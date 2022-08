Danfoss Saginomiya uruchomi w Polsce nowe linie produkcyjne

Danfoss Saginomiya, polsko-japońska spółka joint venture zlokalizowana w kampusie Danfoss w Grodzisku Mazowieckim, uruchomi w 2023 roku nowe linie produkcyjne. Inwestycja jest warta 9,4 mln euro. Na potrzeby nowych linii powstanie 60 dodatkowych stanowisk pracy - poinformował Danfoss.

Transfer maszyn zacznie się w II kwartale 2023

Podkreślono, że firmy Danfoss Poland i Saginomiya Seisakusho wspólnie podjęły decyzję o tym rozszerzeniu działalności, dzięki któremu w Polsce będą powstawały dwa kluczowe produkty, do tej pory produkowane w Japonii. Podano, że chodzi o czujniki NSK, które odgrywają ważną rolę w procesie elektryfikacji oraz 4-drogowe zawory zwrotne wraz z cewkami, wspierające rozwój rynku pomp ciepła w Europie.

Danfoss poinformował, że w II kwartale 2023 rozpocznie się transfer maszyn nowych linii produkcyjnych z Japonii i Chin do Grodziska Mazowieckiego.

- Znacząco zwiększamy produkcję i poszerzamy portfolio Danfoss, a jednocześnie realizujemy politykę regionalizacji. Nasz ślad węglowy dostosowujemy do potrzeb europejskich, tzn. nasze produkty w drodze do klientów pokonają krótszą trasę, co zmniejszy emisję dwutlenku węgla- powiedział Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland, cytowany w komunikacie.

- Jednocześnie powstające u nas produkty Danfoss Saginomiya stanowią ważny element w procesie elektryfikacji, a także rozwoju pomp ciepła na rynku europejskim – poinformował Adam Jędrzejczak.

Trzy filary współpracy Danfossa i Saginomiya Seisakusho

Partnerstwo Danfoss i Saginomiya Seisakusho trwa od 20 lat w formie spółki joint venture Danfoss Saginomiya, a współpraca opiera się na trzech filarach - w Grodzisku jest realizowana produkcja, Saginomiya zapewnia główny kanał dystrybucji produktów Danfoss w Japonii, a w kanałach sprzedaży Danfoss są sprzedawane produkty Saginomiya producentom OEM ( Original Equipment Manufacture) na rynku globalnym.

- Obecnie w Grodzisku Mazowieckim produkujemy miniaturowe presostaty oraz wyłączniki ciśnieniowe do aplikacji chłodniczych z CO2, na licencji Saginomiya Seisakusho Inc. Na mocy ostatniej decyzji wkrótce rozszerzymy nasze portfolio o dwa kolejne produkty. Podobnie jak dotychczas w większości przypadków park maszynowy będzie budowany i dostosowany do naszych potrzeb, jak również proces produkcyjny będzie nadzorowany przez dedykowany personel Saginomiya Seisakusho – poinformował Piotr Sochacki, dyrektor produkcji.

Danfoss Saginomiya obecnie zatrudnia 96 osób w Grodzisku Mazowieckim, a na potrzeby nowych linii ma powstać 60 dodatkowych stanowisk pracy.