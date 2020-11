DB Energy chce więcej zarabiać na efektywności energetycznej

W pierwszym kwartale roku obrachunkowego 2020/2021 (rozpoczętego w lipcu 2020 r.) sprzedaż spółki DB Energy wyniosła 5,3 mln zł wobec 6,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza 17 proc. spadku. Zysk netto na koniec pierwszego kwartału 2020/2021 r. wyniósł 121,28 tys. zł co oznacza 85 proc. spadku w ujęciu rocznym.

Rynek ESCO w centrum uwagi

Berliński potencjał

Uwzględniając specyfikę działalności spółki oraz koniunkturę gospodarczą, zarząd oczekuje w całym 2020/2021 r. utrzymania dotychczasowego tempa realizacji projektów, co powinno mieć pozytywny wpływ na przychody.W ocenie zarządu, przy utrzymaniu stabilności gospodarczej, przychody spółki powinny rosnąć, co przełoży się pozytywnie na skalę generowanych zysków.DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój w segmencie inwestycji energetycznych na rynku ESCO w Polsce.W październiku 2020 r. DB Energy podpisała umowę z międzynarodowym funduszem inwestycyjnym SUSI Partners.SUSI Partners AG, który specjalizuje się w inwestycjach wspierających transformację energetyczną, umożliwi finansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych DB Energy o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 r.Pod koniec października 2020 r. DB Energy podpisała już pierwszą umowę na realizację przedsięwzięcia z obszaru efektywności energetycznej. Inwestycja o wartości 29 mln zł dla Słodowni Soufflet Polska będzie realizowana w modelu ESCO, a wynagrodzenie należne DB Energy z tytułu rozliczenia projektu - płatne przez okres 10 lat - jest uzależnione od wygenerowanych oszczędności kosztów dla klienta.- Wsparcie partnera finansowego SUSI Partners otwiera nam drogę do dynamicznego rozwoju na rynku ESCO w Polsce. Chcemy jak najszybciej wypełnić nasz portfel zleceń w ramach dostępnego finansowania. W najbliższych miesiącach mamy nadzieję na finalizację kolejnych umów, które są obecnie w ofertowaniu - dodaje Krzysztof Piontek.Obecnie Ministerstwo Klimatu pracuje nad nowelą ustawy o efektywności energetycznej, której celem jest pobudzenie inwestycji w efektywność energetyczną. Rozważane są takie zmiany, które powinny się przełożyć na wzrost zainteresowania inwestycjami przez klientów i rozwój rynku ESCO.Spółka zależna, Willbee Energy GmbH, nawiązała pierwsze kontakty biznesowe. We wrześniu 2020 r. Willbee Energy uczestniczyła w konferencji ener.CON Europe w Berlinie, największej konferencji poświęconej efektywności energetycznej w Europie. Zarząd ma nadzieję, że podejmowane działania promocyjne przełożą się w kolejnym roku na rozwój biznesu.