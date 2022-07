Danfoss zakończył działalność w Rosji i Białorusi, umacnia się w Polsce

Danfoss podpisał umowę o zbyciu działalności w Rosji i na Białorusi na rzecz lokalnego kierownictwa. Wraz z zamknięciem transakcji Danfoss nie będzie już prowadził działalności w Rosji i na Białorusi.

Danfoss nie będzie już prowadził działalności w Rosji i na Białorusi. Zamknięcie transakcji spodziewane jest we wrześniu 2022 roku.

Już na początku maja Danfoss ogłosił wznowienie działalności biznesowej na Ukrainie. Z wybuchem wojny działalność ta została wstrzymana.

W marcu 2022 r. zakończył się transfer produkcji rozwiązań dla chłodnictwa z Kolding do nowej fabryki Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. Fabryka w Grodzisku jest w pełni neutralna klimatycznie.

Ze względu na wojnę w Ukrainie, Danfoss podjął decyzję o wycofaniu się z Rosji i Białorusi 1 kwietnia 2022 roku. Teraz Danfoss poinformował, że podpisał umowę o zbyciu swojej działalności na rzecz lokalnego kierownictwa.

Niezależnie od zawarcia umowy o zbyciu wszystkich operacji w Rosji i na Białorusi, Danfoss nadal ściśle monitoruje sytuację i działa w pełnej zgodności ze wszystkimi sankcjami w miarę ich rozwoju.

Powrót na Ukrainę

Już na początku maja Danfoss ogłosił wznowienie działalności biznesowej na Ukrainie. Z wybuchem wojny działalność ta została wstrzymana - wznowione czynności biznesowe będą koncentrować się na odbudowie krytycznej infrastruktury w zniszczonych miastach i miejscowościach.

W kwietniu 2022 r. Danfoss dostarczył nieodpłatnie 18 palet zaworów kulowych JIP i filtrów o wartości 29,9 tys. euro do ciepłowni w Mikołajewie, ukraińskim mieście, które ucierpiało w wyniku działań wojennych.

Zawory te są zwykle stosowane w celu oszczędzania energii i obniżenia kosztów operacyjnych, ale są również zaprojektowane specjalnie na potrzeby w systemach ciepłowniczych, które wymagają naprawy. Umożliwiają otwieranie lub zamykanie części systemu ciepłowniczego bez konieczności wyłączania lub opróżniania całego układu.

Obecnie klienci duńskiej grupy mogą odbierać produkty w magazynie przeładunkowym, który otworzono we Lwowie.

Większość ukraińskich pracowników zdecydowała się pozostać na Ukrainie, choć w lutym zespół kryzysowy Danfoss ewakuował ich rodziny, część z nich trafiła do Polski.

Inwestycje w Polsce

Danfoss umacnia się na polskim rynku. W marcu 2022 r. zakończył się transfer produkcji rozwiązań dla chłodnictwa z Kolding do nowej fabryki Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. W sumie, w ciągu 14 miesięcy wybudowano halę produkcyjną, magazyn i laboratorium o łącznej powierzchni ponad 13 tys. m2 oraz uruchomiono 45 linii produkcyjnych. Zatrudnienie w nowej fabryce znalazło blisko 400 osób. Tym samym, Danfoss Poland stał się trzecim co do wielkości kampusem w Europie, a także największym pracodawcą w Grodzisku Mazowieckim.

Nowy zakład jest neutralny pod względem emisji CO2, jest to pierwsza fabryka Danfoss w Polsce w pełni neutralna klimatycznie. Grupa Danfoss dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej wszystkich zakładów produkcyjnych do 2030 r.

Duńska firma zatrudnia ponad 40 tys. osób i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. W Polsce grupa zatrudnia blisko 1,6 tys. pracowników.