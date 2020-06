Dekarbonizacja polskiej gospodarki to 380 mld euro. Ale to wydatek potrzebny

Osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 r. jest możliwe, choć będzie ogromnym wyzwaniem. Dzięki dekarbonizacji, której koszty mogą sięgnąć dodatkowo 380 mld euro, kraj mógłby zwiększyć niezależność energetyczną. Dekarbonizacja może też obniżyć o ok. 75 mld euro koszty operacyjne oraz przyczynić się do rozwoju nowych branż gospodarki i stworzenia nawet 300 tys. miejsc pracy - wynika z raportu McKinsey & Company.

Emisja gazów cieplarnianych w Polsce wyniosła w 2017 r. 380 milionów ton ekwiwalentu CO2, czyli przeszło 800 g CO2e na każde euro PKB. Pod tym względem nasz kraj jest na trzecim miejscu w UE.

W raporcie „Neutralna emisyjnie Polska 2050. Jak wyzwanie zmienić w szansę”, firma doradcza McKinsey & Company wskazuje, w jaki sposób zdekarbonizować gospodarkę.

Emisje w Polsce powstają głównie w pięciu obszarach: przemyśle, transporcie, budynkach (szczególnie podczas ich ogrzewania i klimatyzowania ), rolnictwie i energetyce.

5 sektorów odpowiedzialnych za emisje CO2