Czy USA sprokurują rewolucję? Ekolodzy: zobowiązania to za mało

Od wczoraj trwa szczyt klimatyczny organizowany przez Joe Bidena. Biorą w nim udział przywódcy 40 państw. Dziś wystąpienie prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Szczyt to okazja do przedstawienia nowych celów redukcyjnych i działań, które mają zapobiec wzrostowi średniej globalnej temperatury powyżej 1,5 °C. Co sądzą o szczycie aktywistki klimatyczne?







Młodzież bez oczekiwań

Jaka ocena prezydenta Dudy?

Aktywiści Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK) wątpią jednak, że szczyt będzie uczciwą odpowiedzią na katastrofalne raporty naukowców.- Nie mieliśmy specjalnych oczekiwań co do szczytu. To wspaniałe, że do niego doszło, że USA "wracają do gry", że przywódcy państw się spotykają i rozmawiają o polityce klimatycznej... Problem jednak w tym, że te ambicje nie są wystarczające. Boris Johnson powiedział, że ten szczyt nie ma być okazją do poprawnego politycznie klepania się po plecach. Zgadzam się z tym. A przecież szczyt powinien być wydarzeniem, na którym rządzący przyznają się do porażki, wytłumaczą się z niej i wspólnie wypracują rozwiązania, by wywiązywać się z celów klimatycznych - uważa Julia Keane z MSK.I dopowiada, że wczorajsze obrady wyglądały tak, że wielu przywódców przedstawiało swoje plany i ambicje - niewystarczające.- Każdy kraj powinien zwiększyć ambicje tak, żeby były zgodne ze stanowiskiem nauki, czyli postawić sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku i go realizować - podkreśla Julia Keane.Powołując się na nowy raport ONZ, przedstawiciele MSK wskazują, że realizacja obecnych państwowych planów klimatycznych doprowadzi do spadku emisji CO2 o... zaledwie 1 proc. do 2030 roku. Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach Nature, by mieć choć 50 proc. szans na osiągnięcie zakładanego poziomu 1,5°C, Wielka Brytania musiałaby zwiększyć swoje cele o 97 proc., Brazylia - o 170 proc., a Stany Zjednoczone - aż o 203 proc.Anna Ogniewska z Greenpeace odnosi się też do oczekiwań wobec prezydenta Andrzeja Dudy.- Nie wystarczy samo postawienie celów, muszą być one przekute na konkretne działania. Tego też oczekiwalibyśmy od Polski i polskiego prezydenta, który dziś (piątek) wystąpi na szczycie. Wydaje się jednak, że rządzący w Polsce są nadal odklejeni od rzeczywistości - mówi. - Wczoraj podpisane zostało porozumienie, które dla nas nie jest niczym innym jak "zmową węglową" i próbą podtrzymywania - kosztem całego społeczeństwa - złudzeń, że można zachować górnictwo do 2049 roku. Wczoraj też prezydent na spotkaniu z dziennikarzami zastanawiał się, czy wiatraki są najbardziej szczęśliwym elementem krajobrazu; mówił o zastępowaniu jednego paliwa kopalnego - węgla - innym paliwem kopalnym, czyli gazem, oraz o chęci osiągnięcia zaledwie 30 proc. udziału OZE w miksie energetycznym do 2030 roku, gdy według analiz realne jest od 40 aż do ponad 70 proc.Prośrodowiskowa aktywistka uważa za dziwne, że nasz rząd jest ciągle w tym samym miejscu, gdzie jest i nie próbuje wejść do konkurencji o zielone innowacje.- My byśmy oczekiwali, że prezydent Duda na takim szczycie powie, że Polska odejdzie od węgla do roku 2030. Ale - słysząc obecne deklaracje - trudno oczekiwać, że to się wydarzy - zastrzega aktywistka Greenpeace.