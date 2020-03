Daniel Obajtek zadowolony z zawieszenia Ostrołęki C. "Analizowane są różne warianty"

Decyzja zarządów spółek Enea i Energa o tymczasowym zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C ma uzasadnienie biznesowe; dlatego przyjąłem ją z zadowoleniem - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. PKN Orlen jest w procesie przejęcia spółki Energa.

"Decyzja zarządów spółek Enea i Energa o tymczasowym zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C ma uzasadnienie biznesowe. Dlatego przyjąłem ją z zadowoleniem. PKN Orlen jest w procesie przejęcia spółki Energa. Właśnie złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek koncentracyjny i prowadzimy due diligence Grupy Energa" - powiedział Obajtek w opublikowanym w środę wywiadzie w "Rzeczpospolitej".

Obajtek zapewnia, że w Ostrołęce "na pewno będzie realizowana inwestycja".

"Analizowane są różne warianty, tak aby wpisywały się w strategię PKN Orlen. Od początku podkreślam, że dla nas priorytetem jest rozwój OZE i aktywów opartych na gazie ziemnym, bo to wpisuje się w nasze założenia strategiczne. Nie zrobimy niczego, co będzie szkodliwe dla obu koncernów, polskiej gospodarki czy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Aby jednak szczegółowo wypowiadać się na temat inwestycji jakiejś spółki, trzeba być jej właścicielem" - mówi szef paliwowej spółki.



Pytany, czy 7 zł za akcję Energi, które PKN Orlen oferuje, to za mało, Obajtek mówi, że spółka chce kupić Energę, "ale jak każdemu inwestorowi zależy nam, żeby transakcję zamknąć na podstawie faktycznej wyceny rynkowej tej spółki".

Dopytywany po co Orlenowi Energa, tłumaczy, że obejmując stanowisko szefa Orlenu, zapowiadał, iż spółka musi stać się multienergetyczną firmą.

"Jeśli koncern ma się rozwijać i sprostać wymaganiom coraz bardziej konkurencyjnego rynku, trzeba dywersyfikować obszary działalności. Dlatego rozwijamy nowoczesną petrochemię, ciężką chemię, nowoczesne rafinerie i silny pion energetyczny. Ten ostatni już przynosi satysfakcjonujące zyski, ale mamy plany jego wzmocnienia i do tego potrzebna nam właśnie Energa. Mamy projekt związany z offshore, inwestujemy w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii, mamy kogenerację" - powiedział prezes PKN Orlen.