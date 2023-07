Czy da się zwiększyć cenę sprzedaży energii z OZE? Jest na to sposób

O tym, czy i o ile można zwiększyć cenę sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu magazynu energii, rozmawiamy z Grzegorzem Szewczykiem, managerem Biura Origination w Veolii Energy Contracting Poland.

Grzegorz Szewczyk, manager Biura Origination w Veolii Energy Contracting Poland, wskazuje, że na rynku energii elektrycznej widoczne jest zainteresowanie producentów magazynów energii ich sprzedażą wytwórcom energii z OZE, a ci z kolei zainteresowani są instalacją magazynów energii.

- Producenci magazynów pytają o możliwość zainstalowania swoich instalacji i również wytwórcy (energii z OZE - red.) zgłaszają się do nas coraz częściej z propozycją rozmów na temat nawiązania współpracy w sprawie stawiania magazynów energii - stwierdza Grzegorz Szewczyk w rozmowie z WNP.PL, przeprowadzonej podczas Konferencji PSEW 2023 w Serocku.

Symulacja pokazała, że w OZE z magazynami energii jest potencjał

Czy wytwórcy energii z OZE mogą czerpać korzyści z magazynowania energii? Grzegorz Szewczyk przytacza wyniki symulacji przeprowadzonej w maju 2023 r. dla polskiego rynku spotowego energii elektrycznej.

- Wziąłem pod uwagę dwie instalacje - jedną fotowoltaiczną i jedną instalację farmy wiatrowej - i zrobiłem symulację prostego magazynu energii, czyli od godziny 10 do 14 energia była ładowana do magazynu energii, nie była sprzedawana do sieci, a od godziny 15 do 21 energia była sprzedawana z magazynu do sieci - wyjaśnia Grzegorz Szewczyk.

- Przy takiej prostej symulacji uzyskałem wynik pokazujący, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w maju wzrosła dla farmy fotowoltaicznej o 33 proc., a dla źródła wiatrowego o około 15 proc. - dodaje Grzegorz Szewczyk.

Veolia Energy Contracting Poland rozszerzyła swoje portfolio produktowe

Wskazuje, że aby wykorzystać potencjał cenowy magazynowania energii, "źródła fotowoltaiczne musiałyby pewnie magazynować energię w godzinach, kiedy jest produkcja, a sprzedawać, kiedy produkcji nie ma, bo to pewnie najbardziej by się opłacało".

- Natomiast na pewno dużo bardziej złożone jest magazynowanie energii ze źródeł wiatrowych, bo tutaj musimy wybierać godziny w okresach, kiedy jest duża generacja, a wiemy, że to jest I i IV kwartał - mówi Grzegorz Szewczyk.

Veolia Energy Contracting Poland rozszerzyła swoje portfolio o produkt dla instalacji wytwórczych z magazynem energii.

- Chcemy pomóc naszym kontrahentom, którzy będą posiadali magazyny energii. Będziemy w odpowiednim czasie, czyli zakładamy, że dzień wcześniej, przesyłać prognozę do wytwórcy OZE, w których godzinach ma ładować magazyn, a w których godzinach rozładować. Taki produkt dla wytwórców energii wprowadziliśmy w tym roku - mówi Grzegorz Szewczyk.