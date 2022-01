Czesi zbudują nowy blok jądrowy. W planach są kolejne jednostki

Być może w lutym 2022 r. będzie gotowy harmonogram budowy nowego bloku w elektrowni jądrowej Dukovany. Nowa jednostka ma być gotowa w 2036 r. - powiedział Daniel Beneš, prezes CEZ. Czeski koncern rozważa już budowę kolejnych bloków jądrowych.

Atom potrzebny Europie

Jądrowa koalicja w UE

Jak mówi, jeżeli zapadnie decyzja o budowie kolejnych bloków (nie licząc tego w Dukovanach) to będą to dwa bloki w Temelínie (Temelín 3 i 4) a potem być może szósty blok w Dukovanach.Czeski koncern energetyczny CEZ kontrolowany jest przez czeski Skarb Państwa, który posiada 69,78 proc. jego akcji, dodatkowo 0,24 proc. akcji należy do samego CEZ.Warto zwrócić uwagę, że trzy grupy, które starają o udział w budowie nowego bloku w Dukovanach: czyli EDF, Westinghouse i KHNP są zainteresowane również udziałem w budowie elektrowni jądrowych w Polsce.Czechy są jednym z głównych zwolenników rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej. W listopadzie 2021 r. ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) podpisali oświadczenie, w którym potwierdzają konieczność uznania roli energetyki jądrowej w polityce energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej. W liście stwierdzono, że "tempo zmian klimatycznych sprawia, że celu osiągnięcia wspólnych europejskich celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej pilnie musi ustanowić ramy wsparcia dla wszystkich inwestycji i technologii zdolnych do redukcji emisji gazów cieplarnianych".Potwierdzono również "konieczność uznania roli energetyki jądrowej w polityce energetycznej i klimatycznej UE oraz innych istotnych politykach z punktu widzenia dekarbonizacji, bezpieczeństwa dostaw i finansów".W październiku 2021 r. ministrowie z Polski oraz ośmiu innych krajów UE: Francji, Czech, Chorwacji, Bułgarii, Słowenii, Węgier, Finlandii i Rumunii publikowali wspólny apel w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Europie. Apel miał wszystkomówiący tytuł „My, Europejczycy potrzebujemy energii jądrowej!”.W apelu przypomniano, że traktaty europejskie umożliwiają każdemu państwu członkowskiemu UE zdefiniowanie własnego miksu energetycznego.Podkreślono, że europejski przemysł jądrowy jest wiodącym przemysłem na świecie, wyposażonym w unikalne przełomowe technologie, a jego dalszy rozwój może wygenerować prawie milion wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy w Europie.