Czy instytucje finansowe zostaną na rynku CO2? Zbliża się decyzja

Wpływ spekulacji na ceny uprawnień do emisji CO2 stanowi istotny element dyskusji o reformie EU ETS. Ograniczenie udziału w tym rynku instytucji finansowych może być trudne. Znacznie większe są szanse na poprawę mechanizmu mającego zapobiegać dużym i szybkim wzrostom cen CO2.

Ryszard Pawlik, doradca parlamentarny Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego (PE), wziął udział w debacie „Emisje gazów cieplarnianych” przeprowadzonej w ramach konferencji PRECOP 27, odbywającej się w Katowicach.

Wskazał, że sprawa wpływu spekulacji na rynku EU ETS na ceny uprawnień do emisji CO2 jest jednym z istotnych elementów dyskusji nad reformą EU ETS, która trwa od lata 2021 rok , kiedy Komisja Europejska położyła na stole propozycje rewizji dyrektywy EU ETS.

- Jesteśmy po przyjęciu przez obydwie rady Unii Europejskiej, czyli kraje członkowskie i Parlament Europejski ich wyjściowych stanowisk do negocjacji i te negocjacje w tzw. trilogach pod przewodnictwem prezydencji czeskiej w Radzie Unii Europejskiej trwają - poinformował Ryszard Pawlik.

Wyjaśniał, że jeżeli chodzi o stanowisko PE, to ze sprawą spekulacji na rynku CO2 udało się przebić.

- Parlament proponuje, aby wykluczyć czy ograniczyć udział na rynku ETS tylko do podmiotów, które potrzebują uprawnień do emisji CO2 do swojej codziennej działalności, ewentualnie też do podmiotów finansowych, które dla podmiotów objętych ETS te uprawnienia kupują - wyjaśnił Ryszard Pawlik.

- Niestety nie udało się tego zapisać w stanowisku Rady więc będzie podejmowana próba przekonywania krajów członkowskich, co na pewno będzie trudne, ponieważ jest duży sceptycyzm ze strony Komisji Europejskiej co do tego, na ile spekulacje faktycznie mają miejsce i na ile na rynek wpływają - mówił Ryszard Pawlik.

Poinformował, że elementem dyskusji o rewizji EU ETS jest również art. 29a dyrektywy ETS, czyli uwalniania uprawnień na rynek, „kiedy widzimy, że cena jest za wysoka”.

- W tym przypadku myślę, że jest trochę większa otwartość ze strony Komisji i Rady, żeby ten mechanizm urealnić. Chodzi o to, żeby był bardziej responsywny i operacyjny. Myślę, że jest realne, iż na końcu trwającej reformy taką zmianę w dyrektywie zobaczymy - ocenił Ryszard Pawlik.