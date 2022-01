DCT debiutuje w Zielonym Indeksie

W przyjętej przez zarząd deklaracji środowiskowej spółka zakłada zmniejszenie do 2030 r. wszystkich emisji o 50 proc. (względem poziomu bazowego z 2019 r.).

Emisje gazów cieplarnianych

Względne emisje GHG

DCT Gdansk do Zielonego Indeksu.png Działania ograniczające emisje GHG

Deklaracja środowiskowa

Zarząd DCT ogłosił w sierpniu ub.r., że przystępuje do budowy trzeciego nabrzeża. Po jego otwarciu możliwości przeładunkowe DCT terminala wzrosną o 1,5 mln TEU, a łącznie - do 4,5 mln TEU rocznie.Patrz: DCT Gdańsk zbuduje Baltic Hub 3. Strategiczna inwestycja na Bałtyku W 2020 roku DCT przyczynił się do łącznej emisji 184 ton ekwiwalentu CO2e, obejmującego emisje bezpośrednie i pośrednie zakresu 2. W porównaniu z 2019 r. ich poziom obniżył o 36,9 proc.Ten korzystny efekt spółka osiągnęła dzięki podjętym różnym działaniom redukcji tych emisji i wcześniejszym inwestycjom. W pewnym jednak stopniu spadek emisji GHG wiązał się z mniejszym wolumenem przeładunków w 2020 r. (liczonym w TEU) - o 7,7 proc. w porównaniu do 2019 r.W 2020 r. na 1 mln zł przychodów (587 mln zł) DCT przypadła emisja 0,31 ton CO2e. W porównaniu z 2019 r. (wskaźnik 0,52 Mg/1 mln zł) tak liczona emisja względna zmalała o 40,4 p.p., pomimo wzrostu przychodów o 5 proc.W 2020 r. na 1 pracownika DCT przypadła emisja 0,17 ton CO2e, w porównaniu do 0,27 ton w 2019 r., czyli zmalała o 37 p.p., przy mniejszej liczbie pracowników o 0,8 proc.Na 1 TEU w 2020 r. przypadła emisja 0,1 kg CO2, podczas gdy w 2019 r. – 0,14 kg: zmniejszono je o 25,6 p.p., przy mniejszym wolumenie przeładunków o -7,7 proc.Głównym źródłem emisji CO2e w DCT jest produkcja energii zużywanej na potrzeby przeładunkowe, utrzymaniowe i magazynowe – zarówno energii bezpośrednio wytwarzanej przez spółkę ze stosowanych paliw, jak i energii elektrycznej kupowanej na rynku. Na jej ograniczeniu skupiają się zatem projekty ochrony środowiska DCT, co znajduje wyraz w realizowanych inwestycjach.Ich wspólnym założeniem jest elektryfikacja sprzętu przeładunkowego (w miejsce spalinowego), zakup urządzeń z najlepszymi normami emisji GHG, wymiana oświetlenia na energooszczędne źródła światła itp.Na przykład do 2020 r. w terminalu T1 używano do załadunku kontenerów na bocznicy kolejowej trzy suwnice RTG o napędzie spalinowym. W ich miejsce zakupiono suwnice elektryczne RMG.Oszczędza się w ten sposób spalanie ok. 286 000 litrów oleju napędowego, a w efekcie – nie ma emisji ok. 472 ton CO2 (a także m.in. 1,4 ton NO2, 286 kg pyłu itd.). Co równie istotne - suwnice RMG umożliwiają odzyskiwanie energii elektrycznej (rekuperację) z procesu przeładunkowego.Całkowita elektryfikacja terminala T2, m.in. także z instalacją suwnic odzyskujących prąd, pozwala zmniejszyć koszty zasilania o ok. 80 proc., w porównaniu ze starszym T1. Ważne też, że umożliwia redukcję emisji dwutlenku węgla o 27 proc. w przypadku transportu lądowego i o 40 proc. dla transportu morskiego.Wynika to głównie ze zmiany rodzaju środka transportu kontenera (kontener przypływa bezpośrednio do Gdańska, stąd transportowany jest drogą lądową do punktu przeznaczenia, podczas gdy przed 2019 r. był przewożomy drogą lądową z portów niemieckich bądź holenderskich) oraz z redukcji prędkości statków (te o większej pojemności pływają wolniej niż małe statki dowozowe).Łączne inwestycje w T1 oraz T2 owocują tym, że DCT odzyskuje też 10-12 proc. całkowitej zużywanej energii elektrycznej, zmniejszając tym samym emisje GHG. Taka energia trafia do systemu elektroenergetycznego DCT Gdańsk i następnie jest zużywana przez inne urządzenia i obiekty terminala, zmniejszając ilość energii kupowanej.Kolejnym istotnym sposobem redukcji CO2e w 2020 r. był zakup „zielonej” energii.W przyjętej w 2020 r. przez zarząd Deklaracji środowiskowej spółka zakłada zmniejszenie do 2030 r. wszystkich emisji o 50 proc. (względem poziomu bazowego z 2019 r.), do 2040 r. – ich redukcję o 75 proc., a osiągnięcie zeroemisyjnej działalności - do 2050 r.