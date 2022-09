Danfoss podnosi prognozy finansowe na 2022 r.

Grupa Danfoss podwyższyła prognozy przychodów w 2022 r. do poziomu 9,5-10,2 miliarda euro. Wcześniejsze szacunki oscylowały w granicach 8,8-9,8 miliarda euro.

Zysk operacyjny przed odliczeniem amortyzacji związanej (EBITA) zwiększył się o 27 proc. i wyniósł 570 milionów euro, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2021 było to 449 milionów euro.

Duńska firma zatrudnia ponad 40 tys. osób i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. W Polsce grupa zatrudnia blisko 1,6 tys. pracowników.

W lipcu Danfoss podpisał umowę o zbyciu działalności w Rosji i na Białorusi na rzecz lokalnego kierownictwa. Zamknięcie transakcji spodziewane jest we wrześniu 2022 roku.

Przychody ze sprzedaży grupy Danfoss w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosły o 50 proc. i wyniosły 4,9 miliarda euro, podczas gdy w pierwszym półroczu 2021 r. przychody sięgnęły 3,2 miliarda. Tak duży wzrost przychodów to m.in. efekt nabycia grupy Eton Hydraulics, wzrost organiczny wyniósł natomiast 13 proc.

Wyjście z Rosji, wzrost sprzedaży w Ameryce i Europie, dobra EBITDA

Marża EBITA wyniosła 11,6 proc., wobec 13,8 rok wcześniej.

Zysk netto, na który negatywny wpływ miało odpisanie aktywów związane z opuszczeniem rynku rosyjskiego, wyniósł 289 milionów euro - co było poziomem bardzo zbliżonym wyników z pierwszego półrocza 2021, kiedy wyniosły one 286 milionów.

Inwestycje w innowacje (prace badawczo-rozwojowe) zwiększono o 38 proc. do poziomu 212 milionów euro (w analogicznym okresie 2021 było to 154 miliony).

Danfoss tłumaczy, że taki poziom wzrostu udało się osiągnąć dzięki głównym rynkom w Ameryce Północnej, w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, jak również we wszystkich trzech segmentach biznesowych.

Segment Danfoss Power Solutions, który tworzy rozwiązania w obszarach hydrauliki mobilnej oraz przemysłowej, jak również elektryfikacji, odznaczył się znacznym wzrostem. Ponadto, wciąż rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, chłodnictwa oraz energoelektroniki napędzało popyt na technologie oferowane przez Danfoss Climate Solutions i Danfoss Drives.

Silny trend wzrostowy w trudnym otoczeniu gospodarczym, dobre prognozy

- W środowisku biznesowym pełnym trudnych wyzwań utrzymaliśmy silny trend wzrostowy i przeprowadziliśmy integrację nowej hydraulicznej części naszego biznesu we właściwy sposób. Ponadto, sfinalizowaliśmy połączenie Semikron Danfoss. Świat doświadcza dziś rewolucji w obszarze elektryfikacji. Dzięki powyższym działaniom, czynimy ważny krok w kierunku budowania wiodącej pozycji na rynku. Bazując na wynikach z pierwszego półrocza oraz udanej finalizacji połączenia z Semikronem, podnieśliśmy nasze oczekiwania sprzedażowe na rok 2022 - powiedział Kim Fausing, prezydent Danfoss.

Dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedaży w pierwszej połowie 2022 roku oraz finalizacji połączenia Semikron Danfoss, szacuje się, że sprzedaż w całym 2022 r. osiągnie poziom 9,5-10,2 miliarda euro. Wcześniejsze szacunki oscylowały w granicach 8,8-9,8 miliarda euro.

Niezmienna pozostaje marża EBITA szacowana na 11,4-12,9 proc., co spowoduje wzrost EBITA w wartości nominalnej.

Danfoss umacnia się na polskim rynku. W marcu 2022 r. zakończył się transfer produkcji rozwiązań dla chłodnictwa z Kolding do nowej fabryki Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. W sumie, w ciągu 14 miesięcy wybudowano halę produkcyjną, magazyn i laboratorium o łącznej powierzchni ponad 13 tys. m kw. oraz uruchomiono 45 linii produkcyjnych. Zatrudnienie w nowej fabryce znalazło blisko 400 osób. Tym samym Danfoss Poland stał się trzecim co do wielkości kampusem w Europie, a także największym pracodawcą w Grodzisku Mazowieckim.

