Czy ceny energii i gazu w 2024 r. wzrosną o 70 proc.?

Trwa dyskusja o podwyżkach cen energii i gazu w 2024 r., pojawiają się głosy, że mogą one wzrosnąć nawet 70 proc. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej deklarują, że w 2024 r. będą zamrożone ceny nośników energii. Branża energetyczna spodziewa się takiej decyzji.

Rafał Gawin, prezes URE mówi, że pełne odmrożenie taryf na prąd jedną decyzją może być trudne do przyjęcia przez społeczeństwo. Jego zdaniem jest co do tego pełne zrozumienie także decydentów.

Andrzej Domański. doradca Donalda Tuska, typowany na nowego ministra finansów mówi wprost, że zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla firm, skokowego wzrostu cen energii nie będzie.

Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska jest mocno przekonany, że mrożenie cen energii będzie również w 2024 r.

W kontekście decyzji o odmrożeniu cen energii wciąż powraca pytanie o to, ile będziemy płacić za energię w przyszłym roku. Odpowiedź jest złożona.

Z czego składa się rachunek za energię? Ile jest energii w energii?

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w wywiadzie dla Rzeczpospolitej odnosząc się do kwestii cen energii elektrycznej w 2024 r. przypomniał, że rachunek za prąd składa się po pierwsze z wartości towaru, a więc prądu, a po drugie, z kosztu transportu tego prądu, czyli dystrybucji.

"Oznacza, to, że jeśli jedna składowa - w tym wypadku koszt pozyskania prądu - rośnie dwukrotnie, to nie oznacza, że nasz cały rachunek także wzrośnie dwukrotnie" - podkreślił Rafał Gawin.

Dodał, że koszt pozyskania energii stanowi ok. 50-60 proc. rachunku, "zaś transport, a więc dystrybucja, pozostałe 40-50 proc".

"Rachunek obejmuje też inne opłaty, ale ich skala jest znacznie mniejsza. Taryfa dystrybucyjna, jeśli nawet wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego, to w znacznie mniejszym stopniu niż koszt pozyskania energii. Pragnę więc uspokoić: w przypadku całkowitego odmrożenia cen łączne opłaty za prąd - przy takich założeniach - nie będą dwukrotnie wyższe" - mówił prezes URE.

Dopytywany o to, czy "o 60-70 proc. już tak" odpowiedział, że przy rynkowych założeniach "są to zwyżki prawdopodobne", ale tylko w przypadku całkowitego odmrożenia cen.

"Warto też zaznaczyć, że same taryfy za prąd powinny ulec znacznemu obniżeniu" - zaznaczył.

Rafał Gawin pytany o to, czy w efekcie potencjalnego wzrostu samego rachunku za energię o kilkadziesiąt procent, mrożenie cen energii na 2024 rok jest konieczne, podkreślił, że "niezależnie, czy podwyżki wyniosą 40, 50, 60 czy 70 proc., to mogą to być zwyżki kilkudziesięcioprocentowe, których społeczeństwo może nie zaakceptować".

Warto rozważyć stopniowe wychodzenie z zamrożonych taryf

"Z tego punktu widzenia pełne odmrożenie taryf na prąd jedną decyzją może być trudne do przyjęcia przez społeczeństwo. Myślę, że jest co do tego pełne zrozumienie także wśród decydentów. Podejmując inną decyzję, na przykład o stopniowym odmrażaniu cen prądu, musimy pamiętać, że same koszty pozyskania energii - względem 2022 r. - spadają i będą spadać. Musimy też pamiętać, że ceny energii mają znaczne przełożenie na inflację" - zaznaczył.

Odnosząc się do pytania o to, czy mechanizm mrożenia cen energii powinien być przedłużony na kolejny rok powiedział: "Z perspektywy URE nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. My odpowiadamy za taryfy. One mają przełożenie na odbiorców końcowych, którzy podlegają ochronie taryfowej. Mechanizmy mrożenia cen mają znacznie szerszy zakres. Ja mogę powiedzieć jedynie, że pełne jednorazowe odmrożenie cen energii nie byłoby akceptowalne społecznie".

Dodał, że jego zdaniem "nie powinno się to odbyć gwałtownie i w jednym kroku".

"Warto rozważyć stopniowe wychodzenie z zamrożonych taryf, aby uniknąć szoku cenowego, a jednocześnie stopniowo powracać do rynkowych mechanizmów ustalania cen" - mówił.

Zauważył, że wszystkie karty w tym rozdaniu są w rękach parlamentarzystów nowej kadencji. "Niemniej proces tworzenia rządu trwa..." - powiedział.

Skokowych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych i firm nie będzie

Kilka dni temu Andrzej Domański. nowy poseł Platformy Obywatelskiej, doradca Donalda Tuska i współtwórca programu PO, typowany na nowego ministra finansów mówił wprost w Radiu Zet, że znaczących podwyżek cen energii i gazu nie będzie.

- Dla gospodarstw domowych – z całą pewnością nie dopuścimy do skokowego wzrostu cen. Dla firm również nie, natomiast skupmy się na źródle problemu – odpowiadał Andrzej Domański, pytany o zamrożenie cen prądu w przyszłym roku.

- Ceny energii i gazu będą zamrożone – zapowiadał Andrzej Domański.

Co jest tym źródłem problemu?

- Jeśli w Polsce są miesiące, kiedy ceny energii dla polskich firm są o 50-60 proc. wyższe, niż w Niemczech czy Francji, to to jest źródło problemu – oparcie polskiej energetyki niemal wyłącznie na węglu i gazie. Na tym muszą skupić się nasze działania – tłumaczył Andrzej Domański.

Branża energetyczna od dawna spodziewała się zamrożenia cen

Dla branży energetycznej deklaracje o zamrożeniu cen energii w 2024 r. nie powinny być zaskoczeniem. Kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi mówił o tym w WNP.PL Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

- Niezależnie od tego, co pokażą wybory parlamentarne, to minister klimatu lub regulator nie pozwoli na to, żeby ceny wzrosły prawie o 100 proc. Dlatego jestem mocno przekonany, że mrożenie cen będzie również w 2024 r. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był na tyle odważny, by w pełni otworzyć rynek od 1 stycznia 2024 r. - tłumaczył Andrzej Modzelewski.

Także inni eksperci spodziewali się zamrożenia cen energii dla wybranych odbiorców w 2024 r.

- Spodziewam się, że w 2024 r. będziemy mieli zamrożone ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Wielce prawdopodobne będzie także zamrożenie cen dla małych i średnich firm - mówił WNP.PL jeszcze przed wyborami Mateusz Brandt, prezes Instytutu Doradztwa Energetycznego.

Pamiętajmy przy tym, że w 2024 r. obędą się w Polsce wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Skokowe, kilkudziesięcioprocentowe podwyżki cen energii i gazu byłyby doskonałym prezentem rządu dla opozycji. Dlatego już teraz możemy być niemal pewni, że w 2024 r. rachunki za gaz i energię nie wzrosną wcale lub wzrosną o w niewielkim stopniu, może o kilka procent.

Powstaje jednak pytanie, w oparciu o jaką podstawę prawną odbędzie się mrożenie cen.

- Komisja Europejska dopuszczała interwencje państw członkowskich UE na rynkach energii, ale tylko do końca czerwca 2023 r. Teraz te regulacje przestały obowiązywać. Drugie pytanie jest takie, skąd będą pochodziły pieniądze na rekompensaty dla firm energetycznych z powodu zamrożenia cen energii - pytał Mateusz Brandt.