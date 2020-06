Czy system handlu emisjami jest zgodny z prawem UE?

Polacy i cała polska gospodarka ponoszą gigantyczny koszt funkcjonowania w ramach spekulacyjnego, biurokratycznego i nierynkowego unijnego systemu handlu emisjami CO2 (EU ETS). Cena energii elektrycznej w Polsce w ostatnich 5 latach poszybowała w górę za sprawą spekulacyjnego 5-krotnego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 - ocenia Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych i poseł na Sejm z PiS.

Spory o legalność

ETS jako podatek

Dyrektywa EU ETS przyjęta została natomiast w oparciu o art. 175 ust. 1 Traktatu WE przewidujący zwykłą procedurę prawodawczą, w której decyzję podejmują wspólnie Parlament Europejski oraz Rada, głosująca jedynie większością kwalifikowaną, i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.W praktyce regułą jest, iż prezydencja Rady UE w trakcie negocjacji dąży do osiągnięcia porozumienia wśród wszystkich państw członkowskich, poddawanie projektu pod głosowanie jest ostatecznością.W przypadku Dyrektywy EU ETS Rada ds. Ogólnych (GAC) 27 lutego 2018 r. zatwierdziła porozumienie z Parlamentem Europejskim. Za przyjęciem Dyrektywy głosowało 25 Państw Członkowskich, trzy kraje (Polska, Chorwacja i Węgry) wstrzymały się od głosu. Wstrzymanie się od głosu postrzegane jest jako sprzeciw, ponieważ liczone jest do mniejszości blokującej, która jednak w przypadku tej konkretnej dyrektywy nie zebrała się.Informacja o argumentach państw członkowskich, które zdecydowały się wstrzymać od głosu, nie jest publicznie dostępna. Nie wiadomo również czy w trakcie negocjacji w Radzie którekolwiek, a jeśli tak, to które państwa członkowskie kwestionowały podstawę prawną wskazaną przez KE.Memorandum przypomina, że w ostatnim czasie, za sprawą orzeczenia TSUE w sprawie C-5/16 z dnia 21 czerwca 2018 r., miała miejsce w UE dyskusja na temat legalności Dyrektywy EU ETS i przyjętej do jej wydania podstawy prawnej.Wyrok w ww. sprawie zapadł na skutek wystąpienia przez rząd Polski przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie twierdząc, że ich decyzja w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej (MSR) jest nieważna z powodu naruszenia m.in. przepisów proceduralnych.W ocenie Polski zaskarżona decyzja naruszała art. 192 ust. 1 TfUE w związku z art. 192 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) TfUE ze względu na to, że została przyjęta zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, pomimo, że decyzja ta stanowi środek wpływający znacząco na wybór przez państwo członkowskie między różnymi źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię w rozumieniu tego ostatniego postanowienia. Tym samym uzasadnionym w ocenie Polski było zastosowanie szczególnej procedury, o której mowa w art. z art. 192 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) TfUE.TSUE nie odniósł się do analiz przedstawionych przez stronę polską, ale oparł swój wyrok na przywołaniu celu wskazanego w decyzji MSR, tj. problemu strukturalnej nierównowagi między podażą, a popytem uprawnień do emisji CO2. Odrzucił tym samym podgląd, aby celem zaskarżonej decyzji była bezpośrednio ingerencja w prawo państw członkowskich do kształtowania własnego miksu energetycznego, lecz uznał, że jest nim sprawne funkcjonowanie obecnego systemu EU ETS.Powyższy wyrok spotkał się z krytycznymi opiniami, m.in. Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), gdyż tezy wyroku mogą wskazywać, że jedynie w przypadku wskazania wprost w akcie prawnym, że wpływa on na możliwość kształtowania przez państwa członkowskie miksu energetycznego, dany akt może być podważony na podstawie art. 192 ust. 2 lit. c) TfUE. Taka interpretacja jest dość restrykcyjna i uniemożliwiałaby teoretycznie przyjęcie, że Dyrektywa EU ETS jest niezgodna z prawem pierwotnym UE.Janusz Kowalski zwraca uwagę, że dotychczas w UE nie podnoszono kwestii systemu EU ETS i związanych z nim opłat jako nałożenia na państwa członkowskie nowego zharmonizowanego podatku.Można było się jednak spotkać się z opinią, że gdyby w systemie EU ETS wyznaczyć ściślejsze ramy dla ceny uprawnień (od-do) to wówczas można by mówić o tzw. carbon tax. Dopóki jednak ustalanie ceny w obecnym systemie EU ETS jest pozostawione rynkowi (market instrument), to nie klasyfikuje się powyższego w obiegowej opinii jako podatek.W związku z zapowiadaną reformą systemu EU ETS (zgodnie z planem prac Komisji Europejskiej rewizja nastąpi w 2021 r.) wśród ekspertów pojawiają się jednak wprost alternatywne koncepcje w postaci wprowadzenia podatku CO2 (nie mylić z podatkiem granicznym tj. Carbon Border Adjustment Mechanism, nad którym prace KE już rozpoczęła).Patrząc na priorytety Komisji Europejskiej można się spodziewać, iż ewentualna propozycja wprowadzenia podatku CO2 zostałaby przedstawiona w zwykłej procedurze legislacyjnej (większość kwalifikowana w Radzie) wskazując na „cel środowiskowy” (takie podejście KE zapowiada względem projektu zmian do Energy Taxation Directive, który ma się pojawić w przyszłym roku).- Powyższe nie zmienia jednak okoliczności, że opłaty z tytułu przydziału emisji mają pewne charakterystyczne dla podatków przymioty, jak: powszechność, przymusowość, pieniężny charakter oraz stanowią dochód budżetu państw członkowskich. Jako koszt przerzucany zasadniczo przez firmy na konsumentów, bez uwzględniania ich zdolności płatniczej, powinien być uznawany za podatek pośredni - czytamy w memorandum.Zakładając zatem, że możemy mieć do czynienia z quasi podatkiem pośrednim, jego harmonizacja na terenie UE byłaby ograniczona w sposób dwojaki.Po pierwsze, dla harmonizacji przepisów podatkowych wymagana jest specjalna procedura prawodawcza przewidziana w art. 113 Traktatu WE (bez jej wypełnienia uchwalony akt jest nieważny). Przepisy Dyrektywy EU ETS nie podlegały natomiast tej specjalnej procedurze.Po wtóre, harmonizacja podatkowa to szczególny instrument podejmowany dla realizacji wyjątkowych celów, tj., gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji. W orzecznictwie TSUE podnosi się, że harmonizacji podatków dokonuje się w celu redukcji barier w handlu, w tym powstałych na skutek odmienności w systemach podatkowych. Przyjmując, że przed wprowadzeniem opłat w ramach systemu EU ETS nie było barier w handlu, harmonizacja w ww. zakresie była niezasadna/bezprawna.