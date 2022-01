Czyste Powietrze 3.0. Spore zmiany w nowej edycji programu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 stycznia 2022 r. uruchomiły trzecią część Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, która pozwoli na wsparcie osób najmniej zamożnych dotacją w wysokości nawet 69 tys. zł. - pisze dla WNP.PL Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Smog problemem realnym a nie teoretycznym

Czyste Powietrze fragmentem większej całości

2 tysiące gmin w programie Czyste Powietrze

Smog przestał być problemem teoretycznym i przedmiotem rozważań wyłącznie ekspertów i naukowców. Stał się problemem naszej codzienności i ważnym elementem debaty publicznej. Już w grudniu 2017 r. premier Mateusz Morawiecki w expose poruszył kwestię jakości powietrza. Wówczas padły ważne słowa o tym, że czyste powietrze jest wyzwaniem cywilizacyjnym i miarą tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym państwem.W rezultacie podjętych zobowiązań powstał program „Czyste Powietrze”, w ramach którego złożono dotychczas ponad 384 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 6,45 mld zł, a wartość podpisanych umów przekroczyła 5 mld zł.Warto przypomnieć, że „Czyste Powietrze” to tylko fragment większej całości. Ważnym instrumentem motywującym do podjęcia decyzji o inwestycji w zakresie termomodernizacji jest obowiązująca od 2019 roku ulga termomodernizacyjna, dzięki której istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego kosztów poniesionych na wymianę źródła ciepła i podniesienie efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego.W latach 2019-2020 podatnicy odliczyli od podatku ponad 10,6 mld zł. Ponadto, w lipcu 2021 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie kluczowym narzędziem wspierającym pracę organów administracji centralnej i samorządowej w zakresie planowania polityki niskoemisyjnej w sektorze mieszkaniowym. Wówczas w ramach programu ,,Czyste Powietrze” wprowadzono także tzw. ścieżkę bankową, tj. nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, co zwiększyło dostępność programu.Program Czyste Powietrze powinien charakteryzować się powszechną dostępnością dla beneficjentów. Skuteczna walka ze smogiem wymaga ścisłej współpracy z administracją samorządową, która jest najbliżej mieszkańców gmin. Rolą rządu jest zapewnić odpowiednie narzędzia, zarówno dobre prawo, jak również proste i funkcjonalne programy wsparcia oraz środki finansowe na ich realizację.Wójt, burmistrz, prezydent miasta i rady gminne wiedzą najlepiej do kogo w pierwszej kolejności powinna trafić pomoc i jakie są największe potrzeby, dlatego chcąc zachęcić gminy do współpracy, w 2021 roku uruchomiliśmy w ramach programu ,,Czyste Powietrze” dodatkowe wsparcie w kwocie 100 mln zł. Środki zostały przeznaczone na promocję programu w gminach, w tym na uruchomienie i prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych.W rezultacie już ponad 2 tys. gmin w całym kraju współpracuje z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, promując program ,,Czyste Powietrze”. Tylko wspólne wysiłki mogą przynieść najlepsze efekty w postaci dobrej jakości powietrza, którym przecież oddychamy wszyscy.Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji WNP.PL