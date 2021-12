Cztery projekty fotowoltaiczne PGE wygrały grudniową aukcję OZE

Cztery projekty fotowoltaiczne PGE Energia Odnawialna z grupy PGE wygrały grudniową aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Trzy z nich - PV Wola Jedlińska, PV Lesko 2 i PV Opole to małe instalacje o mocy do 1 MW. Natomiast czwarty, PV Augustynka to duża farma słoneczna, o mocy 25 MW. Wszystkie elektrownie zostaną uruchomione do końca 2023 - poinformowała PGE Energia Odnawialna.

Farmy słoneczne nie tylko w systemie aukcyjnym

Zapowiedź większej skali uzyskiwania pozwoleń na budowę