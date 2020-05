DB Energy na fali wznoszącej

DB Energy nie zwalnia tempa realizacji projektów, co przekłada się na kwartał rekordowych przychodów ze sprzedaży. Wzrost zainteresowania inwestycjami z obszaru efektywności energetycznej, w tym szczególnie w formule zewnętrznego finansowania ESCO, sprzyja pozyskiwaniu ciekawych projektów inwestycyjnych - tak wyniki DB Energy podsumował prezes firmy Krzysztof Piontek.

Działalność spółki cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony potencjalnych kontrahentów. Powyższe spowodowane jest oczekiwanymi następstwami panującej epidemii Covid-19. Znaczna część przedsiębiorstw oczekując zmniejszenia sprzedaży w ujęciu rocznym, a tym samym zmniejszeniem wpływu środków pieniężnych wyraża zwiększone zainteresowanie projektami służącymi zmniejszeniu zużycia energii.Dotyczy to w szczególności projektów, które DB Energy realizuje w modelu ESCO, tj. pełniąc zarówno funkcje generalnego wykonawcy jak również oferując finansowanie na realizację przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.Pod koniec stycznia 2020 roku DB Energy podpisała kolejny duży kontrakt na rynku efektywności energetycznej w przemyśle, realizowany w formule generalnego wykonawstwa - projekt dla Schumacher Packaging, globalnej firmy z branży opakowań. Wynagrodzenie za zrealizowane prace wynosi 17,9 mln zł i będzie płatne w transzach, po etapach zakończonych prac.DB Energy SA jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych.Od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Company - finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract - finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem w oparciu o system DiagSys.W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 3,2 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii przekraczającą 5,1 TWh i dało rocznie ok. 931,6 mln zł oszczędności klientom.Zobacz także: Polski przemysł nie jest zacofany, ale produkuje tanio i sprzedaje tanio