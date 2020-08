Danfoss liczy, że Zielony Ład pomoże w odbudowie gospodarki

Pandemia COVID-19 wywarła duży wpływ na sprzedaż i zyski grupy Danfoss w pierwszej połowie 2020 r. Globalna sprzedaż Danfossa w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 2,9 mld euro, czyli o 10 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Zysk netto spadł o 32 proc. do 164 mln euro, w pierwszej połowie 2019 r. wyniósł 242 mln euro.







Widocznym trendem w Europie są zielone inwestycje w infrastrukturę i transformację energetyczną, które powinny być kluczowymi narzędziami w planach naprawczych mających na celu pobudzenie gospodarek po zakończeniu kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19.- Choć spodziewamy się, że pandemia będzie miała wpływ również na pozostałą część roku 2020 i, że wiele rynków będzie nadal niestabilnych, oczekujemy powolnego ożywienia. Danfoss został wybrany przez kilka wiodących światowych firm jako preferowany partner technologiczny, zwłaszcza w zakresie elektryfikacji, co pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość - podsumowuje Kim Fausing.27 maja 2020 r. wytyczne finansowe na rok 2020 zostały zawieszone ze względu na niski stopień przewidywalności i zwiększoną niepewność związaną z COVID-19 i jego potencjalnym wpływem na rynki. Grupa wciąż odnotowuje wysoki stopień niepewności, jednakże w oparciu o wyniki w pierwszej połowie 2020 r. Danfoss zakłada przywrócenie prognoz na cały rok 2020 do poziomu sprzed pandemii COVID-19.- Pomimo obecnej zmiennej sytuacji na rynku spodziewamy się dalszego wzrostu lub utrzymania naszego udziału w rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności mierzonej jako marża na poziomie z 2019 r. oraz kontynuowaniu inwestycji mających na celu tworzenie trwałej wartości. Perspektywy nie uwzględniają skutków przejęcia działu hydraulicznego Eaton. Oczekuje się, że transakcja zakończy się w pierwszym kwartale 2021 roku. Ze względu na sytuację związaną COVID-19, podstawowe założenia leżące u podstaw wytycznych są bardziej niepewne niż zwykle - podkreśla Danfoss.Danfoss produkuje urządzenia wykorzystywane w takich obszarach jak chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, sterowanie silnikami i maszynami mobilnymi. Firma działa także w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej dla miast.Na całym świecie grupa zatrudnia 25 tys. pracowników i świadczy usługi na rzecz klientów w ponad 100 krajach.W Polsce znajduje się 6 zakładów produkcyjnych Danfoss: w Grodzisku Mazowieckim, Tuchomiu, Koleczkowie i Żelazkowie, a także we Wrocławiu i Bielanach Wrocławskich. Działają w obszarze ogrzewnictwa, chłodnictwa i napędów elektrycznych oraz power solutions. Łączne zatrudnienie w Polsce kształtuje się na poziomie 1700 osób.