Danfoss mocno zwiększa zysk i robi ważny krok w kierunku neutralności klimatycznej

Grupa Danfoss zaliczyła dobre pierwsze półrocze 2023 r. Zysk netto w tym okresie wyniósł 402 mln euro i był o 39 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2022 r., kiedy był na poziomie 289 mln euro.

Prognozy grupy Danfoss mówią, że przychody ze sprzedaży w całym 2023 roku wyniosą ok. 10,4-11,9 miliarda euro.

Póki co Danfoss pokazał wyniki za pierwsze półrocze 2023 r. Zysk netto w tym okresie wyniósł 402 mln euro i był o 39 proc. wyższy rok do roku.

Wszystkie centra produkcyjne Danfoss w Ameryce Północnej będą zasilane przez energię ze źródeł słonecznych od 2025 r., co jest częścią planów osiągnięcia neutralności klimatycznej wszystkich operacji firmy na całym świecie do roku 2030.

Duńska firma zatrudnia ponad 41,9 tys. osób i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. W Polsce grupa ma blisko 1,6 tys. pracowników.

Danfoss, duńska grupa, produkująca produkuje urządzenia dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa, chłodzenia, napędy elektryczne i pompy wysokociśnieniowe, obecna także w Polsce, może pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi za pierwsze półrocze 2023 r. W tym okresie grupa zanotowała wzrost sprzedaży o 13 proc. do poziomu 5,52 mld euro (w pierwszej połowie 2022 r. przychody sięgnęły 4,9 mld).

Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 20 proc. do poziomu 686 mln (pierwsza połowa 2022 r. to zysk operacyjny w wysokości 570 mln).

Zysk netto wzrósł o 39 proc. do poziomu 402 mln euro (w pierwszej połowie 2022 r. zysk netto wyniósł 289 mln).

Lepsza sytuacja na rynku i synergie związane z fuzjami i przejęciami

Inwestycje w innowacje (prace badawczo-rozwojowe) zwiększono o 17 proc. do 249 milionów euro (pierwsza połowa 2022 to było 212 mln), co odpowiada 4,5 proc. wartości sprzedaży (w pierwszej połowie 2022 ten wskaźnik wyniósł 4,3 proc.).

Inwestycje (CAPEX) z wyłączeniem fuzji i przejęć wzrosły o 68 proc. do poziomu 274 mln euro (rok wcześniej były na poziomie 163 mln).

Danfoss wyjaśnia, że zysk w pierwszym półroczu 2023 r. napędzała lepsza sytuacja na rynku, synergie związane z fuzjami i przejęciami, jak również poprawa sytuacji związanej z przerwami w globalnych łańcuchach dostaw.

- Chciałbym zwrócić uwagę na kontynuację silnej dynamiki wzrostowej w obu Amerykach oraz w Indiach, jak i w naszym segmencie Power Electronics i Drives - powiedział Kim Fausing, prezes Danfoss.

1 marca 2023 r. Danfoss sfinalizował przejęcie niemieckiego producenta sprężarek – Bock. Integracja biznesu hydraulicznego Eaton z Semikron Danfoss przebiega bez zakłóceń.

Neutralność klimatyczna już w roku 2030. Na początek energia z OZE

Danfoss wykonał również kolejny krok w kierunku osiągnięcia neutralności emisyjnej wszystkich swoich działań na świecie do 2030 roku, podpisując w Stanach Zjednoczonych umowę o dostawy energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych, która zacznie obowiązywać w 2025 roku.

Prąd będzie dostarczany z nowej farmy fotowoltaicznej o powierzchni 15,5 km kw. zlokalizowanej w Teksasie. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na listopad, a pełną zdolność do produkcji energii elektrycznej farma osiągnie wiosną 2025 roku.

- (...) podpisanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej sprawia, że cała energia, jakiej będziemy używali w Ameryce Północnej, będzie pochodzić z zielonego źródła. Obniży to nasz ślad węglowy w Ameryce Północnej o 75 proc., a na całym świecie o 21 proc. - powiedział Kim Fausing.

Danfoss oczekuje, że sprzedaż w całym 2023 r. będzie oscylowała w okolicach 10,4-11,9 mld euro za cały rok. Uwzględnia to kontynuację integracji już nabytych biznesów oraz inwestycji w rozwój nowych produktów i rozwiązań. Wzrost i poziom zyskowności zależy od przerw w globalnym łańcuchu dostaw, wojny na Ukrainie, inflacji, pandemii oraz ogólnego tempa wzrostu gospodarki na świecie.

Grupa na całym świecie zatrudnia ok. 41,9 tys. pracowników (w roku 2021 było to nieco ponad 40 tys.). W Polsce grupa zatrudnia blisko 1,6 tys. pracowników, główny kampus produkcyjny jest zlokalizowany w Grodzisku Mazowieckim, spółka posiada też fabrykę w miejscowości Tuchom w woj. pomorskim.