Dawid Zieliński, Columbus: trudny rok dla fotowoltaiki szansą na przejęcia

Rok 2021 dla branży fotowoltaicznej, zwłaszcza dla instalatorów fotowoltaiki na domach jednorodzinnych, jest bardzo wymagający. To rok konsolidacji, wiele drobniejszych firm radzi sobie zdecydowanie gorzej i traci udział w rynku - mówi WNP.PL Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Wejście na rynek energii

Na parkiet główny GPW w 2022 r.

Columbus planuje rozwijać segment obrotu energią.- Jesteśmy w 100 proc. gotowi operacyjnie i technologicznie, aby rozpocząć działania w segmencie obrotu energią. Nie śpieszymy się z tym w tym momencie - odpowiada Dawid Zieliński.Tłumaczy, że spółka obrotu energią ma trzy funkcje dla Columbusa. Po pierwsze, zarządzanie energią z aktywów grupy. Z drugiej strony jest to podmiot, który zarządza usługami prosumenckimi i dopiero w trzeciej kolejności jest to segment klasycznego handlu energią i sprzedaży energii do przedsiębiorstw.- Realizujemy strategię budowania zespołu tego segmentu i w najbliższych miesiącach będziemy gotowi oferować przedsiębiorcom gotowe produkty rynkowe - zapowiada Dawid Zieliński.Spółka posiada w swojej ofercie także ładowarki do samochodów elektrycznych, to na razie niewielki fragment sprzedaży.- Ładowarki jeszcze nie są zauważalne w przychodach. Rynek czeka na dotacje do kupna ładowarek. Pojawiły się informacje, że w drugiej połowie roku takie dotacje z NFOŚiGW mają się pojawić. Mają to być dopłaty znaczące, po kilkadziesiąt procent. Każdy rozsądny przedsiębiorca może poczekać pół roku na to, aby ładowarkę kupić, kiedy będą dotacje. Boom na tym rynku dopiero nas czeka. Szacunki są takie, że w ciągu najbliższych 9 lat, do końca 2030 r., powinno się pojawić powyżej 100 tys. publicznych punktów ładowania. Ktoś te 100 tys. ładowarek, po kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych za sztukę, musi zbudować - podkreśla Dawid Zieliński.Columbus jest w trakcie procesu przejścia z rynku New Connect na parkiet główny GPW.- Rozpoczęliśmy wewnętrzne procesy związane z IPO, są one na zaawansowanym etapie. Naszym celem jest przejście na parkiet główny w okolicach marca-kwietnia 2022 r. - zapowiada Dawid Zieliński.Trwają także przygotowania do debiutu na rynku New Connect spółki Saule Technologies, której jednym z udziałowców jest Columbus Energy. Plany zakładają, że Saule Technologies połączy się ze spółką z NewConnect Blumerang Investors (kontrolowaną przez Januarego Ciszewskiego) i w ten sposób znajdzie się na rynku giełdowym. Szczegóły mają zostać przedstawione jeszcze we wrześniu 2021 r.Columbus Energy będzie uczestniczyło w Europejskim Kongresie Gospodarczym , który odbędzie się od 20 do 22 września w Katowicach.- To już będzie kolejny rok, kiedy jesteśmy partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W 2020 r . na Kongresie było duże, ważne wydarzenie związane z podpisaniem umowy inwestycyjnej pomiędzy Columbus Energy a Saule Technologies. W tym roku będziemy się skupiać na tym, aby promować Columbusa, aby spotykać się z inwestorami i mediami. W panelach dyskusyjnych przedstawiciele Columbus Energy i Saule Technologies będą rozmawiać o nowoczesnej energetyce i transformacji energetycznej, będzie wyjaśniać dlaczego Polska powinna iść z megatrendem europejskim i jak najszybciej się transformować. Ekonomia jest nieubłagana, jeżeli tego nie zrobimy szybko, to będziemy mieli najdroższy prąd w Europie i na horyzoncie trudno będzie znaleźć rozwiązanie, aby on był tańszy. Nie tylko po Columbusie i Saule Technologies, ale po całym Kongresie możemy się spodziewać bardzo dobrej i merytorycznej dyskusji na temat tego, jak najbliższa przyszłość w Polsce będzie wyglądać - podsumowuje Dawid Zieliński.