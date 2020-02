Danfoss do 2030 r. planuje osiągnąć neutralność węglową

Danfoss, dostawca technologii i rozwiązań pomagających oszczędzać energię i redukować emisję CO2, postanowił do 2030 r. osiągnąć neutralność węglową we wszystkich globalnych operacjach firmy.

Teraz podejmowane są dodatkowe działania w celu dalszego zmniejszenia zużycia energii i zapewnienia przejścia wszystkich operacji Danfoss na energię odnawialną. W grudniu 2019 roku Danfoss przystąpił do inicjatyw RE100 i EP100. Ponadto firma chce przekształcić własną flotę samochodów służbowych w elektryczną, gdy infrastruktura stanie się dostępna, najpóźniej do 2030 r.W 2019 roku Danfoss był pierwszą globalną firmą technologiczną, która dołączyła do wszystkich trzech inicjatyw biznesowych w ramach The Climate Group, a to zobowiązanie zapewni dalsze systematyczne monitorowanie realizacji celów klimatycznych firmy dotyczących wydajności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych.RE100 to globalna inicjatywa korporacyjna zrzeszająca wpływowe firmy zaangażowane w 100 proc. w odnawialną energię elektryczną. Kierowana przez The Climate Group we współpracy z CDP (Carbon Disclosure Project), RE100 ma na celu przyspieszenie zmian w kierunku zerowych sieci węglowych w skali globalnej.EP100 to globalna inicjatywa The Climate Group we współpracy z Alliance to Save Energy (Sojusz na rzecz Oszczędzania Energii). Inicjatywa skupia rosnącą grupę energooszczędnych firm zaangażowanych w poprawę wydajności energetycznej i robienie więcej z mniejszym zużyciem. Wydajność energetyczna to stosunek wydajności ekonomicznej do zużycia energii - dlatego poprawa wydajności energetycznej oznacza uzyskanie większej wydajności ekonomicznej z każdej jednostki zużytej energii.EV100 to globalna inicjatywa zrzeszająca firmy zaangażowane w przyspieszanie przejścia na pojazdy elektryczne i sprawienie, by transport elektryczny stał się nowym standardem do 2030 r. Transport elektryczny stanowi główne rozwiązanie w zakresie ograniczania milionów ton emisji gazów cieplarnianych rocznie, a także ograniczenia związanego z transportem zanieczyszczenia powietrza i hałasu.Projekt „ Business Ambition for 1.5°C pledge - Our Only Future" to wspólna inicjatywa UN Global Compact, Science Based Targets initiative (SBTi) i koalicji We Mean Business. Dołączając do 1.5°C pledge, organizacje formalizują swoje rosnące ambicje i sygnalizują spółkom porównawczym, inwestorom, decydentom, klientom, dostawcom, organizacjom społecznym i innym zainteresowanym, zaangażowanie w zerowo emisyjną przyszłość.