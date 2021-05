Danfoss uruchamia nowe linie produkcyjne w Polsce. Zatrudnienie dla 400 nowych pracowników

W dniach 25-28 maja 2021 r. zaplanowano uruchomienie trzech linii produkcyjnych w rozbudowanej fabryce duńskiej grupy Danfoss w Grodzisku Mazowieckim.

Ograniczenie wpływu na środowisko

Pierwszym etapem po uruchomieniu wszystkich trzech linii będzie produkcja pilotażowa mająca na celu weryfikację jakości produktu i całego procesu. Po akceptacji wyników przeprowadzonych tekstów produkcja będzie kontynuowana w sposób ciągły.Kolejne linie produkcyjne będą systematycznie przenoszone do Grodziska, a cały proces relokacji potrwa do końca bieżącego roku. W sumie otworzonych zostanie 45 linii produkcyjnych, magazyn i laboratorium.Równolegle powstaje biurowa część budynku – pierwszy moduł jest gotowy. Do końca czerwca 2021 r. oddany do użytku zostanie drugi moduł biurowy i budynek laboratorium, a następnie do końca listopada budynek magazynu i dodatkowe 1000 m2 powierzchni produkcji.Nowo budowana hala produkcyjna i biurowe części budynku zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować wpływ ich eksploatacji na środowisko, a także by zapewnić wysoki komfort pracy.W celu ograniczenia strat ciepła budynek został zaprojektowany z zachowaniem parametrów przewyższających wymagania WT2021.Zastosowany zostanie również system odzysku ciepła z agregatów wody lodowej oraz ze sprężarek powietrza, aby w efektywny i czysty sposób przygotować ciepłą wodę użytkową, a także ogrzać hale i biura.Jeśli ciepło odzyskane z kompresorów i systemu chłodzenia będzie niewystarczające, pierwszym głównym źródłem ciepła będą pompy ciepła powietrze-woda, a jako rezerwę na okres szczytowego zapotrzebowania na ciepło przewidziano kotły gazowe.Zastosowana zostanie również wentylacja z rekuperacją. Całość kontrolowana będzie przez zaawansowany system zarządzania budynkiem BMS. W projekcie przewidziano również dalszy rozwój inwestycji - na parkingu infrastrukturę niezbędną do przyszłej instalacji punktów ładowania samochodów elektrycznych, a na dachu możliwość montażu paneli fotowoltaicznych.Danfoss produkuje urządzenia wykorzystywane w takich sektorach jak chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, sterowanie silnikami i maszyny mobilne. Firma działa także w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej dla miast. Grupa zatrudnia 25 tys. pracowników i świadczy usługi w ponad 100 krajach.W Polsce znajduje się 6 zakładów produkcyjnych Danfoss: w Grodzisku Mazowieckim, Tuchomiu, Koleczkowie i Żelazkowie, a także we Wrocławiu i Bielanach Wrocławskich. Łączne zatrudnienie w Polsce kształtuje się na poziomie 1700 osób.