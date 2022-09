Dementi do dementi - spór Taurona i Rafako coraz bardziej się gmatwa

Tauron kategorycznie zaprzeczył oskarżeniom Rafako, jakoby miał niszczyć próbki spalanego węgla w kotle 910, do których dostarczenia wezwał spółkę Sąd Rejonowy w Jaworznie. Jak już pisaliśmy stało się to na wniosek Rafako, które chce przebadania węgla.

Rafako chce przebadania węgla z bloku 910, ponieważ uważa, że to niewłaściwa jakość paliwa spowodowała jego awarię.

Tauron zaprzecza, że ukrywa lub niszczy jakiekolwiek dowody i zapewnia, że wezwania sądowego jeszcze nie dostał.

Rafako nie zgadza się z zarzutami Taurona, że nie radzi sobie z wyzwaniami technicznymi, jakich nastręcza właściwe utrzymanie bloku 910.

Konflikt Rafako i Taurona o jakość węgla w Bloku 910

Rafako uważa, że do awarii kotła 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno doszło, właśnie dlatego, że Tauron spalał w nim nieodpowiedni węgiel, który spowodował, że doszło do spieków i uszkodzenia młyna, co w konsekwencji poskutkowało wyłączeniem bloku.

Tauron z kolei uważa, że Rafako, które blok 910 zbudowało i jest odpowiedzialne za jego utrzymanie nie radzi sobie z wyzwaniami technicznymi, jakie wiążą się z pracą kotła.

- Podnoszenie rzekomych problemów z jakością węgla jest de facto próbą przykrywania problemów technologicznych, z którymi Rafako sobie nie poradziło. Rafako nie sprzeciwiało się podawaniu danego węgla, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za prowadzenie eksploatacji bloku – powiedziała WNP.PL rzeczniczka Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) Patrycja Hamera.

Jacek Balcer z Rafako zaprzecza zaś oświadczeniu Taurona.

- Nie ma żadnych problemów technologicznych, problem jest ale z węglem czy raczej jego brakiem. Owszem na początku eksploatacji zdarzały się problemy technologiczne ale dawno zostały usunięte - obecnie jedynym problemem i powodem uszkodzeń jest jakość węgla - z którą nigdy nie było najlepiej ale próbowaliśmy znaleźć rozwiązania by eksploatować blok. Nie da się jednak palić w tym bloku tym, co ostatnio do niego trafiało - powiedział, dodając ze jego spółka oczekuje na respektowanie postanowień sądu a obecne działania wskazują ze Tauron gra na czas - zamiast natychmiast udostępnić próbki do badań.

Według Rafako Tauron niszczy dowody

Jak redakcja WNP.PL usłyszała od Rafako, Tauron „niszczy dowody i uniemożliwia realizację postanowienia Sądu i prawidłowy pobór węgla przez Główny Instytut Górnictwa oraz wykonanie ich analiz.”

Spółka wezwała Tauron „do udostępnienia i umożliwienia Rafako pobrania próbek węgla z miejsc wskazanych w postanowieniu Sądu.” Jak powiedział nam jeden z pracowników Rafako, Tauron poinformował, że wpuści na swój teren tylko prokuratora.

Tauron na razie postanowienia sądowego nie dostał, a oskarżeniom Rafako zaprzecza

Tauron z kolei zauważa, że nie może na razie odnieść się do postanowienia sądu, bo jeszcze go nie otrzymało.

- Sąd nie doręczył NJGT odpisu postanowienia, zatem Spółka obecnie nie jest do niczego zobowiązana. Nie znamy treści wniosku o zabezpieczenie dowodu, wobec czego nie możemy prawidłowo wykonać zobowiązania, o jakim mowa w udostępnianej przez Rafako do wiadomości publicznej kserokopii rzekomego postanowienia Sądu, wydanego na posiedzeniu niejawnym. NJGT i Rafako pozostają w toku mediacji, o czym raciborska firma zdaje się zapominać i nie zwraca uwagi na niejawność tego postępowania – podkreśliła Patrycja Hamera.

Ponadto Tauron uważa oskarżenia Rafako w sprawie niszczenia dowodów za bezpodstawne.

- Kategorycznie zaprzeczamy fałszywym twierdzeniom Rafako. Podkreślamy, że działamy w zgodzie z obwiązującymi przepisami prawa. Wzywamy Rafako do natychmiastowego zaprzestania publikowania nieprawdziwych treści oraz podejmowania działań szkalujących markę TAURON - napisała w swoim oświadczeniu spółka.

- Blok 910 MW jest obecnie uruchamiany i przygotowywany do synchronizacji z krajową siecią elektroenergetyczną. Wszystkie działania NJGT mają wyłącznie na celu bezpieczne i jak najszybsze uruchomienie jednostki - zapewnił Tauron.

