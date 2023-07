Czy węgiel zostanie dłużej na rynku mocy? Wkrótce ważne głosowanie Parlamencie Europejskim

W Parlamencie Europejskim waży się niezwykle dla nas istotna kwestia wspierania elektrowni węglowych z rynku mocy po 2025 roku. Głosowanie w ważnej komisji PE już 19 lipca 2023 r.

Polska chce kupić sobie czas na konieczne zmiany w miksie energii. Zgłosiła w Unii Europejskiej postulat przedłużenia do końca 2028 r. rynku mocy dla elektrowni węglowych.

- Gra się toczy o utrzymanie w rynku puli sterowalnych mocy węglowych do czasu zastąpienia ich innymi technologiami - wyjaśnia Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii.

Z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego docierają informacje, że frakcje EPP, Socjaldemokratów, Renew i Zielonych doszły do porozumienia w sprawie głównych elementów reformy rynku energii.

- Choć tekst porozumienia nie jest dostępny, to wiadomo nieoficjalnie, że porozumienie nie porusza w ogóle tematu standardu emisji w mechanizmach mocowych, tj. ta kwestia nie była przedmiotem uzgodnienia - mówi Maciej Burny, prezes firmy doradczej Enerxperience.

Końcówka czerwca 2023 r. przyniosła sporo emocji związanych z dyskutowaną na forum Rady UE sprawą przedłużenia do końca 2028 roku możliwości korzystania z rynku mocy przez instalacje, które emitują ponad 550 g CO2/kWh. Dotyczy to elektrowni węglowych, na których opiera się nadal polski system elektroenergetyczny.

Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, dyrektorka Programu Elektroenergetyka w think-tanku Forum Energii, przypomina, że ostatnią główną aukcją w polskim rynku mocy, w której mogły uczestniczyć elektrownie węglowe, była aukcja z 2020 roku, z dostawą mocy na 2025 rok.

- Wtedy to zawarto kontrakty dla bloków węglowych na I półrocze 2025, bo formalnie od 1 lipca 2025 roku źródła węglowe nie mogą być wspierane z rynku mocy. Przy tym trzeba pamiętać, że wszystkie umowy na dostawy mocy zawarte do końca roku 2019 zachowują ważność niezależnie od tego, czy ich beneficjenci spełniają limity emisji 550 g CO2/MWh - mówi Aleksandra Gawlikowska-Fyk.

Maciej Burny, prezes zarządu firmy doradczej Enerxperience, wyjaśnia, że postulat przedłużenia rynku mocy zgłosiła Polska w trakcie prac nad zmianą rozporządzenia o rynku energii elektrycznej, którego projekt rewizji wyszedł z Komisji Europejskiej.

- Prace nad zmianą rozporządzenia trwały nawet ostatniego dnia prezydencji szwedzkiej, tj. 30 czerwca 2023 r. Jednak do końca tej prezydencji Rada UE nie osiągnęła porozumienia nie tylko w sprawie polskiego postulatu, ale także co do zaproponowanego przez Francję objęcia pomocą publiczną w postaci kontraktu różnicowego modernizowanych bloków jądrowych - mówi Maciej Burny.

Wkrótce ważne dla rynku mocy posiedzenie komisji Parlamentu Europejskiego

Prezes Enerxperience wyjaśnia, że prace nad zmianą rozporządzenia o rynku energii elektrycznej na poziomie Rady UE będą kontynuowane pod egidą Hiszpanii, która 1 lipca 2023 r. objęła prezydencję Rady UE i zwraca uwagę, że nad swoim stanowiskiem pracuje też Parlament Europejski.

Maciej Burny mówi, że został opublikowany przez europosła sprawozdawcę Nicolása Gonzáleza Casaresa projekt raportu w sprawie propozycji KE dotyczącej reformy rynku energii elektrycznej, który nie porusza kwestii przedłużenia rynku mocy dla instalacji, które emitują ponad 550 g CO2/kWh.

Niemniej, jak zaznacza Burny, do tego raportu zostały zgłoszone przez europosłów Zdzisława Krasnodębskiego i Jerzego Buzka poprawki bliźniacze do polskiej propozycji prezentowanej w Radzie UE, zawierające postulat przedłużenia rynku mocy dla instalacji, które emitują ponad 550 g CO2/kWh do końca 2028 roku.

Głosowanie w sprawie tych poprawek miało się odbyć 19 lipca 2023 r. na posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), ale sytuacja jest dynamiczna i trudno przesądzić, czy tak będzie, czy nie.

- Z najnowszych informacji z komisji ITRE wynika, że frakcje EPP, Socjaldemokratów, Renew i Zielonych doszły do porozumienia w sprawie głównych elementów reformy rynku energii przed głosowaniem planowanym na 19 lipca. Choć tekst porozumienia nie jest dostępny, to wiadomo nieoficjalnie, że porozumienie nie porusza w ogóle tematu standardu emisji w mechanizmach mocowych, tj. ta kwestia nie była przedmiotem uzgodnienia - mówi Maciej Burny.

Podobną informację przekazał w mediach społecznościowych Ryszard Pawlik, doradca parlamentarny europosła Jerzego Buzka.

- Z moich informacji wynika, że Jerzy Buzek i jego współpracownicy zabiegają nadal o to, aby jego poprawka przedłużająca derogację dla „węglówek” do końca 2028 roku była głosowana, ale ostateczna decyzja w tej sprawie jest w gestii przewodniczącego komisji ITRE - dodaje Maciej Burny.

Gra toczy się o utrzymanie w rynku puli sterowalnych mocy węglowych do czasu zastąpienia ich innymi technologiami

Aleksandra Gawlikowska-Fyk wskazuje, że przedłużenie zgodnie z polskim postulatem do końca 2028 roku korzystania z rynku mocy przez instalacje, które emitują ponad 550 g CO2/kWh, a więc w naszym przypadku głównie przez bloki węglowe klasy 200 MW, „oznaczałoby, że mogłyby one uczestniczyć w aukcjach rynku mocy z dostawą mocy maksymalnie na 2028 rok”.

- Gdyby polski postulat przedłużenia rynku mocy dla instalacji, które emitują ponad 550 g CO2/kWh, został przyjęty, to „kupilibyśmy” sobie trochę więcej czasu na zastąpienie mocy węglowych, które po wyjściu z rynku mocy stałyby się nieopłacalne i jako takie zapewne byłyby wyłączane. Z naszych analiz wynikało, że po utracie wsparcia z rynku mocy w latach 2025-2026 mogłoby zostać wyłączonych około 7,5 GW mocy węglowych - mówi Aleksandra Gawlikowska-Fyk.

Gra, zdaniem Gawlikowskiej-Fyk, toczy się zatem o utrzymanie w rynku puli sterowalnych mocy węglowych do czasu zastąpienia ich innymi technologiami. Czy chodzi o zastąpienie węgla gazem?

- Mamy rzeczywiście taką konstrukcję rynku mocy, która wspiera budowę dużych źródeł gazowych, ale nawet ostatnia aukcja rynku mocy pokazała, że to nie jest jedyna alternatywa dla węgla, bo m.in. w DSR zakontraktowano więcej mocy niż w gazie i pokazały się magazyny energii, a więc to nie jest, mówiąc kolokwialnie, walka węgla z gazem - komentuje ekspertka Forum Energii.

Odbudowa mocy dyspozycyjnych mocno opóźniona. Nie ma czym zastąpić węgla

Maciej Burny, prezes zarządu firmy doradczej Enerxperience, mówi, że dodatkowa derogacja ma wesprzeć przede wszystkim starsze, niemodernizowane bloki węglowe mające roczne kontrakty w rynku mocy i wskazuje, że w Polsce dotyczy to głównie najstarszych bloków węglowych klasy 200 MW.

- W Polsce doszło do sporego opóźnienia odbudowy mocy dyspozycyjnych, które miały zastąpić najstarsze bloki węglowe po 2025 roku. I tak znaleźliśmy się w 2023 roku, kiedy stało się jasne, że do 2025 nie da się uruchomić tyle jednostek gazowych, żeby zastąpiły w pełni te węglowe zagrożone bez wsparcia z rynku mocy utratą rentowności i wycofaniem z rynku przez właścicieli - mówi Maciej Burny.

Zdaniem Macieja Burnego z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy KSE „postulat wydłużenia do 2028 r. rynku mocy dla starych elektrowni węglowych jako skorelowany z planami uruchamiania nowych elektrowni gazowych, co wynika z planów ich budowy, wydaje się racjonalny”.

- Jest oczywiście pytanie, czy „gazówki”, które mają być zbudowane do końca 2028 r., faktycznie pokryją potencjalne odstawienia starych bloków węglowych, które z rynku mocy nie dostaną wsparcia po tym okresie. W każdym razie możliwe, że gdyby wyłączanie najstarszych bloków węglowych miało zagrozić bezpieczeństwu dostaw energii, to nie będą one w ostateczności odstawiane - mówi Maciej Burny.

Zapytaliśmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), których zadaniem jest m.in. bilansowanie systemu elektroenergetycznego, czy zdaniem firmy przedłużenie rynku mocy do 2028 r. pozwoliłoby na zastąpienie źródłami gazowymi elektrowni węglowych, które normalnie straciłby wsparcie rynku mocy w lipcu 2025 r. i z powodów ekonomicznych mogłyby zostać wyłączone. Operator odpowiedział, że „decyzje dotyczące wycofania jednostek należą do ich właścicieli”.

Po programie badawczym NCBR Bloki 200+ zostaną tylko wspomnienia?

W dyskusji o przedłużeniu rynku mocy dla elektrowni, które emitują ponad 550 g CO2/kWh, przewija się nie bez powodu sprawa modernizacji bloków węglowych klasy 200 MW.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) kosztem ponad 160 mln zł brutto przeprowadziło program badawczy Bloki 200+, który miał pomóc w dostosowaniu starych bloków węglowych klasy 200 MW poprzez zwiększenie elastyczności ich pracy do współpracy z coraz większą liczbą OZE.

Uczestnicy (konsorcjum Polimeksu Mostostalu, konsorcjum Rafako i samodzielnie Pro Novum) osiągnęli parametry wymagane przez NCBR, które w kwietniu 2022 r. oficjalnie podsumowało program „Bloki 200+”.

Rafako Innovation podawało, że analizy wskazują, iż w jego technologii uśredniony koszt produkcji prądu zmodernizowanego bloku węglowego 200 MW jest niższy w porównaniu z nowym źródłem gazowym. W efekcie zaczął się rysować scenariusz utrzymania przynajmniej części bloków klasy 200 MW zamiast budowania jakiejś liczby nowych bloków gazowych.

Przy tym podstawowa modernizacja nie rozwiązywała problemu 550 g CO2/kWh, ale wskazywano, że można by poszukać dodatkowych przychodów poza rynkiem mocy (regulacyjne usługi systemowe) i jak wskazywało przynajmniej Rafako Innovation, w grę wchodziła modernizacja bloków energetycznych z konwersją na gaz.

- Wydaje się, że wraz z rozwojem projektów gazowych maleją szanse na skoordynowany krajowy projekt modernizacji bloków węglowych 200 MW jako alternatywy dla nowych bloków gazowych. Problemem tego programu pozostaje to, że jest od dawna w decyzyjnej próżni. Spółki nie ogłaszają modernizacji bloków, bo mają one trafić do NABE, a cały czas czekamy na finalizację tego projektu. Nie wiadomo także, czy NABE podejmie się takich modernizacji po przejęciu tych aktywów - komentuje Maciej Burny.

Aleksandra Gawlikowska-Fyk mówi, że przedłużenie rynku mocy do 2028 r. dla węgla oznaczałoby w praktyce przekładanie w czasie decyzji o wyłączaniu bloków 200 MW, ale zaznacza, że trudno powiedzieć, w jakiej skali, bo to kwestia decyzji właścicielskich.

- Tak czy inaczej znaczenie bloków 200 MW maleje, a tym bardziej im dłużej nie ma decyzji o ich modernizacji choćby w celu poprawy elastyczności ich pracy - mówi Aleksandra Gawlikowska-Fyk.

Wskazuje, że z analiz Forum Energii wynika, że nadal w Polsce pracuje ponad 47 bloków węglowych 200 MW, ale podkreśla, że do końca 2024 było planowane odstawienie 6, a 17 nie przeszło gruntownej modernizacji i "tym samym ich życie techniczne dobiegało końca".

- W sumie według naszych analiz potencjał do modernizacji i utrzymania w rynku przez jeszcze kilka lat po 2025 roku ma około 20 bloków klasy 200 MW, czyli o mocy do 4 GW, ale jak nie było decyzji o ich modernizacji, tak dalej jej nie ma i trudno przewidzieć, czy do niej dojdzie. Grupy energetyczne chcą przekazać elektrownie węglowe do NABE (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego - dop.red.), a w koncepcji NABE nie mieszczą się jakieś większe inwestycje - komentuje Aleksandra Gawlikowska-Fyk.

W czarnym scenariuszu z rynku może zniknąć do 2026 r. 7 GW mocy węglowych

PSE w „Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032” z listopada 2022 r. oszacowały, że dla spełnienia wskaźników wystarczalności zasobów wytwórczych Polska będzie potrzebowała dodatkowej mocy dyspozycyjnej netto rosnącej od 0,4 GW w 2024 r. do 6 GW w 2030 i nawet 17,5 GW w 2040 r.

PSE jako standard bezpieczeństwa przyjęły spełnienie warunku utrzymania średniej wartości wskaźnika LOLE z lat klimatycznych 1982-2019 na poziomie nie większym niż 3 godziny w roku.

Wskaźnik LOLE (Loss of Load Expectation - oczekiwany sumaryczny czas trwania deficytów mocy w rozpatrywanym okresie) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 2018 r. jest standardem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych i wynosi właśnie nie więcej niż 3 godziny w roku.

Co do poziomu mocy dyspozycyjnej mają stare elektrownie węglowe? Mają dużo, bo jak wskazują PSE, jednym ze sposobów zapewnienia wystarczających mocy dyspozycyjnych może być przedłużanie eksploatacji istniejących bloków węglowych.

A wskazany przez PSE scenariusz pesymistyczny zakłada wyłączenie ponad 7 GW mocy węglowych do roku 2026 (z około 22 GW w 2022 roku do około 15 GW w 2026 roku) z powodu braku rentowności jednostek opalanych węglem po 1 lipca 2025, czyli właśnie po utracie wsparcia z rynku mocy przez najstarsze elektrownie węglowe.

W Polsce rynek mocy został wprowadzony ustawą z 2018 roku. Oznaczało to, w uproszczeniu, że po uruchomieniu rynku mocy elektrownie będą dostawać wynagrodzenie za utrzymanie mocy dyspozycyjnych wymaganych dla bezpiecznej pracy KSE, czyli za gotowość do dostarczania energii do sieci, a nie tylko za produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.

W praktyce rynek mocy ruszył w 2021 roku, który był pierwszym rokiem realizacji kontraktów mocowych zawieranych w ramach aukcji rynku mocy. Koszty rynku mocy ponoszą odbiorcy energii elektrycznej, uiszczając opłatę mocową.