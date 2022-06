Czyste środowisko to czysty zysk. Bank Pekao finansuje budowę gigantycznej farmy słonecznej

W transformacji energetycznej, w projektach przyjaznych środowisku nie chodzi o to, aby wydać dużo, lecz o to, by wydawać mądrze i efektywnie, bo dbałość o środowisko dzisiaj to dbałość o zysk jutro - mówi nam Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.

Największa w Polsce farma fotowoltaiczna (której finansowania udziela między innymi Bank Pekao) dostarczy aż prawie 286 MW.

Energia wytwarzana przez nią będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne miasta wielkości Szczecina czy Lizbony.

Bank Pekao jest jednym z trzech banków, które sfinansują budowę na Pomorzu farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 285,6 MW. Łącznie finansowanie wyniesie 763,4 mln zł. Po uruchomieniu produkcji będzie to największa farma fotowoltaiczna w kraju.

Z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao, o strategii banku nakierowanej na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Bank Pekao zamierza przeznaczyć do 2024 roku na finansowanie projektów OZE i ESG kwotę 30 mld zł. Ile z nich udało się już zrealizować?



- Lista zrealizowanych celów jest długa, choć oczywiście jeszcze niezamknięta. Wymienię tu tylko kilka.

Finansujemy największą w Polsce lądową farmę wiatrową, zlokalizowaną na granicy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Uczestniczymy w pilotażowym rozwiązaniu finansowania, wraz z Polskim Funduszem Rozwoju, projektów budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy nawet 500 MW. Oprócz tego współorganizowaliśmy pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji przez samorząd. Z kolei w sektorze nieruchomości komercyjnych konsekwentnie skupiamy się na finansowaniu projektów posiadających najwyższej jakości certyfikaty ekologiczne.

Wymienił Pan kwotę 30 mld zł na finansowanie projektów OZE i ESG, ale to nie sama suma jest kluczowa, lecz cel, na jaki zostanie przeznaczona. A nasz cel to istotne zwiększenie udziału zielonego finansowania w portfelu bilansowym Pekao. Mowa o inwestycjach w farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo. Z kwoty 30 mld zł aż 22 mld zł to finansowanie poprzez emisje obligacji ESG klientów banku; 8 mld zł wesprze nowe projekty zielone i społeczne.

Jak w tym kontekście plasuje się ostatnio ogłoszona inwestycja budowy farmy wiatrowej, realizowana przez Goldbeck Solar i Respekt Energy?

- Pyta pan o zaangażowanie finansowe Banku Pekao na tle 30 mld zł?

Także, chociaż interesuje mnie, jakie miejsce w portfolio Banku Pekao zajmie ten projekt?

- To będzie największa w Polsce farma fotowoltaiczna. Ba!, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Jej wielkość wyniesie aż 300 hektarów, imponująca jest także docelowa moc wytwarzana przez panele z farmy: prawie 286 MW! Wrażenie robi wreszcie łączna wartość inwestycji - ponad 760 mln złotych.

Muszę złapać pana za słowo: kwota nie jest kluczowa…

- Fakt. Są projekty, które zmieniają się w zysk. I projekty, które zmieniają świat. Taka idea towarzyszyła nam w czasie prac nad strategią ESG na lata 2021-2024.

Nie zmienimy świata, jeśli najpierw nie zmienimy podejścia do tego, czym jest inwestycja. W transformacji energetycznej, w projektach przyjaznych środowisku nie chodzi o to, aby wydać dużo, lecz o to, aby wydawać mądrze i efektywnie. Często nieświadomie trzymamy się podziału: albo zysk, albo środowisko. Tymczasem dbałość o środowisko dzisiaj to dbałość o zysk jutro.

Aby pokazać skalę projektu, warto odpowiedzieć na pytanie, czy moc 285,6 MW to dużo?

Po pierwsze: największa obecnie działająca farma fotowoltaiczna w kraju ma moc cztery razy mniejszą. Po drugie: moc elektrowni na tym poziomie redukuje roczną emisję dwutlenku węgla o co najmniej 138 tysięcy ton. Po trzecie wreszcie: to moc porównywalna z mocą elektryczną elektrociepłowni we Wrocławiu. Oznacza to tyle, że energia wytwarzana z takiej puli mocy będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne miasta wielkości Szczecina czy Lizbony.

Czy koncentracja na finansowaniu projektów skupionych na ESG to rynkowa konieczność, czy też próba zbudowania przewagi konkurencyjnej w sektorze?

- Pierwsze nie wyklucza drugiego, zgadza się?

Ani trochę.

- Od dnia, kiedy Europejski Zielony Ład, jako długookresowa strategia gospodarcza Unii Europejskiej, wszedł w życie, byliśmy świadomi, że nowe wyzwania oznaczają dla instytucji finansowych nowe podejście w finansowaniu inwestycji. Działa tu prosta zasada.

Z jednej strony banki potrzebują odważnych inwestorów, których projekty złagodzą skutki zmian klimatycznych i wesprą procesy transformacji energetycznej - poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej. Z drugiej strony odważni inwestorzy potrzebują banków, które ESG na stałe wpiszą w ryzyko i własne strategie. To obecnie powszechny trend na świecie i ważny czynnik brany pod uwagę przez agencje ratingowe przy ocenie banków.

Konsekwencje wojny wywołanej agresją Rosji na Ukrainę będą miały wpływ na ścieżkę realizacji wspomnianego Europejskiego Zielonego Ładu. Możemy się spodziewać, że opóźni się wychodzenie z wykorzystywania technologii węglowych, zmniejszy się korzystanie z gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, wzmocni się zarazem zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami energetyki jądrowej, zapewne mocno przyspieszy natomiast wykorzystanie energii odnawialnej.

Na przykład kiedy słyszę pytanie, jak Bank Pekao będzie wyglądał za 5, za 10 lat, od razu mam ochotę odpowiedzieć pytaniem: a jak będzie za ten czas wyglądał polski rynek? Przed jakimi wyzwaniami stanie Polska?

Dlatego, bez względu na skalę i zakres zmian, zdajemy sobie sprawę, że - wraz ze zmianą rynku, wraz ze zmianami proponowanymi przez regulatorów, wraz ze zmianami oczekiwań konsumentów - my też chcemy się zmieniać jako bank.

Wrócę jednak do sedna pytania.

- Owszem, ESG to rynkowa konieczność. Jednak zielona inwestycja to zawsze inwestycja. Za inwestycją idzie bilans, nie uciekamy od tego. Tyle że każda tego typu inwestycja ma też prowadzić do rozwoju.

Wobec tego jak bank definiuje rozwój?

- Green Deal nie powstanie sam z siebie. Zielony Ład muszą poprzedzić zielone i zrównoważone inwestycje, które nie mogą być tylko pustymi słowami.

Zależy nam na takim rozwoju, który będzie odpowiedzią na wyzwania cyfrowe, zdrowotne, klimatyczne czy energetyczne, a z drugiej strony - będzie zapewniał zrównoważony rozwój zarówno w sensie środowiskowym, ale też społecznym, gospodarczym i terytorialnym.

Dziś to już wiemy: rozwoju nie opiera się na niskich płacach, luźnych przepisach i eksploatacji naturalnego środowiska. Rozwój kojarzy się dziś raczej z mądrymi regulacjami, współpracą, innowacjami, a także poszukiwaniem nowych rozwiązań popychających świat naprzód.

To dlatego przyglądamy się odtąd projektom z trzech stron. Po pierwsze: jak wpłyną na środowisko? Po drugie: jakie skutki przyniosą społeczeństwu? Po trzecie: czym te projekty są dla Banku Pekao?

Przyzna pan, że brzmi to dość ogólnie. Poda pan zatem jakiś konkretny przykład?

- Mówiąc o wpływie na środowisko, mam na myśli gospodarkę niskoemisyjną i neutralność klimatyczną. Nie ma ucieczki od tej drogi dla świata, ale i dla Polski. Wierzę jednak, że nasz kraj może być lepiej lub gorzej przygotowana, aby przebyć tę drogę do końca.

Oto powód, dlaczego w perspektywie 2030 roku Pekao planuje osiągnąć własną neutralność klimatyczną. Dlatego poniżej 1 proc. spadnie udział finansowania, które obejmuje sektor wydobycia, a także wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego.

Postęp społeczny to dla nas postęp w edukacji, cyfryzacji i warunkach życia, rozumianych także jako zapobieganie wykluczeniu i wyrównywanie szans. Trzeci filar odnosi się do etyki, reputacji i inkluzywnej organizacji.

A na czym polegać ma owa inkluzywność?

- Jeszcze dwa czy trzy lata temu nikt by nie pomyślał, że połowa pracowników w USA zadeklaruje gotowość odejścia z pracy, jako najczęstszy powód kryzysu zawodowego, podając problemy ze zdrowiem psychicznym, zmęczenie czy wypalenie.

Zdrowie psychiczne jest zatem jednym z największych wyzwań nie tylko w służbie zdrowia, ale także wśród pracodawców. W trakcie pandemii okazało się, że pracownicy doceniają te z firm, które umiejętnie zdejmowały z nich obciążenia, stres, troski, dając im jednocześnie poczucie sensu, tak istotne w czasach niepewności, kiedy większość relacji - zawodowych i prywatnych - przenieśliśmy do świata wirtualnego.

Banki mają obowiązek raportowania adekwatności kapitałowej oraz ujawnień w zakresie taksonomii - z wykorzystaniem danych klientów, którzy podali udział przychodów i nakładów inwestycyjnych (opisywanych w taksonomii)…

- Dokładnie - oczekujemy transparentności od innych i tej samej transparentności wymagamy od siebie. Kiedy zatem mówię, że przyglądamy się projektom, czym są one dla Pekao, także to mam na myśli.

Zresztą tematu ujawnienia Green Asset Ratio od 2023 roku - z wykorzystaniem danych klientów, dotyczących zgodności ich działania z taksonomią - nie zamiatamy pod dywan. Po prostu: nie czekamy, aż regulacje nas zaskoczą, ale staramy się być o krok przed nimi.

Zielone obligacje (ostatnia umowa to grudzień 2021 - wartość 400 mln zł): czy planowane są kolejne tego typu umowy emisyjne? Czy sektor obligacji korporacyjnych nie traci na popularności w związku z "fatalnym sentymentem" do rynku dłużnego? A może korzysta jako alternatywa dla drogich kredytów?

- Nie oszukujmy się, warunki makroekonomiczne na lokalnym rynku obligacji są wymagające i nie sprzyjają obecnie przeprowadzaniu nowych emisji.

Systematycznie zmniejsza się wartość aktywów funduszy inwestycyjnych. Od początku roku z TFI odpłynęło około 16 mld zł, od rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych około 24 mld zł, a to znacznie ogranicza popyt tej kluczowej grupy inwestorów na obligacje korporacyjne.

Z drugiej strony to nie jest tak, że odwróciliśmy się plecami do rynku: okna emisyjne będą, o to jestem spokojny. Problem w tym, że nikt nie wie, kiedy wojna w Ukrainie dobiegnie końca...

Oczywiście już teraz prowadzimy rozmowy z naszymi emitentami, zachęcając ich do strukturyzowania emisji obligacji jako zielonych lub zrównoważonego rozwoju.

Nie ma dla nas znaczenia, czy klienci są z branży energetycznej, finansowej, czy z sektora publicznego. Przykłady? Poprzedni rok to emisje obligacji realizowane wspólnie z Famurem, z PKN Orlen, a także z miastem Łódź o łącznej wartości prawie 2 mld zł.

Czy w związku z rosnącymi kosztami produkcji energii konwencjonalnej kolejne działania Banku Pekao (także ewentualna strategia po 2024 roku) będą intensyfikować rozwój OZE? I czy bank nastawia się na finansowanie głównie lądowych farm wiatrowych czy także morskich?

- Rzeczywiście, w tej chwili nasza uwaga skoncentrowała się na farmach wiatrowych. Niczego jednak nie wykluczamy. Świat już nie zmienia się z dekady na dekadę. Nie z roku na rok. Świat zmienia się z dnia na dzień. Rok 2020 - lockdown, 2021 - inflacja, 2022 - wojna...

Co czeka nas za rok, z jakimi wyzwaniami będą mierzyć się polscy przedsiębiorcy, w jakich warunkach będą funkcjonowały instytucje finansowe w Polsce? Nie ma dziś dobrej odpowiedzi na to pytanie. Ale nie zwalnia nas to z obowiązku, aby je sobie zadawać. W ten właśnie sposób będziemy mogli wypracować najlepsze rozwiązania.

