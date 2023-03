Danfoss w 2022 r. mocno zwiększył przychody. W 2023 maja być jeszcze wyższe

Przychody grupy Danfoss ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 10,2 mld euro i były o 36 proc. wyższe w porównaniu do 2021 r. Prognozy na rok 2023 mówią o przychodach w okolicach 10,4-11,9 mld euro.

Duńska firma zatrudnia ponad 41,9 tys. osób i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. W Polsce grupa zatrudnia blisko 1,6 tys. pracowników.

Przychody grupy Danfoss ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły ponad 10,25 mld euro i były o 36 proc. wyższe niż w roku 2021, kiedy były na poziomie 7,53 mld euro. Wzrost wystąpił we wszystkich regionach, a zwłaszcza w Ameryce Północnej, gdzie wyniósł 71 proc. w ciągu ostatniego roku.

Inwestycje w innowacje (prace badawczo-rozwojowe) zwiększono o 39 proc. do 457 milionów (wobec 328 mln w roku 2021), co odpowiada 4,5 proc. sprzedaży (w 2021 było to 4,4 proc.).

Inwestycje (z wyłączeniem fuzji i przejęć) wzrosły o 44 proc. do poziomu 531 mln euro (w 2021 były na poziomie 368 mln).

Rok 2022 był udany, a 2023 ma być jeszcze lepszy

Zysk operacyjny wzrósł o 26 proc. do poziomu 1,22 mld euro (w roku 2021 było to 969 mln).

Zysk netto wyniósł 683 mln euro, co oznacza wzrost o 8 proc. względem roku 2021, kiedy zysk netto wyniósł 631 mln.

Prognozy na rok 2023 mówią o przychodach w okolicach 10,4-11,9 mld euro.

- Danfoss znajduje się w najlepszej pozycji w historii do osiągania wzrostu we wszystkich regionach. Nasza sprzedaż rozłożona jest niemal równomiernie w obu Amerykach, Europie i Azji, przy czym we wszystkich regionach dostrzegamy znaczące szanse. Przykładem tej sytuacji może być kolejne zwiększenie poziomu sprzedaży w Ameryce Północnej. Osiągając rekordowy poziom inwestycji w moce produkcyjne, regionalizację i rozwiązania cyfrowe, mierzymy w dalsze ulepszanie poziomu naszych usług dla klientów na całym świecie - komentuje wyniki Kim Fausing, prezes Danfoss.

W kwietniu 2022 r. rozpoczęto realizację strategii zrównoważonego wzrostu Danfoss Core & Clear 2025, której celem jest zapewnienie dalszych inwestycji.

Efektywność energetyczna, elektryfikacja i dekarbonizacja

- Kontynuujemy inwestycje w technologie dla zrównoważonych centrów danych, intensywnie rozwijający się rynek pomp ciepła oraz rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną, pojazdy autonomiczne, elektryfikację urządzeń i morskich jednostek pływających, sprzęt mobilny oraz magazyny energii. Prawdziwym punktem kulminacyjnym było jednak utworzenie Semikron Danfoss, a tym samym uzyskanie mocnej pozycji w obszarach energoelektroniki i elektryfikacji - powiedział Kim Fausing.

Danfoss kontynuuje działania w kierunku dekarbonizacji swojej działalności biznesowej na świecie do 2030 roku.

Danfoss produkuje urządzenia dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa, chłodzenia, napędy elektryczne i pompy wysokociśnieniowe.

Grupa na całym świecie zatrudnia ok. 41,9 tys. pracowników (w roku 2021 było to nieco ponad 40 tys.). W Polsce grupa zatrudnia blisko 1,6 tys. pracowników, główny kampus produkcyjny jest zlokalizowany w Grodzisku Mazowieckim, spółka posiada też fabrykę w miejscowości Tuchom w woj. pomorskim.