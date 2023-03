Dekarbonizacja i efektywność energetyczna po poznańsku

Veolia Energia Poznań od ponad dziesięciu lat konsekwentnie dąży do całkowitej dekarbonizacji. Paradoksalnie zewnętrzne czynniki nie są w stanie w żaden sposób zahamować transformacji energetycznej. Wręcz przeciwnie, kryzys energetyczny jedynie stworzył impuls do przyspieszenia kolejnych inwestycji w Poznaniu. Veolia chce odejść od węgla do 2030 roku i osiągnąć neutralność do 2050 r.

Veolia Energia Poznań od ponad dziesięciu lat wdraża nowe rozwiązania docelowo uniezależniające miejską sieć ciepłowniczą od węgla.

Spółka rozwija technologie odzysku ciepła przemysłowego i odpadowego oraz bada możliwości energii geotermalnej.

Poznańska efektywność energetyczna to nie tylko określone technologie, ale swoista “kultura organizacyjna” nastawiona na oszczędności i racjonalne gospodarowanie ciepłem.

Poznańska elektrociepłownia weszła na drogę do efektywności energetycznej i całkowitego odejścia od węgla już w 2012 roku, kiedy to jeden z kotłów węglowych został przebudowany na kocioł wykorzystujący biomasę. Chcąc wykorzystać potencjał ciepła odpadowego, w 2017 roku Veolia Energia Poznań nawiązała współpracę z poznańskim Volkswagenem, dzięki której rozpoczęto projekt odzysku ciepła z procesów produkcyjnych fabryki samochodów. Z kolei z wybudowanej w 2016 roku przez Miasto Poznań spalarni odpadów, Veolia odbiera ciepło i dostarcza je za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej do mieszkańców. W 2021 roku uruchomiono akumulator ciepła, który znacząco poprawił efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego w mieście. Od końca ubiegłego roku trwa budowa dwóch kogeneracyjnych bloków gazowych, które prawdopodobnie już w 2025 zaczną dostarczać poznaniakom ciepło. Pod koniec 2022 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy ze spółką Aquanet w zakresie oceny możliwości wykorzystania potencjału ciepła ze ścieków i zbudowania pomp ciepła o dużej mocy (ok. 40 MW), które będą produkować energię na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. Współpraca Veolii Poznań z Aquanet rozpoczęła się już dwa lata wcześniej w podpoznańskim Szlachęcinie, gdzie po raz pierwszy w Polsce zastosowano innowacyjną instalację kogeneracyjną połączoną z pompą ciepła i odzyskującą ciepło ze ścieków. Najnowszy projekt ciepłowniczy Veolii, ogłoszony w lutym, to współpraca z duńską firmą Innargi w zakresie zbadania możliwości wykorzystania energii geotermalnej w poznańskiej sieci ciepłowniczej.

Kończący się sezon grzewczy pokazał, jak istotne jest zdywersyfikowanie paliw wykorzystywanych w ciepłownictwie. Jak podkreśla Jan Pic, prezes zarządu Veolia Energia Poznań:

„Za nami zima, która wymagała zmiany nie tylko sposobów pozyskiwania paliwa i dywersyfikacji jego źródeł. Przede wszystkim postawiliśmy na racjonalne wykorzystanie ciepła, efektywną pracę systemu i właściwe korzystanie z ogrzewania. Już we wrześniu ubiegłego roku zachęcaliśmy poznaniaków w ramach kampanii “stopień mniej znaczy więcej” do nowych nawyków tak, aby z korzyścią dla środowiska, własnego zdrowia oraz budżetów domowych dostosować się do aktualnych uwarunkowań determinujących działalność branży energetycznej i ciepłowniczej”.

Należy pamiętać, że produkcja ciepła w Polsce jest najbardziej w Europie uzależniona od węgla. Jesteśmy drugim co do wielkości rynkiem ciepła systemowego w Unii Europejskiej. Długość samej tylko poznańskiej sieci ciepłowniczej, którą Veolia dostarcza ciepło do 60 proc. mieszkańców Poznania, wynosi 591 kilometrów, czyli mniej więcej tyle ile z Poznania do Zakopanego.

Kryzys energetyczny spowodował wzrost kosztów transportu i cen paliw. Dlatego poznańska spółka koncentruje się nie tylko na zmianie samego paliwa i odejściu od węgla w procesie produkcji energii, ale również rozwija efektywność energetyczną, odzyskiwaniem ciepła z odpadów i procesów przemysłowych oraz ciepła wytworzonego w budynkach wielorodzinnych. W jednej z dzielnic Poznania (Rataje), przeprowadzany jest pilotażowy projekt polegający na odzysku ciepła z wentylacji 16-piętrowych budynków. Zdaniem prezesa poznańskiej spółki to dążenie do maksymalnej efektywności jest w DNA Veolii: