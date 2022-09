Czesi zwołują nadzwyczajne posiedzenie ministrów energetyki UE w sprawie cen energii

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące rozwiązania problemu wysokich cen energii będą omawiane 30 września na nadzwyczajnym spotkaniu ministrów energii krajów UE, które do Brukseli zwołał czeski minister gospodarki Josef Sikela. Czechy przewodniczą w tym półroczu UE.

"Po dyskusji z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi zdecydowałem, że spotkamy się pod koniec września w Brukseli, aby dokończyć to, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu" - powiedział we wtorek Sikela.

Czeski minister potwierdził wolę poszukiwania rozwiązań na szczeblu unijnym, występując w Senacie Czech. Stwierdził, że jest gotów zwoływać nadzwyczajne posiedzenia nawet w trybie tygodniowym.

Na ostatnim spotkaniu unijni ministrowie zgodzili się na możliwość skorzystania z nadzwyczajnych zysków producentów energii oraz dali KE mandat na przygotowanie dalszych środków, w tym wprowadzenie oszczędności energii w całej UE lub ograniczenie cen gazu. KE planuje także zaproponowanie zarówno zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej, jak i obowiązkowego ograniczenia zużycia energii w wybranych porach dnia, kiedy zapotrzebowanie jest największe. Oszczędność energii w całej UE to jeden z punktów popartych w piątek przez unijnych ministrów energetyki.

Unijni ministrowie energii ostatnio spotkali się 9 września.

