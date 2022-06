Czerwone światło dla inwestycji w gaz i atom. "To byłby prezent dla Putina"

Dwie komisje Parlamentu Europejskiego odrzuciły plan Komisji Europejskiej zakładający włączenie energetyki gazowej i jądrowej do tzw. unijnej taksonomii, a przez to traktowanie ich jako źródeł energii przyjaznych dla klimatu. Kolejnym krokiem będzie głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim w lipcu br.

Komisja Europejska przyjęła projekt taksonomii, który uwzględnia rolę gazu i energii nuklearnej w transformacji energetycznej.

Stanowisko to popiera wiele krajów UE, w tym Polska, która planuje duże inwestycje w energetykę gazową oraz elektrownie jądrowe.

Od dawna przeciwko gazowi i energetyce jądrowej w taksonomii protestuje część organizacji ekologicznych.

- Większość europosłów i europosłanek stanęła dziś po stronie Ukrainy, głosując przeciwko zasilaniu machiny wojennej Putina większą ilością pieniędzy oraz przeciwko napędzaniu kryzysu klimatycznego i przyrodniczego. Niestety nie wszyscy. To szokujące, że część europosłów i europosłanek głosowała za uznaniem gazu za zrównoważone źródło energii. Tym bardziej, że rosyjskie spółki Gazprom i Lukoil usilnie za tym lobbowały, co ujawnił niedawno raport francuskiego oddziału Greenpeace – komentuje Joanna Flisowska, szefowa działu Klimat i Energia w Greenpeace. - To byłby haniebny prezent dla Putina i jego lobbystów. Jedynym sposobem na odcięcie Kremla od dopływu finansów na dalsze działania wojenne jest wprowadzenie pełnego embarga na paliwa z Rosji, w tym embarga na gaz w całej UE – zaznacza.

Gazowe lobby Putina?

Francuski oddział Greenpeace opublikował niedawno raport, w którym wylicza, ile pieniędzy rosyjskie firmy powiązane z reżimem Putina mogą zyskać na planach dotyczących uznania gazu za zrównoważone źródło energii. Jak podaje, „Rosja mogłaby zarobić dodatkowe 4 mld euro rocznie w związku z włączeniem gazu ziemnego do unijnej taksonomii i w efekcie dalszej rozbudowie mocy gazowych w UE, osiągając do 2030 roku łączną kwotę zysków w wysokości 32 mld euro”.

Śledztwo prezentuje też sposób, w jaki rosyjskie spółki energetyczne wykorzystały spółki zależne i lobbystów, aby wpłynąć na decyzję instytucji UE.

Według raportu „rosyjskie firmy energetyczne Gazprom, Łukoil i Rosatom wykorzystywały powiązania lobbingowe w celu wywarcia nacisku na włączenie m.in. gazu ziemnego do tzw. taksonomii, czyli unijnego aktu prawnego, który ma promować finansowanie zielonych, zrównoważonych inwestycji”.

Czytaj: Europejska taksonomia to nie tylko zmiana raportowania

Jeszcze przed głosowaniem w komisjach ukraińska deputowana Inna Sovsun oraz ukraińskie organizacje ekologiczne ostrzegały eurodeputowanych, że dodanie gazu i energii jądrowej do Taksonomii UE byłoby finansowym „prezentem” dla Putina.

Kolejne głosowanie w lipcu

Wniosek obu komisji o odrzucenie przepisów dotyczących inwestycji w gaz i energię jądrową zostanie poddany pod głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego na początku lipca br.

Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku Komisja Europejska przyjęła projekt taksonomii, który uwzględnia rolę gazu i energii nuklearnej w transformacji energetycznej. Oznacza to, że na inwestycje w te źródła będzie można pozyskać środki od UE i na rynkach finansowych. Stanowisko to popiera wiele krajów UE, w tym Polska, która planuje duże inwestycje w energetykę gazową oraz elektrownie jądrowe.