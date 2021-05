Czesi: pozew w sprawie Turowa nie został wycofany. Polski rząd tłumaczy

Czeski premier Andrej Babis podczas brifingu z dziennikarzami zaprzeczył, jakoby nasz południowy sąsiad wycofał wniosek w sprawie Turowa. – Sprawa jest dalej w toku – powiedział szef czeskiego rządu.

Wspólnie z Hetmanem Kraju Libereckiego @MartinPuta zorganizowaliśmy spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej. W uzgodnieniu z premierem @MorawieckiM wypracowaliśmy warunki, na jakich Republika Czeska jest skłonna wycofać skargę na Polskę w sprawie eksploatacji kopalni Turów. pic.twitter.com/Jjd4acMe79 — Cezary Przybylski (@PrzybylskiCez) May 25, 2021

W piątek 21 maja Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w należącej do PGE kopalni węgla brunatnego Turów w Bogatyni do czasu rozstrzygnięcia skargi Czech dotyczącej negatywnego wpływu kopalni na rejony przygraniczne. Chodzi m.in. o przycyznienie się do suszy i braku wód gruntowych.Nasz rząd zapowiedział, że wydobycia nie wstrzymają, bo kopalnia to jedyne źródło paliwa dla Elektrowni Turów, która stanowi istotny wkład w pokrycie krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.PGE, aby chronić wody podziemne po czeskiej stronie, buduje specjalny ekran. Miał on powstać do 2023 r., ale PGE przyspieszyła prace i ekran będzie gotowy we wrześniu tego roku.