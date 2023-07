Czy trzeba dalej zamrażać ceny energii?

Po wyborach możemy się spodziewać dalszych decyzji o zamrożeniu - lub nie - cen energii w roku 2024 r. Ceny prądu spadły. Dyskusja o tym, co dalej zrobić, jest więc zasadna.

Nie trzeba zamrażać cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw na rok 2024. Wystarczy akcja informacyjna dla przedsiębiorców i presja na spółki Skarbu Państwa, żeby obniżyły horrendalne marże - ocenia jeden z obserwatorów rynku energii.

Obecnie ceny energii dla małych i średnich firm są zamrożone na poziomie 785 zł za MWh. Od 1 października 2023 r. cena ta zostanie obniżona do 693 zł za MWh. Kontrakty na energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) znalazły się obecnie na poziomie ok. 660 zł za MWh (kontrakt base).

Inaczej sytuację na rynku widzi Andrzej Bondyra, wiceprezes Agencji Rynku Energii. Twierdzi on, że postulat, by nie zamrażać cen energii dla przedsiębiorstw na rok 2024, z pewnością znajdzie poklask w akcjonariacie firm energetycznych, które ponoszą największe koszty tych programów osłonowych. Przedsiębiorcy na pewno zaś zapłaciliby więcej.

Decyzji o zamrożeniu - lub nie - cen energii w roku 2024 r. można spodziewać się po wyborach parlamentarnych.



Do końca 2023 r. zamrożone są ceny energii dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Sejm 13 lipca 2023 r. uchwalił nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii w 2023 r. Zakłada ona zwiększenie limitów zużycia prądu z zamrożoną ceną, a także obniżenie ceny maksymalnej prądu m.in. dla firm.

Nowelizacja przewiduje, że od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię, z 785 zł za MWh do 693 zł za MWh. Będzie to dotyczyło samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Nie wiadomo jeszcze, czy podobna ochrona odbiorców będzie obowiązywała w 2024 r. Sprawa budzi spore emocje na rynku energii.

Nie trzeba zamrażać cen energii. Trzeba natomiast presji na spółki Skarbu Państwa

"Nie trzeba zamrażać cen energii dla przedsiębiorstw na rok 2024. Wystarczy akcja informacyjna dla przedsiębiorców i presja na spółki Skarbu Państwa, żeby obniżyły horrendalne marże" - napisał w mediach społecznościowych inwestor i jeden z obserwatorów rynku energii, kryjący się za pseudonimem Unfair value. Nazwisko i funkcja jest znane redakcji WNP.PL.

Zwraca uwagę, że kontrakty na energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) są obecnie na poziomie ok. 660 zł za MWh (kontrakt base), więc z profilem, certyfikatami i marżą można spokojnie oferować energię dla małych i średnich przedsiębiorstw w akceptowalnych (w porównaniu do tegorocznego limitu, czyli 785 zł za MWh) poziomach.

"Potrzebna jest jednak presja na spółki Skarbu Państwa, żeby zaczęły oferować ceny na 2024 r. bez horrendalnych marż. W procesie wydzielania aktywów węglowych okazało się, że spółki kontrolowane przez Skarb Państwa nie umieją działać na zasadach rynkowych i oferować energii na podstawie TGE. Zasłaniają się tworzeniem NABE i brakiem możliwości pozyskania wolumenu bezpośrednio od wytwarzania (tzw. OTC). Jest jednak możliwość kontraktacji z TGE po ww. cenie, aktualnie ok 660 zł za MWh. Idealnie w tym kontekście byłoby przywrócenie obliga w celu poprawy płynności" - ocenia na Twitterze.

Jego zdaniem, ponadto wspomniane spółki muszą obniżyć gigantyczne marże na sprzedaży energii.

"Ich oferty ustawiają cały rynek sprzedaży energii w Polsce, przez co sektor aktualnie jako całość (obrót energią) kwotuje gigantyczne marże na kolejne lata" - wskazuje.

Potrzebna jest akcja informacyjna uświadamiająca przedsiębiorców

Dodatkowo, jak zapewnia, potrzebna jest akcja informacyjna uświadamiająca przedsiębiorców, żeby nie czekali na koniec roku, tylko zabezpieczali swoje ryzyko związane z cenami energii wcześniej.

- Jeżeli Ministerstwo Klimatu i Środowiska prześpi ten moment i z jakiegoś powodu obudzimy się z "ręką w nocniku" na koniec roku, a ceny wystrzelą, to będzie to skandal. (...) Jest teraz czas i możliwość na wyjście z ręcznego sterowania rynku za pomocą podatków i dopłat z budżetu państwa. Najwyższy czas zrobić coś wreszcie prewencyjnie!" - namawia inwestor.

Z tą opinią zgadzają się eksperci.

- Istnieją daleko posunięte i uzasadnione wątpliwości czy stosowanie - przede wszystkim - mechanizmu odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny może być nadal stosowane. Rozporządzenie Rady z października 2022 r. w sprawie interwencji na rynku energii elektrycznej zawiera ograniczenia czasowe dla stosowania tego typu rozwiązań, wskazując na datę graniczną 30 czerwca 2023 r. - komentuje Michał Sznycer, partner kancelarii MGS Law.

Zapytaliśmy Rafała Gawina, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o to, czy ceny energii powinny zostać zamrożone również w 2024 r.

- Jestem przeciwnikiem interwencji na rynku, ponieważ każde takie działanie ma negatywny wpływ na rynek. Z drugiej strony należy pamiętać, że sytuacja na rynku energii jest wynikiem kryzysu na rynku surowców i skutkuje istotnym wzrostem kosztów zaspokojenia potrzeb energetycznych, a to może być uzasadnieniem dla interwencji takich jak zamrożenie cen dla odbiorców końcowych. Nie wiemy jeszcze, czy zostanie wprowadzone i jak ewentualnie będzie wyglądało mrożenie cen na kolejny, czyli 2024 r., w tym, czy będzie na takim samym poziomie jak obecnie. Jeszcze za wcześnie, żeby móc to w pełni ocenić - mówi WNP.PL Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Jak kupować energię? Jak się zabezpieczyć przed wzrostem cen?

Niektórzy odbiorcy biznesowi już zaczynają kupować energię na rok 2024 r. Przyjmują oni kilka różnych strategii zakupowych.

- Jest duże zainteresowanie podpisywaniem umów na zakup energii w kontraktach rocznych, w dominującej części są to kontrakty na cały rok 2024, niektórzy kupują energię na dwa lata, ale otrzymujemy również zapytania nawet o zakup energii na okres trzech lat. Trend dokonywania zakupu na rok czy dwa jest widoczniejszy na rynku gazu, pojawiają się nawet momenty, że sprzedajemy więcej gazu niż energii. Jest to podyktowane obawami, że przyszłoroczna zima również może być trudna - mówi Maciej Kowalski, prezes firmy Enefit w Polsce.

Jak tłumaczy, ceny w kontraktach są odbiciem aktualnych cen na TGE, do których dolicza się koszty bilansowania i obsługi w wysokości kilkudziesięciu czy ok. 100 zł za MWh.

Ceny w zawieranych kontraktach są oparte na różnych mechanizmach, mogą to być np. kontrakty ze stałą ceną, w oparciu o ceny spotowe czy też kontrakty kwartalne.

- W porównaniu do lat ubiegłych zdecydowanie spadło zainteresowanie produktami ze stałą ceną, co wynika z tego, że klienci rozkładają sobie ryzyko związane z cenami w dłuższym okresie - wskazuje Maciej Kowalski.

Czy jednak skorzystaliby na tym przedsiębiorcy?

- W rzeczywistości obecne rozwiązania wprowadzają jedynie cenę maksymalną dla MŚP i instytucji publicznych w wysokości 785 zł za MWh (a jeżeli odpowiednie przepisy zostaną przyjęte zmniejszona do 693 zł za MWh). Zamrożona jest z kolei cena dla gospodarstw domowych i to tylko do określonego limitu zużycia. Warto to rozróżniać. Jako główny argument za „odmrożeniem”, a raczej zlikwidowaniem ceny maksymalnej, wymieniany jest fakt, że cena na rynku SPOT wynosi obecnie 660 zł za MWh i jest poniżej ceny maksymalnej. Nie poparty żadnymi argumentami jest wniosek o rzekomych „horrendalnych marżach” spółek skarbu państwa - uważa Bondyra.

Cena energii na rynku SPOT rzeczywiście w tym roku spadła i to znacząco. Warto przypomnieć, że w sierpniu ubiegłego roku cena SPOT wynosiła dwa razy więcej – ponad 1300 złotych – a była to wówczas jedna z najniższych cen w Europie. W sierpniu również ceny kontraktów terminowych na energię elektryczną z dostawą w 2023 rok wystrzeliły do poziomu nawet 2500 zł.

- By zabezpieczyć siebie i odbiorców przed takimi wahaniami spółki obrotu, które potem sprzedają energię m.in. przedsiębiorcom, ponad 80% jej wolumenu kupują właśnie w kontraktach terminowych. Ich średnia cena z dostawą na ten rok wyniosła około 1000 zł za MWh. I to jest koszt spółek obrotu, które sprzedają energię gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom. Jak łatwo policzyć, obecna cena na rynku SPOT, a nawet cena gwarantowana, są znacznie niższe - tłumaczy Bondyra.

Różnicę pokrywa Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który finansują wytwórcy energii. Szacuje się, że cztery spółki skarbu państwa przeznaczą w tym roku na ten cel ok. 20 mld złotych.

W ubiegłym roku cena energii w Polsce była niższa w porównaniu do innych krajów, bo poza OZE polskie elektrownie wytwarzały energię z węgla zakontraktowanego po niższych cenach jeszcze przed wybuchem wojny – w 2021 roku i wcześniej. W tym roku sytuacja się odwróciła – wartość ubiegłorocznych kontraktów na węgiel z dostawą na ten rok wynosiła ok. 700 zł za tonę. To znacznie więcej od obecnych cen ARA. Za te pieniądze spółki energetyczne kupiły jednak bezpieczeństwo dostaw surowca w niepewnej sytuacji geopolitycznej. Dodatkowo ograniczyło to jednak dalekie od „horrendalnych” marże.

- Uwolnienie polskich koncernów energetycznych od finansowania wprowadzanych przez rząd programów osłonowych na pewno ucieszy ich akcjonariuszy. Umożliwiłoby to m.in. przeznaczenie większych środków na inwestycje związane z transformacją energetyczną, która jest jedynym sposobem na trwałe powstrzymanie wzrostu cen energii. Nie ucieszyłoby jednak przedsiębiorców. Nawet w obecnych warunkach zniesienie tarczy solidarnościowej spowodowałoby bowiem wzrost cen energii. I to nie ze względu na marże, ale realne koszty ponoszone przez spółki obrotu i producentów energii elektrycznej - tłumaczy Bondyra.