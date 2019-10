Decyzja ws. bloku w Elektrowni Jaworzno III coraz bliżej

Tauron i konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa prowadzą negocjacje ws. rozszerzenia prac na budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. – Myślę, że jeszcze w październiku te rozmowy powinny się zakończyć – powiedziała w rozmowie z WNP.PL Agnieszka Wasilewska-Semail, wiceprezes Rafako. W grę wchodzi przesunięcie terminu oddania bloku, który miał być gotowy w listopadzie 2019 r.

Rafako wskazało, iż część z działań optymalizacyjnych, mających pozwolić na spełnienie przez blok w trakcie pomiarów gwarancyjnych nowych/zmienionych gwarantowanych parametrów technicznych grupy B może być wykonana wyłącznie po przekazaniu bloku do eksploatacji, to jest na pracującym obiekcie i będzie się to wiązać z koniecznością znaczącego zaangażowania personelu wykonawcy kontraktu i części jego podwykonawców.Tauron kontrakt na budowę nowego bloku w Jaworznie podpisał 17 kwietnia 2014 r. z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa. Po zmianach w umowie konsorcjum udział Rafako wynosi 99,99 proc.Na mocy aneksu z marca 2017 r. wartość umowy netto została zwiększona o kwotę 71 mln zł - do kwoty 4,47 mld zł. Termin zakończenia budowy został wówczas wydłużony o osiem miesięcy.Aktualny wciąż termin przejęcia bloku do eksploatacji to listopad 2019 r., a planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki - łącznie z pracami, których nie realizuje generalny wykonawca, czyli Rafako - oszacowano na ponad 6 mld zł.W środowiskach branżowych pogłoski o możliwym przesunięciu terminu oddania do użytku inwestycji w Jaworznie - nawet o sześć miesięcy - pojawiały się już od kilku tygodni. Winne mają być liczne usterki, które ujawnił rozpoczęty rozruch bloku.Tauron zapewnia, że nowy blok 910 MW będzie wysokosprawną jednostką wytwórczą, którą charakteryzować będzie najwyższa sprawność w swojej klasie w Polsce, czyli 45,9 proc. netto.Napięcie generatora: 27 kVMoc znamionowa transformatorów blokowych: 3 x355MVAWaga transformatorów blokowych: 3 x270 tonZ zacisków generatora prąd będzie płynął szynoprzewodami do trzech jednofazowych transformatorów blokowych, a stąd linią napowietrzną 400 kV o długości ok .9 km do rozdzielni Byczyna. Generator będzie synchronizowany z siecią przesyłową na wyłączniku generatorowym na napięciu 27 kV lub na wyłączniku blokowym na napięciu 400 kV.Formuła realizacji inwestycji obejmuje podział projektu na kontrakt główny – kotłownia, maszynownia, obiekty IOS – realizowany przez konsorcjum Rafako – Mostostal Warszawa oraz 12 gospodarek pomocniczych i towarzyszących.Nowy blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje dwutlenku węgla oraz pozostałych gazów emisyjnych.Po zakończeniu inwestycji, ze względu na ponad 10-proc. wzrost sprawności w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70. i 80. ubiegłego wieku do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).Blok 910 MW w Jaworznie rocznie wytworzy około 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.Tauron Wytwarzanie kontrakt na budowę nowego bloku w Jaworznie podpisał 17 kwietnia 2014 r. z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa.Nowy blok będzie rocznie spalał ok. 2,5 mln ton węgla, który w większości ma pochodzić z kopalń spółki Tauron Wydobycie.Wysokość: 43,1 mMoc generatora: 910 MWDługość turbozespołu: 55,5 mObroty turbiny: 3 000 obr./minNa maszynowni na poziomie 17,00 m zlokalizowana będzie turbina kondensacyjna na parametry nadkrytyczne o reakcyjnej konstrukcji układu przepływowego. Turbina będzie się składać z: jednej jednoprzepływowej części wysokoprężnej (WP), jednej dwuprzepływowej części średnioprężnej (SP) oraz trzech dwuprzepływowych części niskoprężnych (NP).Wysokość: 132 mTemperatura płomienia: 1 600 st. CelsjuszaTemperatura pary świeżej przed turbiną: 600 st. CelsjuszaCiśnienie pary świeżej przed turbiną: 27,5 MPaNa bloku 910MW zabudowany zostanie kocioł o następujących cechach: parowy wiszący, z paleniskiem pyłowym z tangecjonalnym systemem spalania, opalany węglem kamiennym, przepływowy, wieżowy, z jednym wtórnym przegrzewem pary.Kocioł będzie wytwarzać parę o parametrach nadkrytycznych i pracujący na parametry poślizgowe pary. Para generowana w kotle będzie zasilać turbinę kondensacyjną w układzie blokowym. Spaliny z kotła, po ich oczyszczeniu poprzez instalację odazotowania SCR, odpylanie w elektrofiltrze i instalację odsiarczania metodą mokrą, odprowadzane będą do otoczenia poprzez chłodnię kominową mokrą.Wysokość: 180 mSzerokość przy podstawie: 144 mŚrednica wylotowa: 82 mStrefa schłodzenia: 9,0 KChłodnia kominowa bloku posiada żelbetową powłokę hiperboloidalną wspartą na żelbetowych słupach nośnych. Zadaniem chłodni jest schłodzenie strumienia wody chłodzącej dopływającej ze skraplacza turbiny poprzez oddanie ciepła do atmosfery. Dodatkowo, poprzez chłodnię odprowadzane będą spaliny z kotła, poddane uprzednio procesowi mokrego odsiarczania w blokowej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS).Wydajność wywrotnicy: 1 100 ton/hPojemność wagonu: 60 tonMożliwość rozładunku: 18 wagonów na godzinęPaliwem podstawowym bloku jest węgiel kamienny. Węgiel dostarczany będzie na teren elektrowni transportem kolejowym przy użyciu czteroosiowych wagonów węglarek. Do rozładunku węgla z wagonów przewidziano dwie wywrotnice bębnowe. Paliwo z wywrotnic kierowane będzie na dwa składowiska węgla lub do pięciu zbiorników przykotłowych systemem podwójnych przenośników taśmowych. Pojemność zbiorników przykotłowych pozwala na 12 godzin pracy kotła z wydajnością nominalną.