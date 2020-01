Danfoss buduje w Polsce kolejną fabrykę

Danfoss realizuje równolegle kilka inwestycji w Polsce. Rozpoczyna rozbudowę fabryki w Grodzisku Mazowieckim, gdzie zatrudnienie znajdzie ponad 330 osób. Dodatkowych 25 osób już zostało zatrudnionych fabryce przy nowo otwartych liniach elektronicznych termostatów grzejnikowych Danfoss Eco oraz nowego produktu w portfolio spółki Danfoss Saginomiya. Fabryka spółki w Tuchomiu zwiększy zatrudnienie o ponad 70 osób.

- Porozumienie to jest częścią programu inwestycji w istotną dla Danfoss gałąź przemysłu hydraulicznego oraz w rozwiązania cyfrowe, które pozwolą nam utrzymać silną pozycję zaufanego partnera technologicznego - powiedział Kim Fausing, prezes Danfoss.Eaton Hydraulics dostarcza swoim klientom produkty w takich obszarach jak rolnictwo, budownictwo oraz przemysł. Firma stanie się częścią biznesowego segmentu marki Danfoss funkcjonującego pod nazwą Danfoss Power Solutions, który zostanie w ten sposób powiększone o 11 tys. pracowników oraz sprzedaż w wysokości 2,2 miliarda dolarów, czyli ok. 2 miliardów euro (dane z 2019 roku), co oznacza, że operacja ta zwiększy część biznesu Danfoss związaną z przemysłem hydraulicznym o 100 proc.Danfoss zatrudnia dziś ok. 28 tys. pracowników, a sprzedaż firmy w roku 2019 wyniosła 7 miliardów dolarów (6,3 miliarda euro). Jak łatwo obliczyć, dzięki tej transakcji firma Danfoss zwiększy swoje rozmiary o jedną trzecią.Przeprowadzenie transakcji zależy od spełnienia odpowiednich warunków oraz uzyskania właściwych zgód, a jej finalizacja ma nastąpić do końca bieżącego roku.