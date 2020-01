Decydująca faza programu Bloki 200+. Rynek jest wart 1,8 mld zł

Rafako chce pozyskać 30-40 proc. rynku modernizacji bloków energetycznych 200+ MWe. Według przedstawicieli spółki w latach 2021-2026 w kraju modernizacji wymagać będzie 30 takich węglowych bloków, koszt jednej to 40-60 mln zł netto.

Realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Bloki 200+ wszedł w decydującą fazę. W programie Rafako zajmuje się opracowaniem innowacyjnej technologii, umożliwiającej dokonanie modernizacji bloków energetycznych klasy 200MWe.

W tym momencie trwają prace nad wdrożeniem metody przygotowanej przez Rafako na obiekcie referencyjnym udostępnionym przez Tauron Wytwarzanie.

Proponowana metoda ma duże szanse komercjalizacji w krajowych i zagranicznych elektrowniach - spalających zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny.

Jak przypomina Rafako, pod koniec 2019 roku spółka została zakwalifikowana do III fazy projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) "Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe".



W 2020 roku zostanie zrealizowany przedkomercyjny projekt modernizacji na bloku referencyjnym, a w I kwartale 2021 roku zostanie przeprowadzona optymalizacja pracy bloku w nowych warunkach oraz wykonane zostaną pomiary odbiorowe, potwierdzające elastyczną i bezpieczną pracę bloku z dużą liczbą odstawień i uruchomień oraz możliwością pracy przy niskim obciążeniu w godzinach mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Rafako jako blok referencyjny wybrało blok nr 6 w Elektrowni Jaworzno III, należącej do Tauron Wytwarzanie. Łączna wartość finansowanych przez NCBR prac wykonywanych w ramach Fazy III to 86 552 458,60 zł brutto. Zakończenie Programu Bloki 200+ zaplanowano na 31 marca 2021 r.



- Osiągnięcie neutralności klimatycznej energetyki europejskiej do 2050 roku wymaga od właścicieli elektrowni i elektrociepłowni węglowych zmian w strategii ich funkcjonowania – mówi Agnieszka Wasilewska - Semail, wiceprezes Rafako. - W ciągu najbliższych kilkunastu lat nastąpią istotne zmiany w podejściu do energetyki węglowej w krajach, których bezpieczeństwo energetyczne opiera się na energetyce konwencjonalnej. Celem modernizacji będzie nie tylko uelastycznienie pracy istniejących bloków i spełnienie wymogów środowiskowych, ale również uzyskanie efektu ekonomicznego, zapewniającego większą konkurencyjność od innych emitujących CO2 jednostek wytwarzających energię elektryczną – dodaje.



Jak podaje Rafako, po przetestowaniu proponowanych rozwiązań na bloku referencyjnym nr 6 w Elektrowni Jaworzno III w Tauron Wytwarzanie, zostaną wytypowane optymalne pod kątem technicznym i ekonomicznym rozwiązania modernizacyjne. Rafako proponuje wdrożyć i przetestować szereg rozwiązań technologicznych, które po sprawdzeniu na bloku referencyjnym będą indywidulnie dobierane dla innych bloków - z uwzględnieniem stanu technicznego danego bloku.



Proponowana metoda ma duże szanse komercjalizacji w krajowych i zagranicznych elektrowniach spalających - zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny. W wielu krajach bezpieczeństwo energetyczne oparte jest właśnie o bloki węglowe klasy 200 MWe i 360 MWe.



- W ramach realizacji Programu Bloki 200+, Rafako na obiekcie referencyjnym zrealizuje zadania z obszaru ochrony środowiska, dotyczące redukcji emisji rtęci ze spalin oraz boru ze ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. Rtęć jest jednym z nowo wprowadzonych składników, którego emisje będą nadzorowane zgodnie z normami emisyjnymi wynikającymi z Decyzji wykonawczej Komisji UE. Zaproponowana w projekcie metoda redukcji emisji rtęci pozwoli na uzyskanie emisji rtęci do powietrza ze spalania węgla kamiennego na poziomie obejmującym cały zakres wymagany dla bloków klasy 200MWe – informuje spółka w komunikacie.



Ze względu na wysokie stężenia boru w ściekach z IOS, dotrzymanie wymaganego 1 mgB/l w ściekach zmieszanych jest dla większości elektrowni problemem. Realizowana w ramach Programu Bloki 200+ metoda usuwania boru ze ścieków z IOS umożliwia ograniczenie jego stężenia w tych ściekach do wartości poniżej 1 mgB/l, co definitywnie rozwiązuje problem przekroczonych wartości boru w ściekach zmieszanych odprowadzanych do odbiornika.