Danfoss przenosi produkcję z Danii do Polski. Jest nowa fabryka

Zakończył się transfer produkcji rozwiązań dla chłodnictwa z Kolding do nowej fabryki Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. W sumie, w ciągu 14 miesięcy wybudowano halę produkcyjną, magazyn

i laboratorium o łącznej powierzchni ponad 13 000 tys. m2 oraz uruchomiono 45 linii produkcyjnych. Zatrudnienie w nowej fabryce znalazło blisko 400 osób. Tym samym, Danfoss Poland stał się trzecim co do wielkości kampusem w Europie, a także największym pracodawcą w Grodzisku Mazowieckim.

W nowej fabryce firmy Danfoss produkowana jest szeroka gama rozwiązań dla chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego.

Na potrzeby produkcji w nowej fabryce zatrudniono ponad 350 pracowników.

W sumie Danfoss zatrudnia obecnie w Polsce ponad 1600 pracowników.

Wzrost zatrudnienia i kompetencje przyszłości

Energooszczędny park technologiczny