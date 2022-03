Dalkia liczy na wzrost znaczenia inwestycji w efektywność energetyczną

– W latach 2022-2023 spodziewamy się problemów z dostępnością i cenami węgla dla ciepłownictwa, które mogą być skutkiem przerwania łańcucha dostaw ze strony wschodniej oraz obniżonego poziomu wydobycia surowca. Nie bez znaczenia jest także wzrost cen kontraktów terminowych na węgiel - w związku m.in. ze spodziewanymi sankcjami na jego import z Rosji. Wszystko to przełoży się na przyrost zainteresowania inwestycjami, mającymi na celu zwiększenie efektywności energetycznej – mówi Jacek Chodkowski, prezes zarządu Dalkia Polska, dyrektor generalny grupy Dalkia w Polsce.

- Moim zdaniem obecna sytuacja wpłynie na przyspieszenie odchodzenia od paliw kopalnych w polskim ciepłownictwie. Już teraz obserwujemy rosnące zainteresowanie inwestycjami w pompy ciepła oraz źródła bazujące na RDF i biogazie - kosztem inwestycji w utrzymywanie kotłowni gazowych.Sytuacja ta ma także swoje odzwierciedlenie w projektach legislacyjnych, implementujących Dyrektywę RED II. Biorąc pod uwagę dotychczasową komunikację Komisji Europejskiej, szybsze przechodzenie na OZE ma przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE.- W latach 2022-2023 spodziewamy się problemów z dostępnością i cenami węgla dla ciepłownictwa, które mogą być skutkiem przerwania łańcucha dostaw ze strony wschodniej oraz obniżonego poziomu wydobycia surowca. Nie bez znaczenia jest także wzrost cen kontraktów terminowych na węgiel w związku m.in. ze spodziewanymi sankcjami na jego import z Rosji.Wszystko to przełoży się na wzrost zainteresowania inwestycjami, mającymi na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna jest teraz traktowana jako “ujemne paliwo” i najlepsza obecnie dostępna recepta na kryzys energetyczny. Postawienie na efektywność energetyczną to aktualnie najbezpieczniejsza decyzja inwestycyjna, jaką można podjąć.Warto też wspomnieć, że źródła węglowe wyłączone z systemu EU ETS są cały czas bardziej konkurencyjne względem gazowych, więc warto je również wyróżnić, niemniej jednak ciepłownictwo przyszłości będzie w istotnym stopniu zdekarbonizowane.Wreszcie trzeba zwrócić uwagę na możliwości, jakie daje wykorzystanie różnorodnych odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie. Istotnym elementem strategii KE pozostaje zwiększenie produkcji biometanu. To kierunek, w którym z zainteresowaniem spogląda branża ciepłownicza – także ze względu na zmiany, jakie ma wprowadzić projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 24 lutego 2022 roku.We wspomnianym projekcie ustawodawczym znalazła się również definicja ciepła odpadowego. W mojej ocenie, poza biogazem w sektorze ciepłownictwa na znaczeniu zyska przede wszystkim wykorzystanie pomp ciepła oraz paliwa RDF.