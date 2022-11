Czy zimą wystarczy nam prądu?

Przy niskich temperaturach oraz niskiej generacji wiatrowej należy spodziewać się trudnej sytuacji - mówi Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Musimy patrzeć realistycznie na sytuację w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, nie zaklinać rzeczywistości. Jest trudno w całej Europie - mówi Eryk Kłossowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Jeżeli KE nie zgodzi się na żaden sensowny system wsparcia, mający na celu powolne, kontrolowane zastąpienie starych bloków węglowych nowymi, niskoemisyjnymi jednostkami, to może się okazać, że 1 lipca 2025 będzie początkiem nowego kryzysu - uważa Eryk Kłossowski.

Potrzebujemy inwestycji w moce dyspozycyjne. – Kwestią życia i śmierci jest da nas wynegocjowanie z KE rynku mocy bis - przekonuje Kłossowski.

Kryzys energetyczny wywołał w Polsce m.in. obawy o dostępność energii elektrycznej. Jakie są prognozy, jeśli chodzi o możliwości bilansowania popytu i podaży mocy w najbliższych miesiącach? Czy grożą nam przerwy w dostawach energii?

– Sytuacja bilansowa w sezonie jesienno-zimowym 2022/2023 będzie przede wszystkim uzależniona od warunków atmosferycznych. W przypadku niskich temperatur oraz niskiej generacji wiatrowej należy spodziewać się trudnej sytuacji bilansowej, zwłaszcza w dni robocze. Zebranie wymaganych 9 proc. rezerwy mocy może być wtedy wyzwaniem.

Generacja wiatrowa na poziomie 20-30 proc. mocy osiągalnej farm wiatrowych albo analogicznej wielkości importu energii, tj. około 2-2,5 GW, zapewni w takich warunkach zadowalający bilans mocy KSE. Dostępność obu tych środków jest jednak obarczona niepewnością, w szczególności w zakresie możliwości importu energii w związku z sytuacją na europejskim rynku energii elektrycznej.

Czynnikiem ryzyka dla bilansu mocy KSE są też zapasy węgla kamiennego w elektrowniach krajowych, które w trwającym okresie przygotowywania się do sezonu jesienno-zimowego 2022/2023 utrzymują się, niestety, na niezadowalającym poziomie.

Sytuacja w KSE nie jest jeszcze taka zła. Problem z zapasami węgla

Jak nisko spada poziom rezerw mocy?

– To nie jest tak, że codziennie walczymy z kryzysem bilansowym. Zazwyczaj nie notujemy nadzwyczajnie trudnych sytuacji bilansowych i jesteśmy w stanie zapewniać wymagany poziom rezerw mocy. Okresowo nie jest to oczywiście łatwe, zwłaszcza jeśli pogoda nie sprzyja, a jednostki wytwórcze są w postojach nieplanowych, wynikających z potrzeb przeprowadzenia remontów bieżących lub w wyniku awarii.

Niemniej wymagane 9 proc. jest zapewniane. Tylko tyle i aż tyle. Na więcej nie mamy w systemie mocy dyspozycyjnych. Krajowe elektrownie muszą oszczędzać paliwo i odbudowywać zapasy na okres zimowy, więc gdy nie ma potrzeby, aby bloki na węgiel kamienny pracowały dla zaspokojenia potrzeb odbiorców krajowych, wytwórcy chętnie zgłaszają potrzebę postojów.

Sytuacja w KSE nie jest więc jeszcze taka zła, ale jeżeli nie będą odtwarzane zapasy węgla w elektrowniach lub jeżeli dojdzie do seryjnych awarii technicznych w blokach wytwórczych, to naprawdę mogą być istotne problemy z bilansowaniem mocy. Tak jak wspomniałem wcześniej, dużo będzie zależało od pogody, która nam na razie ewidentnie sprzyja – takiej pięknej i łagodnej jesieni nie było od lat.

Trzeba się liczyć z tym, że w najbliższych miesiącach będą ogłaszane kolejne okresy zagrożenia na rynku mocy, czy - po zmianie nazewnictwa - okresy przywołania na rynku mocy. Na jedno wyjdzie?

– To jest całkiem realna perspektywa, aczkolwiek równie dobrze może się okazać, że przejdziemy przez zimę bez konieczności uciekania się do tego środka. Tak czy inaczej - rynek powinien się przyzwyczaić do tego, że rynek mocy będzie aktywowany w sytuacji, gdy system będzie tego potrzebował. Okres zagrożenia na rynku mocy to co prawda dość nowe narzędzie, ale tak naprawdę to po prostu kolejny środek zaradczy, który otrzymaliśmy do dyspozycji i za który jako odbiorcy energii płacimy w naszych rachunkach.

Jednak jeśli ogłaszanie okresów zagrożenia/przywołania na rynku mocy powtarzałoby się, to by znaczyło, że sytuacja bilansowa jest trudna, że nie ma sielanki.

– Sielanka skończyła się dawno temu. Musimy patrzeć realistycznie na sytuację w KSE, nie zaklinać rzeczywistości. Jest trudno w całej Europie. Co chwila słyszymy o ostrzeżeniach zagranicznych operatorów systemów przesyłowych dotyczących trudności lub wręcz niemożności zbilansowania systemu przy niesprzyjającej pogodzie.

We Francji doszło do masowych, awaryjnych odstawień bloków atomowych. We znaki daje się ograniczona podaż gazu ziemnego i brak przygotowania na przykład Niemiec na odcięcie od dostaw gazu ziemnego z Rosji. Wielka Brytania ogłasza wysokie ryzyko konieczności ograniczania poboru energii przez odbiorców, Finlandia przygotowuje się na długotrwałe przerwy w dostawach energii... Każdy ma swoje kłopoty.

Importowe wsparcie? Tak, ale w krytycznym momencie: "umiesz liczyć, licz na siebie"

W jakim stopniu możemy liczyć na import mocy potrzebnej do bilansowania KSE?

– Import handlowy, tzn. wynikający z warunków rynkowych, jest obecnie, niestety, rzadkością. Ceny energii elektrycznej w Polsce są jednymi z niższych w Europie, więc siłą rzeczy rynek importu nie zapewnia. Możemy jedynie starać się o pomoc operatorską, która jest realizowana na bazie umów międzyoperatorskich.

Czasami to my pomagamy innym, niemniej w tym roku faktycznie częściej to my jesteśmy tymi, którzy zwracają się o wsparcie. Obawiamy się jednak, że w krytycznym momencie będziemy musieli sobie poradzić samodzielnie. „Umiesz liczyć, licz na siebie”.

Energetyka służy i napędza gospodarkę. Co obecna sytuacja oznacza dla odbiorców energii elektrycznej w Polsce?

– Największym problemem dla gospodarki są obecnie wysokie ceny energii elektrycznej. Mimo że są one w Polsce niższe niż w krajach sąsiadujących, jest to nadal poziom kilkukrotnie większy niż w latach ubiegłych.

Drugim poważnym problemem jest niepewność w zakresie dostaw paliwa, co przekłada się na jeszcze wyższe ryzyko kosztów energii, które w oczywisty sposób wzrosną w sytuacji pogłębienia się problemów bilansowych.

Czy ryzyko zakłócenia dostaw energii jest w roku 2022 jakoś znakomicie wyższe niż w latach poprzednich? Oceniam, że w obecnych warunkach wysokiej niepewności oraz rozchwiania rynków energii, takie ryzyko faktycznie wzrosło.

Z przedstawianych przez PSE analiz wynika, że wskaźnik LOLE (Loss of Load Expectancy), czyli przewidywany sumaryczny czas trwania deficytów mocy w roku, począwszy od 2024 może przekraczać 3 godziny przyjęte jako standard bezpieczeństwa i rosnąć. Trzeba się bać?

– Wskaźnik LOLE analizujemy na bieżąco i widzimy, że faktycznie może on okresowo przekraczać 3 godziny. To jeden z barometrów spodziewanej sytuacji bilansowej, wskazuje okresy wymagające podwyższonej uwagi. Nie oznacza on jednak od razu zakłóceń ciągłości dostaw energii, tylko podwyższone ryzyko wystąpienia trudności bilansowych.

Wszystko zależy od tego, czy będzie przybywało nowych mocy dyspozycyjnych

Warto jednak podkreślić, że jeżeli wytwórcy nie będą uruchamiali nowych jednostek wytwórczych, to rzeczywiście wskaźnik LOLE może rosnąć. Wszystko zależy od tego, czy będzie przybywało nowych mocy, i to mocy dyspozycyjnych.

Jest jasne, że z obecnym zasobami wytwórczymi już daleko nie zajedziemy. Od dawna mówi się o znaczącym wyeksploatowaniu starych jednostek węglowych, w szczególności klasy 200 MW. Od dawna też wiadomo, że musimy się przygotowywać na coraz większe zaostrzanie polityki klimatycznej, w tym na wysokie ceny CO2. Trzeba przyjąć do wiadomości, że są potrzebne nowe, sprawniejsze elektrownie o lepszych parametrach emisyjności CO2.

Więc stare, wyeksploatowane i mniej efektywne jednostki będą musiały z czasem być wycofywane z eksploatacji, ale może to następować wyłącznie po zastąpieniu ich przez nowe, stabilne źródła dyspozycyjne, zapewniające pokrycie prognozowanego krajowego zapotrzebowania na energię i moc elektryczną, niezależnie od warunków pogodowych.

"Jakkolwiek jesteśmy orędownikami OZE, to jednak wszystko ma swoje granice"

Czy 2025 rok, w którym skończą się kontrakty mocowe dla wielu bloków węglowych, będzie krytyczny dla polskiego rynku energii elektrycznej?

– Jeżeli KE nie zgodzi się na żaden sensowny system wsparcia mający na celu powolne, kontrolowane zastąpienie starych bloków węglowych nowymi niskoemisyjnymi jednostkami, to może się okazać, że 1 lipca 2025 będzie początkiem nowego kryzysu.

Bo bloki węglowe, które stracą przychody z rynku mocy, "nie wyżyją" z samego rynku energii elektrycznej i wypadną z systemu z powodów ekonomicznych?

– Może się tak zdarzyć, a wówczas stracimy narzędzie kontroli sytuacji, jakim jest rynek mocy, przy pomocy którego przerzuciliśmy ryzyko techniczne dostępności elektrowni na ich właścicieli i uzyskaliśmy środek weryfikacji odstawień bloków z powodów ekonomicznych.

Jakie rozwiązania pozwalające utrzymać w rynku potrzebne bloki węglowe po utracie wsparcia z rynku mocy wchodzą w grę?

– Z resortami klimatu oraz aktywów państwowych dyskutowaliśmy o różnych rozwiązaniach, które miałyby charakter pomocy publicznej na technologiczną restrukturyzację podsektora wytwórczego naszej energetyki, polegającą na wymianie starych bloków na nowe. KE nie sprzyjała temu przedsięwzięciu z oczekiwanym przez nas entuzjazmem, ale mam nadzieję, że po 24 lutego to się zmieniło.

Na czym miałby polegać ten mechanizm zastępowania starych bloków energetycznych nowymi?

– Na przykład na planowaniu odstawień 1000 MW rocznie na węgiel w zamian za pomoc publiczną na budowę ekwiwalentu odstawianych mocy w technologiach niskoemisyjnych, ale nie OZE, tylko dyspozycyjnych. Jakkolwiek jesteśmy orędownikami OZE, to jednak wszystko ma swoje granice. Potrzebujemy również jednostek dyspozycyjnych.

Dlaczego od lat są problemy z podejmowaniem decyzji o budowie nowych mocy dyspozycyjnych?

– Na pewno podejmowaniu inwestycji nie sprzyja ryzyko regulacyjne, które wynika chociażby z tego, że KE nie traktuje rynku mocy jako stałego mechanizmu wpisanego w rynek energii elektrycznej, tylko jako przejściową formułę udzielania pomocy publicznej. Na przykład w Polsce w obecnym stanie prawnym ostatnie aukcje główne w rynku mocy mają dotyczyć dostaw mocy na 2031 rok.

System ceny krańcowej prowadzi do całkowicie nieuzasadnionej redystrybucji korzyści ekonomicznych

Czy w UE wielotowarowy rynek energii elektrycznej ma szanse zagościć na stałe?

– Z nieformalnych kontaktów z urzędnikami KE wynika, że chyba sentyment tego organu do rynku wielotowarowego uległ zmianie: z ostrej niechęci do "bardzo ostrożnego entuzjazmu".

Jeżeli KE nie zrozumie wreszcie, że energia elektryczna wymaga rynku wielotowarowego, na którym wycenia się nie tylko energię elektryczną, ale także moc i elastyczność jednostek wytwórczych, to może być źle. Tak naprawdę w żadnym kraju rynek elektroenergetyczny, na którym towarem jest tylko energia, nie sprawdził się.

Może się sprawdzać sporadycznie, jak w Teksasie w USA. Tam nie ma rynku mocy, ale tylko dlatego, że Teksas ma bardzo dużo energetyki wiatrowej i gazowej – ten stan stać na to, żeby nie mieć rynku mocy. Ale gdyby się okazało, że w Teksasie gaz łupkowy się kończy albo drastycznie wzrastają koszty jego wydobycia, to i tam dla utrzymania niezbędnych mocy trzeba byłoby wprowadzić rynek mocy.

A gdyby w UE rynek mocy skończył się, to jakie byłyby skutki?

– Wydaje mi się, że rynki finansowe odsunęłyby się jeszcze bardziej od energetyki konwencjonalnej. Powiedzmy, że jeżeli teraz ustawione są bokiem, to odwróciłyby się do niej plecami, a to dlatego, że rynek jednotowarowy energii elektrycznej to rynek o charakterze kasyna.

Jeżeli mamy zakładać, że inwestor ma uzyskać zwrot z inwestycji dzięki efemerycznym okresom, w których ceny energii wypiętrzają się ponad poziom krańcowego kosztu wytworzenia energii elektrycznej ((mechanizm scarcity pricing, któremu do tej pory hołdowała KE), to tak jakby pożyczać na grę w kasynie.

Gdyby rynek energii wrócił do formuły rynku jednotowarowego, to moim zdaniem wtedy skończyłyby się inwestycje w moce dyspozycyjne, których potrzebujemy i dlatego dla nas kwestią życia i śmierci jest wynegocjowanie z KE rynku mocy bis.

Kryzys energetyczny wyzwolił krytykę mechanizmu ceny krańcowej, który oznacza, że ceny hurtowe prądu wyznacza najdroższa elektrownia domykająca zapotrzebowanie na energię. Słuszna krytyka?

– Obecnie system ceny krańcowej prowadzi do całkowicie nieuzasadnionej redystrybucji korzyści ekonomicznych. Wytwórcy energii o niskich zmiennych kosztach wytwarzania osiągają nadzwyczajne korzyści tylko z tego powodu, że do pracy są przywoływane okresowo elektrownie o bardzo wysokich kosztach produkcji, wyznaczające ceny dla całego rynku.

W ten sposób nieefektywni, ale potrzebni wytwórcy zarażają swoją nieaktywnością cały rynek, czego koszty ponoszą odbiorcy energii. Przy czym efektywni kosztowo wytwórcy energii korzystają na systemie ceny krańcowej tak naprawdę losowo, bo nie wiadomo z góry, jak ułoży się popyt na moc, kto będzie zamykał krzywą podaży. To jest ekonomia kasyna.

Jakim rozwiązaniem można by zastąpić mechanizm ceny krańcowej? Takie rozwiązanie jest na stole czy trzeba byłoby je wymyślić? I czy odejście od ceny krańcowej byłoby szkodliwe dla bezpieczeństwa energetycznego?

– Nie byłoby szkodliwe. Myślę, że modelem na wyciągniecie ręki, który mógłby zastąpić mechanizm ceny krańcowej, jest model pay-as-bid, w którym każdy wytwórca otrzymuje indywidualną cenę, jaką zawarł w ofercie składanej na rynku. Jednak wprowadzenie modelu pay-as-bid wymagałoby zgody na takie rozwiązanie w skali całej UE.

Nie może być tak, że my sami, jako Polska, odejdziemy od formuły pay-as-clear, czyli od formuły ceny krańcowej i wdrożymy model pay-as-bid. To jest niestety niemożliwe, bo integracja europejskiego rynku energii poszła już za daleko. Obecnie giełdy energii elektrycznej w UE są spięte systemem informatycznym opartym o jeden algorytm, a ten jest oparty o zasadę cenotwórstwa pay-as-clear.

Zmiana modelu ustalania cen hurtowych z pay-as-clear na pay-as-bid oznaczałaby, że ceny hurtowe byłyby mniejsze, byłoby taniej?

– Bywałoby taniej, bo w modelu pay-as-bid nie dochodziłoby do powstawania zupełnie nieuzasadnionych, windowanych spekulacyjnie peaków cenowych do poziomów trudno akceptowalnych społecznie.

Trudno się rozmawia w Brukseli o odejściu od mechanizmu ceny krańcowej?

– Bardzo trudno. Mechanizm pay-as-clear traktowany jest jak dogmat.