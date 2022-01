Decyzja KE ws. gazu i energii atomowej ciosem dla Niemiec

Podczas gdy Francja i W. Brytania wciąż polegają na energii jądrowej, Niemcy wyłączają kolejne elektrownie atomowe i chcą zaspokoić swoje zapotrzebowanie na energię dzięki źródłom odnawialnym. Tymczasem Komisja Europejska chce zakwalifikować inwestycje w energetykę jądrową jako zrównoważone. Byłby to dotkliwy cios w wiarygodność wycofywania się Niemiec z atomu oraz niemieckiej polityki klimatycznej – pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Francja kontra Niemcy

- Obecnie węgiel brunatny i kamienny pokrywają łącznie ponad jedną czwartą zapotrzebowania Niemiec na energię elektryczną, a energia jądrowa - prawie 12 proc. - podkreśla "FAZ".Habeck uważa, że problem ten jest łatwy rozwiązać - zamiast, jak dotychczas, stawiać 450 turbin wiatrowych rocznie, powinno ich powstawać nawet trzy razy więcej.Krajem, który w skali europejskiej najmocniej opiera się na energii jądrowej, jest Francja, która ma aż 56 reaktorów. Więcej posiadają jedynie Stany Zjednoczone.- Wybrany w 2017 roku na prezydenta Emmanuel Macron chciał wycofać kraj z energetyki jądrowej na wzór niemiecki i energicznie rozwijać energetykę wiatrową i słoneczną. Zmieniło się to wraz z trwającym kryzysem cen energii - przypomina gazeta, dodając, że Macron zapowiedział już budowę kolejnych reaktorów.- Jeśli chodzi o kraje Europy Wschodniej, to energia jądrowa jest tu popularna i społecznie akceptowana" i "wszystkie większe kraje Europy Wschodniej, z wyjątkiem Polski, produkują energię jądrową" dodaje "FAZ". Jak wskazuje, na Ukrainie jest 15 reaktorów, w Bułgarii i Rumunii po dwa, na Węgrzech i Słowacji po cztery. Białoruś pierwszy taki obiekt oddała do użytku latem ub. roku. "W Polsce toczy się debata w sprawie budowy pierwszej elektrowni jądrowej jako alternatywy dla energii pozyskiwanej z węgla - zauważa "Frankfurter Allgemeine Zeitung".