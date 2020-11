Dalkia i Politechnika Śląska będą współpracować

Dalkia Polska Energia rozpoczęła współpracę badawczo-rozwojową i edukacyjną z Politechniką Śląską w Gliwicach. Partnerzy zakładają realizację projektów naukowo-badawczych w sektorze ciepłowniczym.

Pracownicy Dalkia Polska Energia podzielą się wiedzą praktyczną z naukowcami i studentami Politechniki Śląskiej.- Działalność przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki opartej na wiedzy wymaga partnerstwa nauki z biznesem. Partnerstwo ze środowiskiem naukowym to dziś element budowania przewagi konkurencyjnej w biznesie. Dzięki takiej współpracy obie strony rozwijają kompetencje i zyskują umiejętności potrzebne w dalszym rozwoju - powiedział Jacek Chodkowski, prezes Dalkii Polska Energia.Dalkia Polska Energia (wcześniej ZEC Katowice) zatrudnia ok. 300 osób, jej roczne obroty przekraczają 150 mln zł. Spółka należy do grupy Dalkia, która z kolei jest częścią francuskiego koncernu EdF.Firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji energii cieplnej i energii elektrycznej, dostarczanej m.in. do kopalń, zakładów przemysłowych oraz mieszkań. Produkuje energię elektryczną w skojarzeniu, na bazie metanu pozyskiwanego ze stacji odmetanowania kopalń.Oddziały firmy znajdują się w Katowicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i Sosnowcu. Spółka dysponuje mocą blisko 630 MW cieplnych w 12 źródłach (w tym 8 kotłowni i 4 elektrociepłownie),Oprócz tego, spółka posiada 10 silników gazowych wykorzystujących metan z kopalń węgla kamiennego, łączna moc elektryczna tych silników wynosi 15,88 MW.Z roczną produkcją ciepła rzędu 3 mln gigadżuli firma ma ok. 8 proc. udziału w lokalnym rynku ciepła systemowego.Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku.W 15 jednostkach – 13 wydziałach, 2 instytutach Politechniki Śląskiej – prowadzone jest obecnie ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad 18 tys. studentów.