członkowskie UE z ambicjami rozwoju energetyki jądrowej.

Trzeba też pamiętać, że wdrażając energetykę jądrową, wcześniej czy później staniemy przed dylematem, jak połączyć rozwój OZE z atomem, bo żeby atom był opłacalny, musi dużo pracować, a w praktyce jest to źródło mało elastyczne, o niskich zdolnościach reakcji na zmiany generacji OZE. W Szwecji ostatnio rozwiązano ten dylemat, stawiając wyraźnie na atom i określając nowy cel transformacji, tj. odejście od paliw kopalnych zamiast eksponowania zielonej transformacji.

Czego na forum UE dotyczą różnice zdań w sprawie atomu, co budzi kontrowersje?

- Na forum UE kontrowersje związane z energetyką jądrową dotyczą ostatnio modelu rynku, aktów z zakresu pakietu Fit for 55, taksonomii i jej miejsca w nowej polityce przemysłowej, w tym między innymi w Net Zero Industry Act.

W przypadku tego ostatniego aktu, który ma wspierać europejski przemysł służący rozwojowi zeroemisyjnej gospodarki, w projekcie za uprzywilejowane uznaje się jedynie technologie takie jak OZE, magazynowanie energii czy CCS, a brak jest jakiegokolwiek miejsca dla technologii jądrowych, co obniża ich konkurencyjność.

Z kolei jeśli chodzi o model rynku, to powstał spór o możliwość stosowania kontraktów różnicowych (CfD) dla modernizowanych elektrowni jądrowych. Chciała tego Francja, a przeciwko były Niemcy, ale w tej sprawie przynajmniej na poziomie Rady UE osiągnięto kompromis po myśli Francji. W ramach modelu CfD mają być finansowane również nowe elektrownie, dotyczyć to będzie najpewniej także naszych projektów.

Generalnie problem można sprowadzić do tego, że na poziomie UE dominuje jednokierunkowa wizja transformacji. Polityka i prawo UE nadają priorytet OZE, pomijając atom. Biorąc pod uwagę atomowe ambicje wielu państw członkowskich, to powinno się zmienić.

Co dalej z NABE? "Są ważne powody do wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych"

Energetyki jądrowej nie mamy, ale węglową owszem. Co nowy rząd powinien zrobić z projektem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)?

- Elektrownie węglowe obecnie zapewniają bezpieczeństwo dostaw energii i jako takie muszą w jakimś rozsądnym modelu rynkowym i finansowym w okresie przejściowym funkcjonować. Rozwiązania w tym zakresie konieczne są praktycznie „na wczoraj”. W związku z tym pytanie o to, co zrobić z aktywami węglowymi spółek energetycznych, ma charakter fundamentalny.

Zasadniczy problem dotyczy teraz tego, czy - a jeżeli tak, to w jakiej formule - ostanie się koncepcja NABE, czy też zostanie sformułowany i wdrożony jakiś inny pomysł na wydzielenie, na przykład wzorowany na modelu niemieckim. W dyskusji eksperckiej pojawiały się różne głosy w tej sprawie. Moim zdaniem istnieją ważne powody do wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych, w formule NABE lub innej. Przemawia za tym kilka względów.

Na jakie należy pana zdaniem wskazać?

- Obawiam się scenariusza, w którym może się okazać, że przygotowanie do NABE jest na tyle zaawansowane, że grupy zaczną odczuwać negatywne skutki tego procesu (koszty umów społecznych), a NABE nie powstanie. Wówczas wszelkie koszty poniesione na przygotowania do tego procesu okażą się na koniec nie do obrony.

Z kolei jeżeli aktywa węglowe wyjdą ostatecznie poza grupy energetyczne, to otworzy to pole do ewentualnych połączeń grup w nowym kształcie w różnych konfiguracjach, które trzeba będzie oceniać z punktu widzenia możliwych do uzyskania synergii i potencjału transformacyjnego z jednej strony i konkurencji na rynku z drugiej.

Nie ograniczałbym się tutaj jedynie do scenariusza wydzielenia dystrybucji z wszystkich grup energetycznych, który notabene kiedyś - w innych warunkach rynkowych - postulowałem.

Jeżeli problemem jest konkurencja na rynku OZE, bo operatorzy w grupach decydują o przyłączaniu instalacji spoza grup, to jest tu jeszcze duży obszar do zapewnienia większej efektywności unbundlingu (rozdzielenie działalności dystrybucyjnej od przesyłowej w celu uniknięcia powstania szkodliwych dla końcowych odbiorców monopoli - dop. red.) przez środki nadzoru właścicielskiego, antymonopolowego czy regulacyjnego.

Jakie znaczenie dla decyzji o tworzeniu NABE czy podobnego rozwiązania będzie miała decyzja ws. przedłużenia rynku mocy dla węgla do końca 2028 roku?

- Rada UE przyjęła stanowisko zakładające możliwość przedłużenia rynku mocy dla instalacji niespełniających kryterium emisji 550 kg CO2/MWh, czyli dla elektrowni węglowych, do końca 2028 roku, ale ostatecznie o tym, czy to się stanie, zadecydują negocjacje przedstawicieli Rady UE z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i KE, czyli tzw. trilogi.

Słowem, jeśli chodzi o przedłużenie dla elektrowni węglowych rynku mocy do 2028 r., to nad tym rozwiązaniem jakiś znak zapytania nadali wisi. To przedłużenie ma być przy tym powiązane z obowiązkowymi aukcjami, redukcją emisji i obowiązkiem odchodzenia od aktywów węglowych.

Potencjalne przedłużenie rynku mocy dla elektrowni węglowych do końca 2028 r. nie powinno być wiązane z terminem wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych, bo nie ma ku temu powodów.

Co będzie się działo na rynku energii, zależy o europejskiej legislacji. Może warto wrócić do obliga giełdowego?

A czy nowy rząd powinien - tam, gdzie sam może - dokonać jakichś zmian w mechanizmach decydujących o funkcjonowaniu rynku energii?

- W tej chwili rynek energii w całej Europie i w Polsce jest zaburzony poprzez interwencje kryzysowe, w tym ogromne programy pomocy publicznej, zwłaszcza na Zachodzie. To, co będzie się działo na polskim rynku, będzie pochodną regulacji europejskich, w tym propozycji Electricity Market Design, które jednak nie zawierają elementów rewolucyjnych.

Dość może powiedzieć, że główna reguła wyznaczania ceny energii na rynku hurtowym oparta na cenie krańcowej, czyli kosztach elektrowni domykającej rynek, zostanie zachowana. To oznacza tyle, że generalnie o cenach hurtowych w Polsce będą decydowały technologie węglowa i gazowa, zależnie od tego, która będzie akurat domykała rynek, co z kolei będzie zależało od kosztów paliw i ceny CO2.

Natomiast w wymiarze krajowym warto może się zastanowić nad powrotem w jakiejś formule do obliga giełdowego na prąd, jednak po przeanalizowaniu tego, jakie funkcje miałoby pełnić.

Skutki kryzysu, transformacja i bezpieczeństwo - to tematy najważniejsze dla regulatorów

Pierwotnie chodziło o to, żeby zapewnić płynność rynku hurtowego, łatwy dostęp do tego rynku i przez to stworzyć sprzyjające warunki do konkurencji na rynku detalicznym energii. Trzeba byłoby się uważnie przyjrzeć, czy i w jakich scenariuszach obligo byłoby dzisiaj rynkowi potrzebne jako rozwiązanie korzystne dla odbiorców energii.

Uczestniczył pan ostatnio w międzynarodowej konferencji regulatorów energetyki. Jakie tematy zajmują ich teraz najbardziej, jakie są wspólne dla różnych państw?

- Wśród tematów dominują skutki kryzysu, transformacja i bezpieczeństwo dostaw energii. Niezależnie od szerokości geograficznej, regulatorzy podkreślają, że ich podstawowym zadaniem w procesie transformacji jest zwiększanie pewności dostaw i odporności infrastruktury, a ponadto dbanie o właściwe bodźce dla inwestycji w OZE, o co jest wszędzie trudno ze względu na skutki kryzysu i inflację.

Skalę wyzwań stających przed regulatorami i przedsiębiorstwami sieciowymi dobrze obrazuje Międzynarodowa Agencja Energii, szacując, że do 2040 roku na całym świecie potrzeba 80 mln metrów nowych i zmodernizowanych linii, aby osiągnąć cele klimatyczne i bezpieczeństwo dostaw.

Wiedza sektorowa regulatorów stanowi ważny element pozwalający na właściwe dobranie instrumentów interwencji rynkowej w czasach kryzysu i transformacji oraz ich właściwą implementację. Pozwala na racjonalizację kosztów transformacji. Stąd też konieczne jest dbanie o ich niezależność, również finansową i ich uczestnictwo w europejskich i globalnych sieciach.