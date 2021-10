Dekarbonizacja wymaga nowych podatków lub cięć wydatków

Brytyjskie ministerstwo finansów ostrzegło, że osiągnięcie do 2050 roku zerowej emisji netto gazów cieplarnianych będzie wymagało podniesienia podatków lub cięcia wydatków publicznych - podaje w środę brytyjska prasa.

Brytyjski rząd opublikował "Strategię Zero Netto", wyjaśniający, w jaki sposób Wielka Brytania chce zrealizować plan, aby do 2050 roku stać się krajem z zerową emisją netto gazów cieplarnianych.

Plan zakłada, że do 2035 roku Wielka Brytania ma być w całości zasilana czystą energią elektryczną, a od 2030 roku zakazana ma być sprzedaż nowych samochodów z silnikami benzynowymi oraz Diesla.

W efekcie rząd będzie musiał poradzić sobie z dodatkowym deficytem w wysokości 37 miliardów funtów rocznie z powodu utraty dochodów z podatków na paliwo.

Deficyt widzę ogromny

50-60 mld funtów inwestycji rocznie

Biedni bardziej odczują

W dokumencie ostrzeżono również, że koszty dążenia do zerowego poziomu netto emisji nie będą odczuwalne w równym stopniu przez całe społeczeństwo. Jako przykład wskazano, że przejście na pojazdy elektryczne, na co w "Strategii Zero Netto" przeznaczono dodatkowe 620 mln funtów, będzie relatywnie bardziej kosztowne dla biedniejszej części społeczeństwa.



Na dodatek, jak podał powołując się na źródła dziennik "The Times", wcześniejsze wersje dokumentu ministerstwa finansów zawierały ostrzejsze ostrzeżenia o kosztach przejścia, ale zostały one złagodzone.



- To bardzo mocno oczyszczony dokument - powiedziało jedno ze źródeł.



Odnosząc się do tego dokumentu minister biznesu Kwasi Kwarteng mówił w środę w mediach, że nieprawdą jest, iż osiągniecie zerowej emisji netto zaszkodzi gospodarce. Wyjaśniał, że koszt braku działania może być w ostatecznym rozrachunku wyższy niż koszty proponowanych kroków. Zapewnił, że ludzie nie będą indywidualnie ponosić kosztów dekarbonizacji.