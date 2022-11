Dąbrowski: Energia z elektrowni atomowej będzie czysta i tania

W energetyce jądrowej koszt początkowy jest wysoki, koszt budowy jest duży, a później ona w eksploatacji jest już tania i nie emituje CO2 - powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Energia z elektrowni jądrowej będzie czystą energią w akceptowalnej cenie

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej powiedział w Polskim Radio, że "energia z elektrowni jądrowej będzie czystą energią w akceptowalnej cenie, będzie to tania energia".

"W energetyce jądrowej koszt początkowy jest wysoki, koszt budowy jest duży, a później ona w eksploatacji jest już tania i nie emituje CO2. Nie będziemy ponosili tych opłat, które dzisiaj są ogromne na rzecz Unii Europejskiej (UE) w postaci opłat za emisje CO2. My tylko, jako PGE w tym roku zapłacimy 12 mld zł za emisje CO2, a więc to pokazuje skalę wydatków przedsiębiorstw energetycznych do UE, a przecież one mogłyby zostać w naszych przedsiębiorstwach i mogłyby być inwestowane" - stwierdził Dąbrowski.

Pod koniec października spółki ZE PAK, PGE i koreańskie KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię. Porozumienie o współpracy podpisali też szefowie MAP i ministerstwa handlu, przemysłu i energii Korei Płd.

Prezes PGE stwierdził wówczas, że "Polska musi inwestować w wielkoskalową energetykę jądrową, aby w przyszłości zastąpić energetykę konwencjonalną opartą na węglu. Wspólnie z inwestycjami w OZE będzie to podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego".

"Będąc liderem krajowej transformacji energetycznej, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w regionie ogłosiliśmy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem zielonej energetyki w Polsce i największym inwestorem na Morzu Bałtyckim, a nasze plany obejmują największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, z których pierwszy prąd popłynie już za 4 lata. Do 2040 r. moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie co najmniej 6,5 GW" - dodał Dąbrowski.