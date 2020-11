Danfoss przenosi produkcję do Polski. I inwestuje

W październiku 2020 r. oficjalnie rozpoczęliśmy budowę hali produkcyjnej w Grodzisku Mazowieckim. To tylko jedna z inwestycji grupy w Polsce. Pod koniec 2021 r. zatrudnienie w grupie Danfoss w Polsce wzrośnie do ok. 2200 osób - mówi WNP.PL Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland.

Z kasy unijnej do Polski

W grupie Danfoss ow tej chwili pracuje w Polsce 1049 osób, dodatkowo w oddziale grupy we Wrocławiu kolejne 400 osób. Ponadto, ponad 250 osób zatrudnionych jest w spółkach grupy Sondex, produkujących m.in. wymienniki cieplne. Razem to daje ok. 1700 zatrudnionych.W nowej hali w Grodzisku pracę znajdzie ok. 400 ludzi, a niedawno 70 osób zostało zatrudnionych w zakładzie z Tuchomiu.Obecnie grupa tworzy centrum usług wsparcia zakupów pośrednich. W trakcie budowy pozostaje budynek, w którym centrum ma się znaleźć (powinien być gotowy pod koniec 2020 r.). Już zaczęto rekrutację pracowników do centrum; docelowo będzie pracowało tutaj ok. 50 osób.W Polsce Danfoss ma kilka centrów kompetencyjnych oraz centrum usług IT świadczące usługi dla spółek grupy w regionie Europy Środkowej.Pod koniec 2021 r. zatrudnienie w spółkach grupy Danfoss w Polsce wzrośnie zatem w sumie do ok. 2200 osób.Jednym z głównych rynków dla Danfoss jest ciepłownictwo.- Spodziewam się, że w kolejnych miesiącach ten rynek skurczy się o ok. 10-20 proc., szczególnie jeżeli chodzi o budynki komercyjne, takie jak biurowce, ale też hotele. To w dużym stopniu konsekwencja zmiany na zdalny tryb pracy oraz niewiadomej związanej z rozwojem pandemii. W przypadku budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego ciągle tych inwestycji jest sporo, ale obserwujemy spadki wydawanych pozwoleń na budowę – prognozuje Adam Jędrzejczak.Adam Jędrzejczak spodziewa się, że dużym stymulatorem polskiej gospodarki staną się środki z funduszu odbudowy gospodarki UE wartości 750 mld euro (projekt takiego funduszu jest negocjowany w instytucjach unijnych). Zakłada się, że 37 proc. środków trafi na cele związane z ochroną klimatu.- Biorąc pod uwagę gamę produktów, które wytwarzamy - zarówno z części chłodniczej jak i ciepłowniczej - to wszystkie one idealnie wpisują się w kierunki definiowane przez polityków europejskich. Trzymam kciuki, aby ambicje klimatyczne były wysoko postawione, aby nowa normalność stała się zieloną normalnością. Z jednej strony: rynek wszedł w fazę wyczekiwania i spowolnienia, ale wydaje się, że to wyczekiwanie wynika z faktu, że wszyscy zastanawiają się, jak będą wyglądać krajowe plany rozwoju, gdzie te środki będą alokowane i które działania będę zdefiniowane jako zielone – mówi Adam Jędrzejczak.I przypomina, że w roku 2019 Danfoss zapowiedział osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 r. i wszystkie inwestycje, jakie grupa realizuje, zmierzają w tym kierunku.- Budując nową halę w Grodzisku Mazowieckim bierzemy pod uwagę wszystkie najnowsze technologicznie rozwiązania dotyczące efektywności energetycznej. W nowym obiekcie będziemy wykorzystywać ciepło odpadowe, ciepło z instalacji wody lodowej, a także z agregatów chłodniczych. Dodatkowo do celów grzewczych wykorzystujemy pompy ciepła wysokiej mocy, które wesprą kotły kondensacyjne gazowe – informuje Adam Jędrzejczak, dodając, że na obiekcie zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne.Obok hali będą zamontowane ładowarki do samochodów elektrycznych: Danfoss przygotowuje się do wymiany floty samochodowej na samochody elektryczne.