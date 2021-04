Debiut giełdowy Columbus Elite będzie później. Ważna decyzja w sprawie Saule Technologies

January Ciszewski, największy inwestor Blumerang Investors, wesprze spółkę Saule Technologies w wejściu na giełdę poprzez Blumerang Investors. Zarazem przesunie się w czasie debiut giełdowy Columbus Elite, która pierwotnie miała wejście na giełdę właśnie poprzez Blumerang Investors - wynika z informacji podanych przez firmę Columbus Energy.

Blumerang ma pomóc Saule

- Nie mamy dziś wystarczająco czasu, żeby go poświęcać na prace związane z budowaniem wartości spółki z punktu widzenia rynku kapitałowego. Chcemy się skupić na pracy, która dzisiaj daje nam wszystkim efekty. W najbliższym czasie podpiszemy nową umowę inwestycyjną z Columbus Energy, jednak główne założenia naszej współpracy się nie zmienią - stwierdził Paweł Bednarek.- Teraz chcemy skupić się na rozwoju spółki i agregowaniu sieci sprzedaży w ramach naszej oferty, ale nie wykluczamy - i jest to naszą ambicją - że w niedalekiej przyszłości zawitamy na warszawskim parkiecie. Czujemy, że nasze know-how i jego efekty, które dajemy całej grupie kapitałowej Columbus, powinno jeszcze pozostać w sferze niepublicznej - dodał Rafał Kołłątaj, wiceprezes Columbus Elite.January Ciszewski, reprezentujący spółkę Blumerang Investors, w związku z decyzją o przesunięciu w czasie debiutu giełdowego Columbus Elite, aktualizuje koncepcję rozwoju Blumerang Investors i zaprosił do niej Saule Technologies wraz z Olgą Malinkiewicz, która komercjalizuje ogniwa perowskitowe.- Całkowicie rozumiem decyzję Columbus Elite, jest to rozsądna strategia rozwoju biznesu. Grupa Columbus chce skonsolidować rynek nowoczesnej energetyki, a wejście na giełdę Columbus Elite może poczekać. A ponieważ JR Holding posiada umowę z Saule Technologies i wspólnie poszukiwaliśmy opcji wejścia na giełdę, zaproponowałem wejście przez Blumerang Investors, zwłaszcza że spółka była przygotowana do takiej transakcji. Liczę, że szybko będziemy finalizować pozostałe dokumenty - skomentował January Ciszewski, prezes JR Holding, reprezentujący też Blumerang Investors.Zarząd JR Holding 19 kwietnia 2021 podpisał z Saule i Blumerang Investors dokument Term-Sheet. W tym dokumencie strony uzgodniły założenia transakcji, związanej z nabyciem akcji Saule przez Blumerang Ivestors. JR Hodling podał, że realizacja transakcji jest zależna od wyniku badania due diligence Blumerang, które powinno zostać zrealizowane do 18 czerwca 2021 roku.JR Holding podał, że strony będą dążyły do tego, aby w ramach transakcji, Blumerang nabył akcje stanowiące 100 proc. kapitału zakładowego Saule, a także iż strony zakładają, że transakcja zostanie przeprowadzona poprzez dokonanie aportu akcji Saule do Blumerang.- Ogniwa perowskitowe przenieśliśmy z laboratorium na linię produkcyjną. To światowy przełom, a możliwości zastosowania tej technologii są praktycznie nieskończone. Podchodzimy jednak z pokorą do procesu komercjalizacji, aby zrobić to w sposób właściwy. Wejście na giełdę da nam kolejny element, czyli transparentność i wiarygodność - stwierdziła Olga Malinkiewicz, współzałożycielka i dyrektor ds. technicznych Saule Technologies.- Czekaliśmy z niecierpliwością na informację, którą spółkę zaproponuje nam JR Holding. Rozpoczynamy proces połączeniowy od termsheetu, który jest dla nas początkiem szeregu działań, o jakich na bieżąco będziemy informować rynek kapitałowy - dodał Piotr Krych, współzałożyciel i prezes Saule Technologies.Columbus Energy we wrześniu 2020 roku zainwestował 10 mln euro w Saule Technolgies obejmując 20 proc. w firmie zajmującej się produkcją perowskitów, czyli jak wyjaśnia m.in. w raporcie za 2020, ultracienkich ogniw fotowoltaicznych przewyższających zastosowaniem tradycyjne fotowoltaiczne ogniwa krzemowe.