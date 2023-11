Czesi stają do wyścigu o mały atom i mogą wyprzedzić Polskę

Czeski rząd zatwierdził mapę drogową rozwoju małych reaktorów jądrowych (SMR). Choć Polska chce być pierwsza w Europie z tą technologią, to bój o mały atom mogą wygrać inni.

Czeski rząd przyjął „Czech SMR Roadmap”, czyli opracowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu plan działań na rzecz rozwoju małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

Budowa SMR-ów w Czechach ma ruszyć już w pierwszej połowie lat 30. XXI wieku a chętni do współpracy przy tego typu projektach są m.in. takie koncerny jak RollsRoyce SMR czy GE Hitachi.

Czesi nie tracą czasu w SMR-owym wyścigu, w którym do tej pory prym wiodła Polska. Pierwszy SMR w naszym kraju chcą uruchomić już w 2029 r. Orlen z Synthosem. Wciąż jednak nie mają kluczowych dla projektu inwestycyjnego decyzji.

W przyjętej przez czeski rząd mapie drogowej znalazły się wyniki prac specjalnej grupy roboczej, pracującej od dwóch lat nad tematem SMR-ów. W dokumencie podsumowano stan prac nad wymogami dla tej technologii, przedstawiono informacje na temat czeskich projektów SMR oraz oferty zagranicznych producentów, które już się pojawiają.

Budowa SMR-ów w Czechach ma ruszyć już w pierwszej połowie przyszłej dekady

Co ważne, w rządowym dokumencie zostały wskazane możliwe lokalizacje, jak i możliwe modele inwestorskie i niezbędne do przeprowadzenia zmiany legislacyjne, które umożliwią rozpoczęcie budowy pierwszych reaktorów SMR już w pierwszej połowie lat 30. XXI wieku.

- Małe i średnie reaktory będą doskonałym uzupełnieniem nowoczesnego systemu elektroenergetycznego Republiki Czeskiej, zarówno pod względem wytwarzania energii elektrycznej jak i ciepła - mówi cytowany w oficjalnym komunikacie czeski minister przemysłu i handlu Jozef Sikela.

Plan zakłada, że inwestycje w SMR-y realizowane będę bez udziału państwa lub z jego „minimalnym zaangażowaniem” i finansowane mają być na zasadach czysto rynkowych, przy pomocy kredytów komercyjnych i środków własnych inwestora, ewentualnie w drodze finansowania projektów.

Jednak przyjęcie rządowej mapy drogowej to jasny sygnał czeskich władz, że technologia SMR ma do odegrania ważną rolę w gospodarce tego kraju i zostanie uwzględniona w Polityce Energetycznej Państwa i w Polityce Zagospodarowania Przestrzennego Republiki Czeskiej.

- Naszą wizją jest, aby SMR uzupełniały duże bloki jądrowe począwszy od lat 30.-40. XX w. W ten sposób wykorzystamy unikalne know-how naszego przemysłu jądrowego. Zatwierdzony plan działania zapewni inwestorom pewność, że będą mogli przygotować tereny, a następnie podjąć decyzje inwestycyjne. Dzięki temu czeskie przedsiębiorstwa będą miały w przyszłości możliwość uczestniczenia w łańcuchach dostaw i odegrają ważną rolę w rozwoju tej obiecującej dziedziny. To wyjątkowa szansa na odniesienie sukcesu w branży o wysokiej wartości dodanej - dodaje minister Jozef Síkela.

SMR-y mają uzupełnić duży atom w Czechach i zastępować węglowe elektrownie

W pierwszej kolejności reaktory SMR mają powstawać w już istniejących w Czechach obiektach jądrowych. Jednak, zgodnie z rządowym planem, obiecującymi lokalizacjami są też funkcjonujące na terenie kraju elektrownie węglowe, np. Dětmarovice, w pobliżu wschodniej granicy z Polską i Tisova, w pobliżu zachodniej granicy z Niemcami.

W planie działania określono, że „warunkiem wstępnym” jest wykorzystanie głównie terenów zdegradowanych, na których wykorzystuje się istniejące zasoby węgla.

Światowi gracze już interesują się czeskimi projektami SMR

Zainteresowanie realizacją projektów SMR w Czechach zadeklarowała już państwowa firma energetyczna ČEZ, która chce uruchomić pierwszy mały modułowy reaktor w 2032 r. w Temelínie. W marcu firma podała też, że już dokonała wstępnej analizy kolejnych lokalizacji pod budowę dodatkowych jednostek na terenie swoich elektrowni węglowych.

Czeski rząd zwraca uwagę, że małe i średnie reaktory (SMR) to innowacyjna technologia i najbliższe pięć do dziesięciu lat będzie miało kluczowe znaczenie dla ich atrakcyjności rynkowej i związanych z nimi możliwości biznesowych.

Jak wynika z mapy drogowej, zagraniczne podmioty rozwijające technologię SMR już wyraziły zainteresowanie współpracą z czeskimi firmami. Wśród zainteresowanych czeski rząd wskazuje na koncernu RollsRoyce SMR i GE Hitachi, które są najbardziej zaawansowane w rozwoju technologii SMR. GE Hitachi chce uruchomić pierwszy reaktor SMR już za pięć lat w Kanadzie. Kolejny ma powstać w Polsce.

Polska chce mieć pierwszy w Europie reaktor typu BWRX 300. Czy Czesi nas wyprzedzą?

Przypomnijmy, że z planem budowy jeszcze w tej dekadzie pierwszego małego reaktora modułowego wystartował pod koniec 2021 r. Orlen we współpracy z Synthosem - przemysłową grupą najbogatszego Polaka Michała Sołowowa. Będzie to reaktor typu BWRX 300, zupełnie nowa technologia opracowana przez amerykańsko-japońskie konsorcjum GE Hitachi. W tej chwili na świecie nie ma jeszcze ani jednego takiego reaktora. Pierwszy ma powstać w Kanadzie w 2028 r., drugi – właśnie w Polsce, rok później.

W tej chwili powołana do budowy SMR-ów spółka Orlen Synthos Green Energy czeka jednak na niezbędne do dalszego procesu inwestycyjnego zgody, w tym tę najważniejszą tzw. decyzję zasadniczą, która jest swojego rodzaju zielonym światłem ze strony rządu dla projektu jądrowego.

Stosowne wnioski o wydanie tej ważnej decyzji Orlen Synthos Green Energy złożył do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w kwietniu dla sześciu już wybranych lokalizacji. Mowa o Włocławku, Stawach Monowskich koło Oświęcimia, Ostrołęce, Dąbrowie Górniczej, krakowskiej Nowej Hucie oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmującej Tarnobrzeg i Stalową Wolę. Wciąż jednak nie ma ze strony resortu odpowiedzi. Jak można się domyślać, mocno sprawy skomplikowała tu… polityka. Jesienne wybory i zbliżająca się zmiana w rządowych szeregach nie pomogły w procedowaniu niezbędnych decyzji administracyjnych.

Ten stracony czas może nas słono kosztować. Czesi to kolejny kraj w Europie, który startuje w wyścigu o SMR-y. W lipcu Wielka Brytania ogłosiła również swój program rozwoju modułowych reaktorów jądrowych, na który przeznaczone ma zostać nawet 20 mld funtów. A to oznacza, że rośnie konkurencja o specjalistów i dostawców niezbędnych do realizacji projektów SMR. Jeśli Polska nie pośpieszy się z niezbędnymi działaniami, inni mogą nas wyprzedzić.

W tej chwili decyzję zasadniczą dla projektu budowy dostał od Ministerstwa Klimatu i Środowiska KGHM, który także planuje budowę małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Miedziowy koncern wybrał jednak technologię amerykańskiego koncernu NuScale.