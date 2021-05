Darmowa energia głównym celem przy montażu domowej fotowoltaiki

62 proc. badanych przez spółkę Alians OZE decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej, bo chce mieć darmowe źródło energii. Dla 50 proc. badanych dodatkowym źródłem motywacji jest dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji.







Badanie „OZE Index” zrealizowane przez Alians OZE jednoznacznie potwierdza, że do Polaków przede wszystkim trafiają kwestie oszczędności, jakie niosą ze sobą produkty OZE. Z raportu wynika, że największą motywacją dla założenia instalacji PV jest w efekcie uzyskanie darmowego źródła energii.



Według stanu na 31 marca 2021 r. moc zainstalowana źródeł fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) wyniosła 4469,8 MW.

1 lipca 2021 r. ma ruszyć nabór w nowej edycji programu „Mój Prąd", na razie nie jest znana jeszcze ani forma, ani wysokość wsparcia.

Oprócz taniej energii i dofinansowania Polki i Polacy decydując się na instalację fotowoltaiczną stawiają na niezależność i aspekt środowiskowy.

Duża rola wsparcia finansowego

Niezależność od podwyżek cen energii