Dekarbonizacja przemysłu – od czego zacząć, jak sfinansować?

Walka ze zmianą klimatu jest absolutnie niezbędna dla przyszłości Europy i świata. Europejskie prawo o klimacie przewiduje, że do 2050 r. UE stanie się neutralna klimatycznie. To efekt zobowiązań UE i jej państw członkowskich podjętych w ramach porozumienia paryskiego z 2015 r. UE zamierza przeznaczyć na ten cel minimum 30% budżetu na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy czyli co najmniej 540 mld EUR, co ma przyśpieszyć dekarbonizację przemysłu i zachęcić przedsiębiorstwa do podjęcia inwestycji związanych z podniesieniem efektywności energetycznej, gospodarką obiegu zamkniętego czy przejściem na odnawialne źródła energii.

Zapraszamy na webinar ekspertów CRIDO oraz Certynergia, europejskiego lidera wśród niezależnych przedsiębiorstw świadczących usługi związane z poprawą efektywności energetycznej, podczas którego omówimy najważniejsze kwestie związane z dekarbonizacją przemysłu - co oznacza to pojęcie, od czego zacząć proces zielonej transformacji, a także jak go finansować. Nie zabraknie również tematu ESG, w tym definicji śladu węglowego.

Bezpłatny webinar CRIDO i CertyNergia:

9 maja 2023, 11:30-12:30, online

W trakcie webinaru omówimy:

jak podejść do tematu dekarbonizacji,

w jaki sposób zidentyfikować obszary transformacji,

jak przebiega audyt efektywności energetycznej

co powinno wydarzyć się po jego zakończeniu z uwzględnieniem możliwości pozyskania pomocy operacyjnej w formie białych certyfikatów.

Podzielimy się także wiedzą na temat różnych źródeł finansowania zielonych inwestycji, w tym dotacji z programów operacyjnych 2021-2027 (w szczególności w ramach programu FENIKS, FENG, regionalnych programów uwzględniających środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji) czy z Krajowego Planu Odbudowy, wybranych źródeł finansowania bezpośrednio z KE (np. z programu Innovation Fund) oraz innych krajowych instrumentów wsparcia.

Do uczestnictwa w webinarium zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, energochłonnych planujących podjęcie działań związanych z dekarbonizacją działalności.

Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo stało się bardziej przyjazne środowisku, a proces zielonej transformacji był jak najbardziej efektywny zarejestruj się na nasz webinar i dowiedz się więcej na temat dekarbonizacji przemysłu.

